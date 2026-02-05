Hà Nội

Giải trí

Chang Mây làm việc với cơ quan chức năng, bạn trai cũ phản ứng ra sao?

Diễn viên Chang Mây cho biết, cô bảo vệ bản thân theo đúng quy định pháp luật. Phía bạn trai cũ Chang Mây vừa có động thái mới.

Thu Cúc (tổng hợp)

Ồn ào tình cảm giữa Chang Mây và bạn trai cũ tên B.V đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Mới nhất, B.V - bạn trai cũ viết trên trang cá nhân: "Thời gian vừa rồi tôi chọn im lặng để giữ sự tôn trọng cuối cùng còn sót lại dành cho đối phương. Nhưng có lẽ cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tôi nghĩ thời điểm này, việc đưa ra những bằng chứng cụ thể là hợp lý. Mong rằng mọi người có cách nhìn nhận từ hai phía để diễn biến câu chuyện không bị đẩy đi quá xa". Ngoài ra, B.V công khai ảnh một số chụp màn hình tin nhắn tố Chang Mây.

bv.png
Chia sẻ của B.V. Ảnh: Instagram B.V.

Ít giờ trước khi B.V lên tiếng, trên trang cá nhân, Chang Mây đăng tải thông cáo chính thức về sự việc. Nữ diễn viên cho biết, sau khi các cơ quan chức năng đã chính thức vào cuộc, cô mới lên tiếng. Chang Mây giải thích lý do giữ im lặng: “Trong thời gian vừa qua, Chang đã lựa chọn im lặng. Không phải vì sợ hãi hay né tránh trách nhiệm, mà bởi Chang cần thời gian để giữ cho mình sự bình tĩnh, tỉnh táo và bản lĩnh cần thiết, nhằm đối diện với sự việc một cách trung thực, có trách nhiệm và tôn trọng tất cả các bên liên quan”.

chang0.jpg
Chang Mây. Ảnh: FB Chang Mây.

Chang Mây khẳng định, cô đã nhiều lần thể hiện rõ mong muốn chấm dứt mối quan hệ tình cảm khi nhận thấy không còn phù hợp. Theo nữ diễn viên, các hình ảnh và video bị cắt ghép, sử dụng lại từ thời điểm rất lâu trước đó đã không phản ánh đúng bản chất sự việc.

Những nội dung sai lệch ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống của Chang Mây. “Những hành vi này đã gây ra hiểu lầm nghiêm trọng, xâm phạm danh dự, nhân phẩm và đời sống riêng tư của Chang, ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần, sự nghiệp và tương lai của Chang, đồng thời gây tác động tiêu cực đến nhiều cá nhân, tập thể không liên quan”, cô bày tỏ.

Đối với Chang Mây, những gì cô có được đến hôm nay là kết quả của quá trình học tập, lao động nghiêm túc và nỗ lực không ngừng. “Chang chưa từng cho phép bản thân đánh đổi danh dự, nhân cách hay giá trị nghề nghiệp vì bất kỳ lý do nào”, nữ diễn viên phim Gia đình trái dấu chia sẻ.

changmay1.png
changmay2.png
changmay3.png
Chia sẻ của Chang Mây. Ảnh: FB Chang Mây.

Trước đó, vào tháng 1/2026, B.V có nhiều chia sẻ liên quan đến mối quan hệ tình cảm giữa anh và Chang Mây, kèm nhận định cho rằng nữ diễn viên có hành vi sai trái với anh. Nhanh chóng, quản lý của Chang Mây chia sẻ với Tri Thức - Znews, lời tố không đúng sự thật.

