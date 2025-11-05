Chỉ tiêu KT-XH tháng 10 của Hải Phòng dự kiến vượt kịch bản tăng trưởng

Báo cáo cho thấy, tình hình kinh tế xã hội của TP Hải Phòng trong tháng 10 có 7/9 chỉ tiêu dự kiến đạt và vượt kịch bản tăng trưởng.

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng chiều 4/11 về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, vận động nhân dân tháng 10; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 11/2025. Ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng chủ trì Hội nghị.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu tại Hội nghị.

Theo báo cáo, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố trong tháng 10 và 10 tháng đầu năm cơ bản ổn định, các ngành sản xuất duy trì tăng trưởng khá tốt.

7/9 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của TP Hải Phòng trong tháng 10 dự kiến đạt và vượt kịch bản tăng trưởng, bao gồm: Tổng thu ngân sách trên địa bàn; kim ngạch xuất khẩu; sản lượng hàng hóa thông qua cảng; thu hút khách du lịch; tỷ lệ trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia; số doanh nghiệp đăng ký thành lập tăng mới; số lượng căn nhà ở xã hội hoàn thành. Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp của thành phố đi vào hoạt động hiệu quả, vận hành thuận lợi; cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ công chức, hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu trước mắt.

Thành phố Hải Phòng tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, tiếp thêm niềm tin và khí thế cho toàn Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân thành phố.

Hải Phòng đã tích cực triển khai, hiện thực hóa Nghị quyết số 226/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng. Thành lập Khu thương mại tự do thành phố, tạo tiền đề động lực tăng trưởng mới. Quyết liệt triển khai cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi; số lượng doanh nghiệp thành lập mới 10 tháng đầu năm tăng 33,8%, với số vốn đăng ký tăng 161,81% so với cùng kỳ năm trước. Quan tâm triển khai, tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách về an sinh xã hội theo các Nghị quyết của HĐND thành phố.

Đồng thời, thành phố Hải Phòng đã tích cực triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW với nhiều hoạt động trao đổi, hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ, khuyến khích khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Tình hình an ninh chính trị, an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, đảm bảo ổn định phục vụ các hoạt động văn hóa, chính trị quan trọng đã và đang diễn ra trong tháng 10.

Phát biểu tại Hội nghị, về nhiệm vụ trong 2 tháng cuối năm 2025, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu đề nghị cần khẩn trương ban hành Quy chế làm việc Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; hoàn thiện, triển khai Chương trình hành động, xây dựng, ban hành các kế hoạch công tác để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Cùng với đó, tổng kết việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Bộ Chính trị gắn với việc biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc; triển khai, thực hiện các Kết luận của Trung ương về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp; chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công Đại hội MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bí thư Thành uỷ Hải Phòng đề nghị tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy đảng; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng tham mưu, chuyên trách; củng cố mạng lưới cộng tác viên, kịp thời nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Khẩn trương hoàn thành sắp xếp đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và đầu mối bên trong các cơ quan, tổ chức, các hội quần chúng, các cơ quan báo chí thuộc MTTQ và các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ hoàn thành trong năm 2025.

Bí thư Thành uỷ Hải Phòng cũng giao Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp theo Kế hoạch công tác năm 2025 và Kịch bản tăng trưởng 3 tháng cuối năm 2025; chú trọng hoàn thành chỉ tiêu về chỉ số IIP và thu hút đầu tư nước ngoài.

Rà soát cụ thể các vướng mắc, khó khăn, điểm nghẽn trong công tác thực hiện giải ngân vốn đầu tư công tại từng dự án, cơ quan, đơn vị, địa phương để kịp thời tháo gỡ, bảo đảm giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được thành phố giao trong năm 2025; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư; tiếp tục tăng cường cải cách thủ tục hành chính, phát huy hiệu quả, đồng bộ các cơ chế, chính sách đột phá ưu việt của Nghị quyết số 226/2025/QH15, tạo hiệu ứng lan tỏa và thu hút các nhà đầu tư chiến lược; phát huy hiệu quả, đồng bộ các cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư vào Khu Thương mại tự do; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án cải tạo vỉa hè, nâng cấp, cải tạo lòng đường bảo đảm hoàn thành trước ngày 31/12/2025.

Cùng với đó, tập trung triển khai các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết quan trọng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị; nghiên cứu, đề xuất một số dự án để khởi công, khánh thành, động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp HĐND thành phố tại kỳ họp chuyên đề...