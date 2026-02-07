Hà Nội

Du lịch

Yên Tử miễn phí vé tham quan 3 năm, kích cầu du lịch tâm linh

Tỉnh Quảng Ninh miễn phí tham quan Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử từ năm 2026 đến hết 2028, sau khi di sản được UNESCO ghi danh.

Vân Giang (Tổng hợp)

Nhằm tri ân cộng đồng và tạo cú hích cho du lịch văn hóa tâm linh, tỉnh Quảng Ninh chính thức miễn phí tham quan Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử trong giai đoạn 2026–2028, sau khi quần thể này được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Thế giới.

yen-tu.jpg
Ảnh Internet

Ngày 5/2, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh thông qua nghị quyết miễn phí tham quan toàn bộ Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử trong 3 năm (từ 2026 đến hết 2028). Đây được xem là hành động mang ý nghĩa kép, vừa tri ân nhân dân, tăng ni, phật tử và du khách đã đồng hành trong công tác bảo tồn lập hồ sơ di sản, vừa kích cầu du lịch, lan tỏa giá trị văn hóa Phật giáo Trúc Lâm.

Trước đó, từ ngày 1/1/2018, Yên Tử áp dụng mức phí tham quan 40.000 đồng/lượt với người lớn và 20.000 đồng/lượt với trẻ em. Việc miễn phí tham quan trong 3 năm tới giúp du khách dễ dàng tiếp cận di sản, đặc biệt vào mùa lễ hội, góp phần đưa Quảng Ninh trở thành “một điểm đến, hai di sản thế giới”.

Trong lịch sử, Yên Tử là một trong những trung tâm Phật giáo quan trọng bậc nhất của Việt Nam, gắn với Thiền phái Trúc Lâm do Phật hoàng Trần Nhân Tông sáng lập. Hệ thống kiến trúc, chùa tháp nơi đây được hình thành và bồi đắp qua nhiều triều đại Lý – Trần – Lê – Nguyễn, tạo nên không gian linh thiêng giữa núi rừng Đông Bắc.

yen-tu1.jpg
Ảnh VinWonder

Quần thể di tích có diện tích khoảng 9.295 ha, nằm trên địa bàn TP. Uông Bí (cũ) và TP Đông Triều (cũ), được phân thành hai cụm chính:

Cụm dọc tuyến Yên Tử: Từ Dốc Đỏ đến bến xe Giải Oan, gồm chùa Trình, chùa Suối Tắm, chùa Cầm Thực, chùa Lân (Thiền viện Trúc Lâm).

Cụm trung tâm: Kéo dài từ chùa Giải Oan đến chùa Đồng – điểm cao linh thiêng trên đỉnh núi Yên Tử.

Trong đó, chùa Hoa Yên và Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử là những hạng mục tiêu biểu thuộc quần thể Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc đã được UNESCO công nhận Di sản Văn hóa Thế giới. Riêng Yên Tử cũng được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt từ năm 2012.

yen-tu2.jpg
Ảnh VinWonder

Hội Yên Tử diễn ra vào mùa Xuân, bắt đầu từ mùng 10 tháng Giêng âm lịch và kéo dài suốt 3 tháng. Đây là thời điểm hàng triệu phật tử và du khách thập phương tìm về chiêm bái, trekking núi thiêng, hòa mình vào không gian văn hóa tâm linh độc đáo.

Việc miễn phí tham quan đến hết năm 2028 được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để Yên Tử tiếp tục khẳng định vị thế điểm đến du lịch tâm linh di sản hàng đầu Việt Nam, đồng thời lan tỏa giá trị bền vững của một di sản thế giới giữa lòng Quảng Ninh.

Du lịch

Cắm trại trên đỉnh Phượng Hoàng, ngắm mùa cỏ cháy rực rỡ ở Quảng Ninh

Đỉnh Phượng Hoàng vào mùa cỏ cháy khoác lên mình sắc vàng rực rỡ, trở thành điểm cắm trại lý tưởng với cảnh quan hoang sơ, lãng mạn và khí hậu trong lành.

caping5.jpg
Khi những thảm cỏ trên các triền đồi bắt đầu ngả từ xanh non sang vàng nâu óng ả, đỉnh Phượng Hoàng (Quảng Ninh) bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Mùa cỏ cháy không chỉ nhuộm núi rừng một gam màu ấm áp, mà còn mang đến vẻ đẹp hoang sơ, bình yên, khiến bất cứ ai đặt chân tới cũng dễ dàng “phải lòng”.
caping6.jpg
Từ xa nhìn lại, đỉnh Phượng Hoàng hiện lên như một bức tranh sơn dầu khổng lồ, nơi những mảng đồi uốn lượn được bao phủ bởi cỏ cháy trải dài bất tận. Dưới ánh nắng mặt trời, thảm cỏ khô lấp lánh, tạo cảm giác như cả ngọn đồi được dát vàng, vừa rực rỡ vừa dịu dàng.
Xem chi tiết

Du lịch

Ngỡ ngàng trước những đồi cỏ cháy đẹp mê hoặc ở Quảng Ninh

Mùa cỏ vàng ở Quảng Ninh mở ra khung cảnh lãng mạn, nơi du khách trải nghiệm hiking, picnic hay chỉ đơn giản ngắm nhìn thiên nhiên thanh bình.

mua-vang-da-phu-kin-dinh-phuong-hoang8.jpg
Cuối thu, đầu đông, khi những cánh rừng phía Tây Quảng Ninh dần chuyển màu, nhiều dãy núi khoác lên mình sắc vàng nâu của cỏ cháy. Trong ánh nắng hanh hao và làn gió se lạnh, các đồi cỏ nơi đây trở nên thơ mộng, lãng mạn, thu hút đông du khách yêu thiên nhiên, dã ngoại và săn ảnh đẹp. Ảnh Thanh Hà
dinh-phuong-hoang2.jpg
Nằm trên địa bàn phường Vàng Danh, đỉnh Phượng Hoàng là cái tên quen thuộc với cộng đồng xê dịch trong nhiều năm trở lại đây. Điểm đến này được yêu thích bởi khung cảnh hoang sơ với những thảm cỏ trải dài, đan xen các hàng thông xanh thẳng tắp, tạo nên không gian rộng mở và khoáng đạt. Ảnh Thanh Hà
Xem chi tiết

Du lịch

Trekking Núi Thành Đẳng ngắm trọn Quảng Ninh từ 'nóc nhà Uông Bí'

Núi Thành Đẳng (Quảng Ninh) cao hơn 1.000 m, là điểm trekking lý tưởng với cảnh sắc hoang sơ, biển mây bồng bềnh và tầm nhìn ôm trọn vùng đất mỏ.

nui-thanh-dang6-8807.jpg
Nằm ở độ cao hơn 1.000 m so với mực nước biển, Núi Thành Đẳng (phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) là điểm đến mới được nhiều du khách yêu thích bởi cảnh quan hùng vĩ, không khí trong lành và tầm nhìn bao quát toàn vùng đất mỏ. Ảnh Lục Yến
nui-thanh-dang.jpg
Núi Thành Đẳng hiện ra với dáng núi xanh biếc, những thảm cỏ mướt mắt trải dài trên đỉnh, xen kẽ rừng cây và mây trắng. Từ trên cao, du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh Uông Bí, Quảng Yên, sông Bạch Đằng và xa hơn là vịnh Hạ Long. Ảnh Lục Yến
Xem chi tiết

