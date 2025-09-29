Hà Nội

Chiếc giày da cổ nhất thế giới tiết lộ bí mật bất ngờ

Chiếc giày da cổ nhất thế giới tiết lộ bí mật bất ngờ

Chiếc giày da hơn 5.000 năm tuổi được bảo quản hoàn hảo khiến giới khảo cổ kinh ngạc, hé lộ kỹ nghệ thủ công tinh xảo của nền văn minh cổ đại.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Khi tiến hành một cuộc khai quật tại hang động ở Armenia, Tiến sĩ Diana Zardaryan bất ngờ tìm thấy một vật thể lạ. Ảnh: @Diana Zardaryan.
Ban đầu, vật thể lạ này gây nhầm lẫn tưởng chừng là một chiếc tai bò nguyên vẹn, nhưng sau khi đưa vật thể ra khỏi hố, làm sạch thì phát hiện đây là một chiếc giày cổ. Ảnh: @Diana Zardaryan.
Theo phương pháp xác định niên đại bằng carbon phóng xạ, ước tính chiếc giày có niên đại 5.500 năm tuổi, vào Thời Kỳ Đồ Đồng của Armenia. Ảnh: @Diana Zardaryan.
Đây là một chiếc giày da còn nguyên vẹn với dây giày được xỏ qua lỗ xỏ, và trở thành đôi giày da cổ nhất thế giới tính tới thời điểm hiện tại. Ảnh: @Diana Zardaryan.
Điều gây kinh ngạc là một chiếc giày ở 5.500 năm tuổi còn nguyên vẹn như thế này là cực kỳ hiếm vì da và vật liệu thực vật thường bị phân hủy rất nhanh theo thời gian. Kỷ lục trước đây về chiếc giày da cổ nhất thế giới thuộc về chiếc giày của người Otzi the Iceman, nhưng chúng trẻ hơn chiếc giày Armenia này khoảng 200-300 năm tuổi. Ảnh: @Diana Zardaryan.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
