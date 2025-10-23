Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Chị gái Thiều Bảo Trâm không cần hở bạo cũng đủ khiến người đối diện nín thở

Cộng đồng trẻ

Chị gái Thiều Bảo Trâm không cần hở bạo cũng đủ khiến người đối diện nín thở

Không cần những đường cắt xẻ quá táo bạo, Thiều Bảo Trang vẫn toát lên vẻ quyến rũ khó cưỡng trong thiết kế váy lụa trắng tinh khôi trong bộ ảnh mới.

Trầm Phương
Thiều Bảo Trang vừa "chiêu đãi" người hâm mộ bằng một bộ ảnh thời trang mới, chứng minh đẳng cấp nhan sắc và thần thái đỉnh cao ở tuổi 33. (Ảnh: IGNV)
Thiều Bảo Trang vừa "chiêu đãi" người hâm mộ bằng một bộ ảnh thời trang mới, chứng minh đẳng cấp nhan sắc và thần thái đỉnh cao ở tuổi 33. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt hình ảnh vừa được công bố, Thiều Bảo Trang lựa chọn phong cách tối giản nhưng cực kỳ sang trọng và tinh tế. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt hình ảnh vừa được công bố, Thiều Bảo Trang lựa chọn phong cách tối giản nhưng cực kỳ sang trọng và tinh tế. (Ảnh: IGNV)
Cô diện một chiếc váy dạ hội dài, ôm sát cơ thể với chất liệu lụa mềm mại, cao cấp. Thiết kế này khéo léo khoe trọn đường cong nuột nà, đặc biệt là vòng eo thon gọn và vóc dáng "đồng hồ cát" đáng ngưỡng mộ của nữ ca sĩ ở tuổi ngoài 30.
Cô diện một chiếc váy dạ hội dài, ôm sát cơ thể với chất liệu lụa mềm mại, cao cấp. Thiết kế này khéo léo khoe trọn đường cong nuột nà, đặc biệt là vòng eo thon gọn và vóc dáng "đồng hồ cát" đáng ngưỡng mộ của nữ ca sĩ ở tuổi ngoài 30.
Điểm nhấn làm nên sự khác biệt cho chiếc váy là sự kết hợp hài hòa giữa các chi tiết cổ điển và hiện đại với phần cổ chữ V sâu và đường viền ren tinh xảo mang lại nét gợi cảm, lãng mạn. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn làm nên sự khác biệt cho chiếc váy là sự kết hợp hài hòa giữa các chi tiết cổ điển và hiện đại với phần cổ chữ V sâu và đường viền ren tinh xảo mang lại nét gợi cảm, lãng mạn. (Ảnh: IGNV)
Phần ống dài với chi tiết bèo nhún ở cổ tay tạo sự bay bổng, mềm mại và nữ tính. Dải lụa váy kéo dài từ eo, đổ xuống mặt sàn tạo cảm giác thướt tha, khiến mỗi bức ảnh như một tác phẩm nghệ thuật. (Ảnh: IGNV)
Phần ống dài với chi tiết bèo nhún ở cổ tay tạo sự bay bổng, mềm mại và nữ tính. Dải lụa váy kéo dài từ eo, đổ xuống mặt sàn tạo cảm giác thướt tha, khiến mỗi bức ảnh như một tác phẩm nghệ thuật. (Ảnh: IGNV)
Điều làm nên sức hút đặc biệt của bộ ảnh chính là thần thái của Thiều Bảo Trang. Tư thế tạo dáng chuyên nghiệp, ánh mắt sắc sảo bên chiếc sofa da đen càng làm nổi bật sự tương phản và khí chất của cô. (Ảnh: IGNV)
Điều làm nên sức hút đặc biệt của bộ ảnh chính là thần thái của Thiều Bảo Trang. Tư thế tạo dáng chuyên nghiệp, ánh mắt sắc sảo bên chiếc sofa da đen càng làm nổi bật sự tương phản và khí chất của cô. (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh này một lần nữa khẳng định gu thẩm mỹ cao cấp của Thiều Bảo Trang.(Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh này một lần nữa khẳng định gu thẩm mỹ cao cấp của Thiều Bảo Trang.(Ảnh: IGNV)
Cô không chạy theo xu hướng phô diễn hình thể một cách lộ liễu, mà chọn cách chinh phục khán giả bằng sự tinh tế trong lựa chọn trang phục, thần thái cuốn hút và vẻ đẹp ngày càng mặn mà theo thời gian. (Ảnh: IGNV)
Cô không chạy theo xu hướng phô diễn hình thể một cách lộ liễu, mà chọn cách chinh phục khán giả bằng sự tinh tế trong lựa chọn trang phục, thần thái cuốn hút và vẻ đẹp ngày càng mặn mà theo thời gian. (Ảnh: IGNV)
Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô đã định hình cho mình một phong cách thời trang gợi cảm, thanh lịch và luôn biết cách làm mới hình ảnh. (Ảnh: IGNV)
Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô đã định hình cho mình một phong cách thời trang gợi cảm, thanh lịch và luôn biết cách làm mới hình ảnh. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Phong cách thời trang tối giản #Váy dạ hội cao cấp #Vẻ đẹp tuổi trung niên #Thần thái quyến rũ #Thiết kế váy lụa tinh tế #Phong cách thanh lịch và gợi cảm

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT