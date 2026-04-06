Chân dung Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031 Nguyễn Hữu Nghĩa

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư tỉnh Hưng Yên được bầu giữ chức Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chiều 6/4, kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI đã thông qua Nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, có 485 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 485 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 97% tổng số ĐBQH). Theo đó, ông Nguyễn Hữu Nghĩa được bầu giữ chức Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa sinh ngày 13/3/1972.

Ngày vào Đảng: 18/03/1999

Quê quán: xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội

Chức vụ: - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII, XIV

- Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (từ 6/2021)

- Đại biểu Quốc hội: Khóa XVI

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Tài chính-Ngân hàng; Thạc sĩ Quản lý chính sách Kinh tế; Đại học chuyên ngành Kinh tế

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

10/1993 - 5/1998: Chuyên viên, Phó Trưởng phòng Thanh toán vay nợ quốc tế, Sở Giao dịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

5/1998 - 10/2000: Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

11/2000 - 6/2002: Đi học Thạc sĩ ở nước ngoài.

7/2002 - 4/2006: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Chiến lược phát triển ngân hàng Trung ương, Vụ Chiến lược phát triển ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

5/2006 - 11/2008: Phó Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

12/2008 - 7/2012: Vụ trưởng Vụ Dự báo, Thống kê tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

7/2012 - 4/2016: Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

5/2016 - 5/2018: Vụ Trưởng, Trợ lý Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; cử biệt phái giữ hàm Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương.

5/2018 - 1/2019: Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương.

1/2019 - 1/2021: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Bí thư Đảng ủy Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

1/2021 - 6/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

15/6/2021: Bộ Chính trị quyết định phân công, điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, nhiệm kỳ 2020-2025.

1/7/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (mới) nhiệm kỳ 2020-2025.

3/10/2025: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.

22/1/2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

3/2026: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên; Đại biểu Quốc hội khóa XVI.