Kinh doanh

Chân dung ông chủ bán công ty, giúp 400 nhân viên thành triệu phú

Khi đưa ra “quyết định khó khăn nhất” trong sự nghiệp của mình, Jyoti Bansal đã nghĩ đến hàng trăm nhân viên của mình.

Hoàng Minh (theo CNBC)

Năm 2017, khi AppDynamics chỉ còn vài ngày nữa là lên sàn chứng khoán, gã khổng lồ công nghệ Cisco bất ngờ xuất hiện và đề nghị mua lại công ty này với giá 3,7 tỷ USD. Là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch, Jyoti Bansal - một doanh nhân công nghệ Mỹ gốc Ấn - vẫn trở nên giàu có dù chọn cách nào. Tuy nhiên, chỉ một trong hai lựa chọn có thể đảm bảo hàng trăm nhân viên của ông cũng đạt được điều đó.

Ngay sau khi Bansal chấp nhận lời đề nghị, khoảng 400 nhân viên AppDynamics chứng kiến giá trị số cổ phiếu của họ đạt ít nhất 1 triệu USD. Trả lời CNBC năm 2024, Bansal cho biết: "Chúng tôi còn có hàng chục nhân viên sở hữu hơn 5 triệu USD. Đó là những khoản tiền thay đổi cuộc đời".

ty-phu1-7592.jpg
Jyoti Bansal, người sáng lập AppDynamics Inc. Hình ảnh: Getty

Bansal cho biết quyết định bán công ty được đưa ra dựa trên nhiều yếu tố. Đó là mức độ phù hợp giữa phần mềm của AppDynamics và hệ sinh thái Cisco, cùng ảnh hưởng của thương vụ với 1.200 nhân viên của hãng, về văn hóa lẫn tài chính.

Bansal tính toán rằng để đạt vốn hóa tương đương trên sàn, các nhân viên sẽ phải trải qua thêm 3-4 năm rủi ro. Theo Bansal, quyết định bán công ty không chỉ mang lại giá trị tài chính cho bản thân mà còn đảm bảo rằng hàng trăm nhân viên trở thành triệu phú.

Các nhà sáng lập startup không phải lúc nào cũng cân nhắc nghiêm túc đến nhân viên khi quyết định có nên bán công ty hay không, vì vậy, việc Bansal làm điều đó thật đáng chú ý.

Jyoti Bansal sinh năm 1977 tại bang Rajasthan (Ấn Độ), lớn lên trong một gia đình kinh doanh thiết bị nông nghiệp. Ông theo học ngành Khoa học Máy tính tại Indian Institute of Technology Delhi từ năm 1995 đến 1999. Năm 2000, ông chuyển tới Thung lũng Silicon (Mỹ) và làm việc cho nhiều công ty khởi nghiệp trong vai trò kỹ sư phần mềm.

Vốn là người yêu thích công nghệ và phần mềm, Bansal sớm xác định mục tiêu của mình là phát triển phần mềm để từ đó mở ra những tác động tích cực và cải thiện cuộc sống.

ty-phu2.jpg
Jyoti Bansal yêu thích công nghệ. Ảnh: Getty

Sau khi bán công ty, Jyoti Bansal dành nửa năm đi bộ đường dài ở dãy Himalaya, leo núi Machu Picchu, đi Safari tại châu Phi và khám phá nhiều nơi trên thế giới. Tuy nhiên, sau đó ông vẫn có chút hối hận. Khi những trải nghiệm đi qua, ông nhận ra rằng niềm đam mê thực sự của mình vẫn là công nghệ và khởi nghiệp.

Dù vậy, Bansal vẫn cho rằng quyết định bán công ty là đúng đắn với thông tin ông có vào thời điểm đó. Chính thương vụ này cũng mang lại giá trị tài chính đáng kể cho Bansal, với 14% cổ phần của AppDynamics, theo hồ sơ của Ủy ban Chứng khoán Mỹ.

Sau thành công của AppDynamics, Bansal lập ra Big Labs. Đây là một studio khởi nghiệp để thử nghiệm và nuôi dưỡng các ý tưởng công nghệ. Từ Big Labs, Bansal sáng lập ra 2 công ty Harness và Traceable. Hai doanh nghiệp này đã sáp nhập đầu năm nay, với tổng giá trị 5 tỷ USD.

Bansal hiện tiếp tục lãnh đạo Harness và Traceable, chứng minh bản lĩnh và sự sáng tạo không ngừng của mình trong thế giới khởi nghiệp.

