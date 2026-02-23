Năm 2026 bỏ tiền vào chứng khoán, đất hay mua vàng để sinh lời cao?

Năm 2026 là phép thử về tư duy chiến lược khi bức tranh đầu tư mở ra nhiều gam màu ở cả chứng khoán, bất động sản, gửi tiết kiệm và vàng.

Nhiều kênh đầu tư cùng “sáng đèn”

Chia sẻ với PV VietNamNet, ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng (Trường Đại học Nguyễn Trãi) đánh giá, bức tranh năm 2026 mở ra với nhiều gam màu đồng thời: vàng và bạc ở vùng giá cao trong bối cảnh các ngân hàng trung ương tiếp tục mua ròng; chứng khoán tiệm cận mốc lịch sử khi định giá không còn rẻ; bất động sản phục hồi theo đà hạ tầng; trái phiếu dần khơi thông; lãi suất tiết kiệm nhích lên.

Khi nhiều kênh đầu tư cùng “sáng đèn”, lựa chọn khôn ngoan không phải là tìm một đáp án duy nhất, mà là thiết kế một cấu trúc danh mục hài hòa - đủ tăng trưởng, đủ phòng thủ và đủ kỷ luật.

Phân tích về vàng và bạc, ông Huy cho hay, việc các ngân hàng trung ương duy trì mua ròng vàng cho thấy vai trò chiến lược của kim loại quý trong cấu trúc dự trữ toàn cầu. Trong môi trường còn tiềm ẩn rủi ro địa chính trị và biến động kỳ vọng lạm phát, vàng giữ vị thế “neo ổn định”. Tuy vậy, ở vùng giá cao, nhịp điều chỉnh theo thay đổi lãi suất là điều khó tránh.

Bạc mang đặc tính kép khi vừa là tài sản trú ẩn, vừa là đầu vào quan trọng của các ngành năng lượng tái tạo, y tế và công nghệ cao. Khi chuyển đổi năng lượng và số hóa tiếp tục là xu hướng dài hạn, nhu cầu công nghiệp đối với bạc có nền tảng hỗ trợ. Dẫu vậy, đây vẫn là tài sản có độ biến động cao, cần được phân bổ với tỷ trọng hợp lý.

Theo ông Huy, kim loại quý là lớp bảo hiểm cần thiết, không phải công cụ thay thế toàn bộ tài sản tăng trưởng.

Năm 2026, nhà đầu tư nên bỏ tiền vào đất, chứng khoán hay mua vàng? Ảnh minh họa

Với thị trường chứng khoán, vị chuyên gia cho hay, khi VN-Index tiệm cận vùng 2.000 điểm, P/E không còn ở vùng hấp dẫn như giai đoạn tích lũy trước. Điều đó hàm ý thị trường cần thời gian lắng lại, chuyển từ tăng diện rộng sang phân hóa theo ngành và doanh nghiệp.

Cơ hội sẽ thuộc về các doanh nghiệp có câu chuyện tăng trưởng riêng: nâng cao năng suất, cải thiện quản trị, mở rộng thị phần, hưởng lợi từ đầu tư công và hội nhập. Triển vọng vượt qua các kỳ đánh giá nâng hạng nếu được hiện thực hóa, có thể tạo lực hút dòng vốn dài hạn.

Tuy nhiên, trong vùng định giá cao, kỷ luật đầu tư trở thành yếu tố quyết định, tránh mua đuổi trong hưng phấn, hạn chế đòn bẩy quá mức, tái cân bằng khi tỷ trọng vượt ngưỡng kiểm soát.

“Tinh thần chiến lược 2026 là năm của chất lượng và kiên nhẫn, không phải của cảm xúc nhất thời”, ông lưu ý.

Bên cạnh đó, thị trường trái phiếu đang phục hồi theo hướng chọn lọc. Dòng tiền ưu tiên doanh nghiệp uy tín, minh bạch, có tài sản bảo đảm và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với trái chủ. Lãi suất tiết kiệm tăng tạo thêm sức hấp dẫn cho kênh bảo toàn vốn và duy trì thanh khoản.

Ông Huy cho rằng, trong một cấu trúc danh mục cân bằng, trái phiếu và tiền gửi đóng vai trò “bệ đỡ”, giúp nhà đầu tư chủ động trước biến động và sẵn sàng giải ngân khi cơ hội xuất hiện.

Tuy nhiên, cần cẩn trọng với những lời mời gửi tiền hay mua trái phiếu với lãi suất cao bất thường so với mặt bằng chung, thẩm định kỹ trước khi ra quyết định.

Bất động sản là kênh tạo ra “lợi nhuận kép”

Với kênh bất động sản, ông Nguyễn Quang Huy cho rằng làn sóng đầu tư hạ tầng như cao tốc, cầu lớn, cảng, sân bay... tạo nền tảng dài hạn cho bất động sản. Kết nối vùng được cải thiện giúp gia tăng giá trị đất đai và mở rộng không gian phát triển. Song, lãi suất cho vay tăng trở lại khiến chi phí vốn và áp lực tài chính trở thành yếu tố then chốt.

Trong điều kiện đó, phân khúc gắn với nhu cầu thật như nhà ở xã hội, chung cư bình dân và trung cấp, khu công nghiệp, nhà ở cho chuyên gia có cơ hội rõ ràng hơn so với phân khúc đầu cơ thuần túy. Thị trường sẽ phát triển theo hướng thực chất, đề cao khả năng tạo dòng tiền và tính minh bạch pháp lý.

Ông Huy lưu ý, đầu tư bất động sản năm 2026 đòi hỏi tư duy dài hạn, kiểm soát đòn bẩy và ưu tiên giá trị sử dụng thực.

Trong khi đó, theo TS Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, vàng và chứng khoán là những sân chơi linh hoạt, cho phép nhà đầu tư với quy mô vốn nhỏ dễ dàng tham gia và rút lui. Ngược lại, bất động sản là phân khúc đòi hỏi tiềm lực tài chính lớn hơn, yêu cầu nhà đầu tư phải có nền tảng vốn vững chắc hoặc sở hữu các nguồn lực tài chính bổ trợ và khả năng sử dụng đòn bẩy tín dụng một cách hiệu quả.

Xét trên phương diện sinh lời, bất động sản tỏ ra vượt trội nhờ khả năng tạo ra lợi nhuận kép. Không chỉ hưởng lợi từ sự gia tăng giá trị tài sản theo thời gian, nhà đầu tư còn có thể tạo dòng tiền ổn định thông qua hoạt động khai thác, cho thuê hoặc kinh doanh.

Còn vàng chỉ mang lại lợi nhuận khi giá tăng, chứng khoán dù có thêm yếu tố cổ tức nhưng trên thực tế tỷ suất này không phải lúc nào cũng vượt trội so với lãi suất tiền gửi trong nhiều giai đoạn.

Ông Huy gợi ý một cấu trúc để nhà đầu tư tham khảo, đó là nhóm tài sản ổn định (tiền gửi, trái phiếu chất lượng cao) làm nền tảng. Nhóm tài sản tăng trưởng (cổ phiếu chọn lọc, bất động sản gắn với nhu cầu thật và hạ tầng) và nhóm tài sản phòng thủ (vàng, bạc) nhằm đa dạng hóa rủi ro.

Tỷ trọng cụ thể tùy thuộc mục tiêu và mức chấp nhận biến động của từng nhà đầu tư. Điều quan trọng hơn cả là sự nhất quán trong thực thi.

“Năm 2026 không phải là cuộc so kè giữa các kênh đầu tư, mà là phép thử về tư duy chiến lược. Vàng và bạc củng cố lớp phòng thủ; chứng khoán mở ra cơ hội tăng trưởng có chọn lọc; bất động sản hưởng lợi từ hạ tầng nhưng cần kỷ luật tài chính; trái phiếu và tiền gửi tạo nền móng ổn định.

Trong bối cảnh đa tầng của cơ hội và rủi ro, thành công thuộc về nhà đầu tư biết giữ thế cân bằng giữa tham vọng và thận trọng, giữa lý trí và cảm xúc, giữa ngắn hạn và dài hạn. Đó chính là tầm vóc của một chiến lược bền vững cho năm 2026”, ông Huy khuyến nghị.