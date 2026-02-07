Yên Tử miễn phí vé tham quan 3 năm, kích cầu du lịch tâm linh

Tỉnh Quảng Ninh miễn phí tham quan Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử từ năm 2026 đến hết 2028, sau khi di sản được UNESCO ghi danh.

Nhằm tri ân cộng đồng và tạo cú hích cho du lịch văn hóa tâm linh, tỉnh Quảng Ninh chính thức miễn phí tham quan Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử trong giai đoạn 2026–2028, sau khi quần thể này được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Thế giới.

Ảnh Internet

Ngày 5/2, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh thông qua nghị quyết miễn phí tham quan toàn bộ Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử trong 3 năm (từ 2026 đến hết 2028). Đây được xem là hành động mang ý nghĩa kép, vừa tri ân nhân dân, tăng ni, phật tử và du khách đã đồng hành trong công tác bảo tồn lập hồ sơ di sản, vừa kích cầu du lịch, lan tỏa giá trị văn hóa Phật giáo Trúc Lâm.

Trước đó, từ ngày 1/1/2018, Yên Tử áp dụng mức phí tham quan 40.000 đồng/lượt với người lớn và 20.000 đồng/lượt với trẻ em. Việc miễn phí tham quan trong 3 năm tới giúp du khách dễ dàng tiếp cận di sản, đặc biệt vào mùa lễ hội, góp phần đưa Quảng Ninh trở thành “một điểm đến, hai di sản thế giới”.

Trong lịch sử, Yên Tử là một trong những trung tâm Phật giáo quan trọng bậc nhất của Việt Nam, gắn với Thiền phái Trúc Lâm do Phật hoàng Trần Nhân Tông sáng lập. Hệ thống kiến trúc, chùa tháp nơi đây được hình thành và bồi đắp qua nhiều triều đại Lý – Trần – Lê – Nguyễn, tạo nên không gian linh thiêng giữa núi rừng Đông Bắc.

Ảnh VinWonder

Quần thể di tích có diện tích khoảng 9.295 ha, nằm trên địa bàn TP. Uông Bí (cũ) và TP Đông Triều (cũ), được phân thành hai cụm chính:

Cụm dọc tuyến Yên Tử: Từ Dốc Đỏ đến bến xe Giải Oan, gồm chùa Trình, chùa Suối Tắm, chùa Cầm Thực, chùa Lân (Thiền viện Trúc Lâm).

Cụm trung tâm: Kéo dài từ chùa Giải Oan đến chùa Đồng – điểm cao linh thiêng trên đỉnh núi Yên Tử.

Trong đó, chùa Hoa Yên và Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử là những hạng mục tiêu biểu thuộc quần thể Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc đã được UNESCO công nhận Di sản Văn hóa Thế giới. Riêng Yên Tử cũng được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt từ năm 2012.

Ảnh VinWonder

Hội Yên Tử diễn ra vào mùa Xuân, bắt đầu từ mùng 10 tháng Giêng âm lịch và kéo dài suốt 3 tháng. Đây là thời điểm hàng triệu phật tử và du khách thập phương tìm về chiêm bái, trekking núi thiêng, hòa mình vào không gian văn hóa tâm linh độc đáo.

Việc miễn phí tham quan đến hết năm 2028 được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để Yên Tử tiếp tục khẳng định vị thế điểm đến du lịch tâm linh di sản hàng đầu Việt Nam, đồng thời lan tỏa giá trị bền vững của một di sản thế giới giữa lòng Quảng Ninh.