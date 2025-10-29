Lý do 2 công trình điều trị đột quỵ và rung nhĩ đạt giải nhân tài Đất Việt

Tối 27/10, Lễ trao Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2025 đã diễn ra với sự tham gia của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, các doanh nghiệp, đơn vị lĩnh vực khoa học công nghệ, khoa học giáo dục, Y Dược, nhà giáo, cán bộ khuyến học, thanh niên, sinh viên.

Bệnh viện Bạch Mai vinh dự được nhận 2 trong 4 giải thưởng “Nhân tài Đất Việt năm 2025” lĩnh vực Y Dược cho: Công trình “Hiệu quả điều trị kết hợp tiêu huyết khối và lấy huyết khối cơ học trong nhồi máu não cấp” của nhóm tác giả PGS.TS. Mai Duy Tôn - Trung tâm Đột quỵ và PGS.TS Vũ Đăng Lưu, Trung tâm Điện quang; Công trình “Cải tiến kỹ thuật cô lập tĩnh mạch phổi trong điều trị rung nhĩ bằng phương pháp sử dụng bóng áp lạnh Cryoballoon” của nhóm tác giả: ThS Nguyễn Duy Linh, ThS Lê Võ Kiên, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hoài, Viện Tim mạch Quốc gia.

Sáng tạo mang lại hiệu quả ứng dụng thiết thực cho bệnh nhân

Công trình “Hiệu quả điều trị kết hợp tiêu huyết khối và lấy huyết khối cơ học trong nhồi máu não cấp” của nhóm tác giả PGS.TS Mai Duy Tôn - Trung tâm Đột quỵ và PGS. TS. Vũ Đăng Lưu - Trung tâm Điện quang đoạt giải nhì Nhân tài Đất Việt 2025 - Ảnh BVCC

Công trình “Hiệu quả điều trị kết hợp tiêu huyết khối và lấy huyết khối cơ học trong nhồi máu não cấp” được thực hiện trên cơ sở khoa học, hiệu quả và độ an toàn của chiến lược phối hợp tiêu sợi huyết tĩnh mạch và lấy huyết khối cơ học trong điều trị đột quỵ nhồi máu não cấp.

Cụm công trình là minh chứng cho sự kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu khoa học - ứng dụng lâm sàng - phối hợp đa chuyên khoa - đổi mới công nghệ - chuyển giao kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng cấp cứu và điều trị đột quỵ nhồi máu não cấp, đồng thời đưa y học Việt Nam hội nhập và khẳng định vị thế trên bản đồ đột quỵ toàn cầu.

Công trình đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của giải thưởng: Tính hoàn thiện - Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, chuyển giao kỹ thuật, xây dựng mạng lưới trung tâm đột quỵ và điện quang can thiệp hiện đại, lan tỏa trong nước và khu vực.

Tính ứng dụng - Đóng góp dữ liệu khoa học có giá trị quốc tế, bổ sung bằng chứng cho các thử nghiệm đa trung tâm, đồng thời trở thành căn cứ xây dựng hướng dẫn điều trị chính thức của Bộ Y tế.

Tính hiệu quả - Giúp rút ngắn thời gian cấp cứu, nâng cao tỷ lệ tái thông và cải thiện kết quả điều trị cho người bệnh.

Công trình “Hiệu quả điều trị kết hợp tiêu huyết khối và lấy huyết khối cơ học trong nhồi máu não cấp” đã được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng quốc gia - quốc tế: Giải thưởng Hồ Chí Minh cho cụm công trình “Ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trong chẩn đoán, điều trị một số bệnh lý mạch não bằng điện quang can thiệp nội mạch”, 01 Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 02 Bằng khen của Đại học Quốc gia Hà Nội, 02 Chứng nhận của Tổ chức Đột quỵ thế giới… Qua đó khẳng định tác động khoa học, y tế và xã hội to lớn.

Cải tiến kỹ thuật giảm thời gian thủ thuật tới gần 50%,

Công trình “Quy trình kỹ thuật triệt đốt bằng nhiệt lạnh để cô lập tĩnh mạch phổi trong điều trị rung nhĩ thực hiện tại bệnh viện Bạch Mai” là một kỹ thuật triệt đốt rối loạn nhịp phức tạp, chuyên sâu, sử dụng công nghệ và năng lượng mới nhất tại Việt Nam (Cryoballoon) theo quyết định 980 QĐ/BYT ngày 21/03/2025 của Bộ Y tế.

Nhóm tác giả công trình “Cải tiến kỹ thuật cô lập tĩnh mạch phổi trong điều trị rung nhĩ bằng phương pháp sử dụng bóng áp lạnh Cryoballoon” nhận giải thưởng từ Ban tổ chức - Ảnh BVCC

Hiện tại ở Việt Nam có duy nhất Viện Tim mạch - Bệnh viện Bạch Mai được Bộ Y tế thẩm định và cho phép thực hiện kỹ thuật tiên tiến này, chuyển hóa kết quả nghiên cứu thành tài liệu hướng dẫn quốc gia chính thức, triển khai toàn quốc thông qua “Quy trình điều trị rung nhĩ bằng nhiệt lạnh” do Bộ Y Tế ban hành (Quyết định 980/QĐ-BYT). Bệnh viện TW Quân đội 108 cũng đã áp dụng và triển khai một số ca đầu tiên.

Công trình có tính hiệu quả cao. Cụ thể, so với phương pháp truyền thống trước đây, công trình giúp giảm thời gian thủ thuật tới gần 50%, giảm thiểu nguy cơ biến chứng của thuốc chống đông, theo đó giảm thời gian phơi nhiễm tia X cho cả bệnh nhân và nhân viên y tế.

Công trình “Cải tiến kỹ thuật cô lập tĩnh mạch phổi trong điều trị rung nhĩ bằng phương pháp sử dụng bóng áp lạnh Cryoballoon” cũng đã được ghi nhận với các giải thưởng như: Giải Ba Hội thi Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành Y tế khu vực Hà Nội lần thứ 30; Giải Ba Hội nghị Khoa học Nghiên cứu sinh lần thứ XXX năm 2024.