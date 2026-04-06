Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Chân dung Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031 Nguyễn Hữu Nghĩa

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư tỉnh Hưng Yên được bầu giữ chức Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thiên Tuấn

Chiều 6/4, kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI đã thông qua Nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, có 485 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 485 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 97% tổng số ĐBQH). Theo đó, ông Nguyễn Hữu Nghĩa được bầu giữ chức Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa sinh ngày 13/3/1972.

Ngày vào Đảng: 18/03/1999

Quê quán: xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội

Chức vụ: - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII, XIV

- Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (từ 6/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XVI

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Tài chính-Ngân hàng; Thạc sĩ Quản lý chính sách Kinh tế; Đại học chuyên ngành Kinh tế

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

10/1993 - 5/1998: Chuyên viên, Phó Trưởng phòng Thanh toán vay nợ quốc tế, Sở Giao dịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

5/1998 - 10/2000: Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

11/2000 - 6/2002: Đi học Thạc sĩ ở nước ngoài.

7/2002 - 4/2006: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Chiến lược phát triển ngân hàng Trung ương, Vụ Chiến lược phát triển ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

5/2006 - 11/2008: Phó Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

12/2008 - 7/2012: Vụ trưởng Vụ Dự báo, Thống kê tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

7/2012 - 4/2016: Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

5/2016 - 5/2018: Vụ Trưởng, Trợ lý Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; cử biệt phái giữ hàm Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương.

5/2018 - 1/2019: Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương.

1/2019 - 1/2021: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Bí thư Đảng ủy Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

1/2021 - 6/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

15/6/2021: Bộ Chính trị quyết định phân công, điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, nhiệm kỳ 2020-2025.

1/7/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (mới) nhiệm kỳ 2020-2025.

3/10/2025: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.

22/1/2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

3/2026: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên; Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

#Nguyễn Hữu Nghĩa #Bí thư Hưng Yên #Tổng kiểm toán #chân dung #Quốc hội

Kỳ vọng lớn vào Quốc hội khóa XVI: Hành động quyết liệt, kiến tạo tương lai

Nhiều đại biểu bày tỏ kỳ vọng Quốc hội khóa XVI sẽ nâng cao chất lượng lập pháp, tăng cường hiệu lực giám sát, quyết sách kịp thời, chính xác các vấn đề lớn của đất nước.

Trao đổi với Tri thức và Cuộc sống, các đại biểu Quốc hội nhấn mạnh Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI không chỉ là điểm khởi đầu nhiệm kỳ mà còn mang ý nghĩa “đặt nền móng” cho toàn bộ hoạt động trong 5 năm tới. Trong đó, công tác nhân sự cấp cao được xem là nội dung then chốt, quyết định chất lượng bộ máy lãnh đạo và hiệu quả điều hành, với kỳ vọng lựa chọn được những người thực sự đủ đức, đủ tài, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch Quốc hội khoá XVI Trần Thanh Mẫn

Sau khi được Quốc hội tín nhiệm, bỏ phiếu tán thành tái đắc cử chức Chủ tịch Quốc hội khoá XVI, ông Trần Thanh Mẫn đã tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Sáng 6/4/2026, thực hiện nghi lễ tuyên thệ, ông Trần Thanh Mẫn nói: Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tôi - Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Ông Trần Thanh Mẫn tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.
[INFO] Chân dung Chủ tịch Quốc hội khoá XVI Trần Thanh Mẫn

Ngày 6/4/2026, Quốc hội chính thức bầu ông Trần Thanh Mẫn tiếp tục giữ chức Chủ tịch Quốc hội khoá XVI.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Chủ tịch Quốc hội: Trách nhiệm của Quốc hội và ĐBQH rất nặng nề nhưng vẻ vang

Chủ tịch Quốc hội: Trách nhiệm của Quốc hội và ĐBQH rất nặng nề nhưng vẻ vang

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Đảng và Nhân dân kỳ vọng các đại biểu Quốc hội tiếp tục là những đại diện tiêu biểu về trí tuệ, bản lĩnh, đạo đức và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang 80 năm của Quốc hội Việt Nam.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

