Chỉ định thầu tại xã Đạ Huoai 2: Công ty Hùng Châu và hiệu quả ngân sách

Thông qua hình thức chỉ định thầu, chính quyền xã Đạ Huoai 2 đã trao gói thầu hạ tầng cấp bách cho Công ty Hùng Châu, doanh nghiệp có tỷ lệ trúng thầu cao.

Thời gian qua, công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tư công luôn được xã hội đặc biệt quan tâm, nhất là các dự án khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở. Tại tỉnh Lâm Đồng, sau khi áp dụng mô hình chính quyền địa phương hai cấp (bỏ cấp huyện), trách nhiệm của chính quyền cấp xã trong việc quyết định và quản lý dòng vốn nhà nước ngày càng được đề cao.

Mới đây, vào ngày 13/3/2026, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Đạ Huoai 2 đã ký ban hành Quyết định số 27/QĐ-VP về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu thi công xây dựng công trình: Khắc phục, sửa chữa, xử lý sạt lở đường Hồ Tùng Mậu.

Theo văn bản này, đơn vị được "chọn mặt gửi vàng" là Công ty TNHH Hùng Châu (địa chỉ tại Tổ Dân Phố 12, xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng). Giá trị chỉ định thầu được ấn định là 1.709.590.424 đồng, thực hiện theo loại hợp đồng trọn gói trong thời gian 08 tháng. Đây là gói thầu quan trọng nhằm ổn định hạ tầng giao thông trên địa bàn, sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2025.

Trước đó, vào ngày 24/02/2026, Chủ tịch UBND xã Đạ Huoai 2 đã ban hành Quyết định số 314/QĐ-UBND phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình nêu trên. Tổng mức đầu tư dự án là 2.000.000.000 đồng, trong đó chi phí xây dựng chiếm 1.799.568.819 đồng. Như vậy, thông qua hình thức chỉ định thầu, con số ngân sách tiết kiệm được sau khi giao cho Công ty TNHH Hùng Châu là 89.978.395 đồng (tương đương chưa tới 5%).

Với việc thực hiện các dự án theo hình thức chỉ định thầu, tỷ lệ tiết kiệm dù ít dù nhiều cũng phản ánh phần nào tính hiệu quả trong thương thảo hợp đồng của chủ đầu tư. Tuy nhiên, dư luận vẫn luôn đặt câu hỏi về việc làm sao để cân bằng giữa tính cấp bách của công trình và yếu tố cạnh tranh, minh bạch nhằm tối ưu hóa từng đồng thuế của người dân.

Nhìn lại lịch sử tham gia thị trường mua sắm công, Công ty TNHH Hùng Châu không phải là một cái tên quá xa lạ. Dữ liệu trích xuất trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận doanh nghiệp này đã từng tham gia 19 gói thầu. Trong đó, đơn vị đã xuất sắc trúng 12 gói thầu, chỉ trượt 6 gói và 1 gói chưa có kết quả. Một tỷ lệ chiến thắng cao cho thấy kinh nghiệm dày dạn trong công tác chuẩn bị hồ sơ cũng như năng lực thi công thực tế tại địa phương.

Dù vậy, khi một doanh nghiệp quen mặt liên tục nhận các gói thầu, nhất là thông qua hình thức không qua đấu thầu rộng rãi (chỉ định thầu), việc soi xét kỹ lưỡng về chất lượng thi công, tiến độ và năng lực tài chính ở giai đoạn thực hiện hợp đồng là điều mà chính quyền xã Đạ Huoai 2 cần đặc biệt lưu tâm.

Trao đổi dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích, tinh thần của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật 57/2024/QH15 và Luật 90/2025/QH15) luôn hướng đến 4 mục tiêu tối thượng: Cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

“Đối với các gói thầu xử lý sạt lở mang tính chất cấp bách, việc áp dụng quy trình chỉ định thầu nhằm đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả là phù hợp với quy định. Tuy nhiên, quá trình đàm phán, đánh giá năng lực nhà thầu được chỉ định và kiểm soát chặt chẽ các khâu thẩm định giá vật liệu xây dựng, chi phí nhân công theo hướng dẫn của Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC là bước không thể xem nhẹ. Chủ đầu tư dù ở cấp nào cũng phải đề cao trách nhiệm giải trình trước nhân dân, đảm bảo công trình không chỉ hoàn thành sớm mà phải an toàn, chất lượng và tiết kiệm tối đa”, Luật sư Hương chia sẻ.

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Lê Hân nhận định: “Khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, cấp xã được trao nhiều quyền tự quyết hơn nhưng đồng thời áp lực giám sát cũng nặng nề hơn. Với những doanh nghiệp có bề dày trúng thầu như Công ty TNHH Hùng Châu, việc họ được giao dự án không có gì bất thường nếu đáp ứng đủ điều kiện năng lực. Tuy nhiên, điều dư luận cần thấy là sự công khai hóa tiến độ, quy trình nghiệm thu vật liệu và kết quả thi công trên thực địa. Đấu thầu trên mạng hay chỉ định thầu đều cần chung một hệ quy chiếu là mang lại giá trị thực bền vững cho cộng đồng”.

Dự án đường Hồ Tùng Mậu đang bước vào những ngày đầu thi công. Công ty TNHH Hùng Châu với bề dày trúng thầu của mình sẽ có 08 tháng để chứng minh năng lực thực sự, không chỉ qua hồ sơ giấy tờ mà qua từng mét đường được gia cố. Báo điện tử Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin về tiến độ, chất lượng thi công của dự án này, qua đó đồng hành cùng các địa phương trong việc nâng cao hiệu quả đầu tư công.