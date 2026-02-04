Hà Nội

Việt Bắc gây chú ý dù đảm nhận vai phụ trong Gia đình trái dấu

Giải trí

Việt Bắc gây chú ý dù đảm nhận vai phụ trong Gia đình trái dấu

Dù chỉ đóng vai phụ trong phim truyền hình Gia đình trái dấu, Việt Bắc vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả nhờ lối diễn tự nhiên, duyên dáng.

Thu Cúc (tổng hợp)
Trong phim Gia đình trái dấu, nhân vật Hoàng (do Việt Bắc đảm nhận) là em trai của ông Phi (NSƯT Hoàng Hải), đồng thời là em chồng của bà Ánh (Kiều Anh). Dù thời lượng xuất hiện không nhiều, vai diễn này vẫn tạo được dấu ấn riêng và thu hút sự chú ý của người xem. Ảnh: FB Việt Bắc.
Nhiều khán giả đánh giá nhân vật Hoàng thú vị nhờ cách nhả chữ đặc trưng cùng lối diễn gần gũi, đời thường – những yếu tố quen thuộc làm nên dấu ấn diễn xuất của Việt Bắc. Ảnh: FB Việt Bắc.
Theo VOV, Việt Bắc sinh ra trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Anh tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành diễn xuất tại Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Ảnh: FB Việt Bắc.
Vai Xuân Tóc Đỏ trong phim Trò đời (2013) được xem là vai chính đầu tiên trong sự nghiệp của Việt Bắc. Chia sẻ với Tiền Phong, nam diễn viên cho biết từ sau bộ phim này, nhiều khán giả quen gọi anh bằng tên nhân vật Xuân. Ảnh: Tiền Phong.
Theo Người Đưa Tin, sau thành công của vai Xuân Tóc Đỏ, Việt Bắc từng có thời gian tạm dừng hoạt động nghệ thuật, rời Hà Nội về quê sinh sống cùng vợ. Sau khoảng hai năm, anh quay trở lại Hà Nội để tiếp tục theo đuổi con đường diễn xuất. Ảnh: Người Đưa Tin.
Việt Bắc từng góp mặt trong các phim truyền hình như Mùa hoa tìm lại, Hương vị tình thân. Dù đảm nhận những vai diễn có thời lượng xuất hiện khiêm tốn, anh vẫn nhận được phản hồi tích cực từ khán giả. Ảnh: Tiền Phong.
Nam diễn viên cũng vài lần tham gia chương trình Táo Quân. Chia sẻ với Znews, Việt Bắc cho biết chỉ cần được góp mặt trong chương trình, dù đảm nhận vai lớn hay nhỏ, thậm chí chỉ xuất hiện thoáng qua trên sân khấu, anh cũng cảm thấy vui và trân trọng cơ hội. Ảnh: Tiền Phong.
Chia sẻ trên VTV, Việt Bắc cho biết những câu thoại gây cười của anh trong Táo Quân được khán giả đón nhận tích cực, điều này mang lại cho anh nhiều niềm vui và sự hào hứng khi làm nghề. Ảnh: VTV.
Việt Bắc kết hôn năm 2017. Nam diễn viên từng chia sẻ anh yêu vợ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hiện vợ chồng anh có hai con chung và cuộc sống gia đình khá kín tiếng. Ảnh: FB Việt Bắc.
