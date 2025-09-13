Hà Nội

Chỉ một sơ suất nhỏ, toàn bộ tiền số có thể mất trắng

Số hóa

Private key trong tiền mã hóa giống như chìa khóa két sắt, chỉ cần để lộ hoặc làm mất, toàn bộ Bitcoin hay Ethereum của bạn sẽ biến mất vĩnh viễn.

Thiên Trang (TH)
Private key là đoạn mã mật mã giúp xác thực quyền sở hữu ví tiền số, được ví như mật khẩu Internet Banking. Chỉ cần kẻ xấu có được khóa này, họ có thể rút toàn bộ tài sản của bạn mà không có cách nào ngăn chặn.
Khác với ngân hàng truyền thống, blockchain không có trung tâm hỗ trợ để cấp lại mật khẩu. Vì vậy, làm mất private key đồng nghĩa mất quyền truy cập vĩnh viễn vào số coin của bạn.
Một ví dụ nổi tiếng là Stefan Thomas, người quên mật khẩu ví chứa hơn 7.000 Bitcoin trị giá hàng trăm triệu USD. Đến nay, số tài sản đó vẫn bị “khóa cứng” vĩnh viễn trên blockchain.
Trường hợp James Howells cũng gây chú ý khi ông lỡ vứt ổ cứng chứa private key của ví có 8.000 Bitcoin. Dù nhiều lần xin đào bới bãi rác để tìm lại, ông vẫn thất bại.
Người dùng có thể lưu private key bằng ví nóng trên ứng dụng hoặc sàn giao dịch, tiện lợi nhưng dễ bị hacker nhòm ngó. Trong khi đó, ví lạnh như ví giấy hoặc ví cứng tách biệt Internet lại an toàn hơn nhiều.
Ledger khuyến nghị ghi private key ra giấy và cất giữ ở nơi an toàn thay vì lưu trên điện thoại hay máy tính. Đây là cách giảm thiểu nguy cơ bị lộ thông tin do hacker xâm nhập.
Công ty an ninh mạng Bitdefender cảnh báo chỉ một email lừa đảo cũng có thể khiến người dùng vô tình tiết lộ private key. Một khi thông tin này bị đánh cắp, tài sản số sẽ không thể cứu vãn.
Chính vì thế, private key được coi là “chìa khóa sinh tử” trong thế giới tiền mã hóa. Giữ an toàn cho nó đồng nghĩa với bảo vệ toàn bộ gia tài kỹ thuật số của bạn.
Thiên Trang (TH)
#private key #tiền mã hóa #bảo vệ tài sản #ví tiền số #bảo mật blockchain

