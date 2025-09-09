Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cây phong thủy giúp con cháu đỗ đạt, tài khí vượng trong nhà

Kho tri thức

Cây phong thủy giúp con cháu đỗ đạt, tài khí vượng trong nhà

Người xưa tin rằng, cây xanh trong phòng khách không chỉ làm đẹp không gian mà còn mang lại phúc khí cho cả nhà.

Theo Như Anh / Phụ Nữ Số
Cây trúc văn: Thân thẳng, xanh mướt quanh năm, dáng thanh cao. Trúc tượng trưng cho người quân tử, kiên cường và bền bỉ.
Cây trúc văn: Thân thẳng, xanh mướt quanh năm, dáng thanh cao. Trúc tượng trưng cho người quân tử, kiên cường và bền bỉ.
Đặt trúc trong phòng khách giúp con cháu chăm học, thi cử thuận lợi, “đầu xuôi đuôi lọt”. Vị trí đặt: Góc sáng trong phòng khách, cạnh bàn học hoặc tủ sách gia đình.
Đặt trúc trong phòng khách giúp con cháu chăm học, thi cử thuận lợi, “đầu xuôi đuôi lọt”. Vị trí đặt: Góc sáng trong phòng khách, cạnh bàn học hoặc tủ sách gia đình.
Cây đa búp đỏ: Lá xanh đậm, viền đỏ, dễ sống và xanh tốt quanh năm. Người xưa tin rằng cây đa trong nhà tượng trưng cho sự che chở, vững vàng.
Cây đa búp đỏ: Lá xanh đậm, viền đỏ, dễ sống và xanh tốt quanh năm. Người xưa tin rằng cây đa trong nhà tượng trưng cho sự che chở, vững vàng.
Đặt ở phòng khách giúp con cháu có “gốc rễ vững”, học hành bền bỉ, không dễ bỏ cuộc. Vị trí đặt: Góc phòng khách hoặc gần cửa sổ sáng.
Đặt ở phòng khách giúp con cháu có “gốc rễ vững”, học hành bền bỉ, không dễ bỏ cuộc. Vị trí đặt: Góc phòng khách hoặc gần cửa sổ sáng.
Cây thiết mộc lan (Phát Tài): Lá xanh bóng, thân khỏe, dễ trồng. Không chỉ mang lại tài lộc, thiết mộc lan còn được coi là cây “thành đạt”.
Cây thiết mộc lan (Phát Tài): Lá xanh bóng, thân khỏe, dễ trồng. Không chỉ mang lại tài lộc, thiết mộc lan còn được coi là cây “thành đạt”.
Loài cây này giúp gia chủ và con cháu vững bước trên con đường học hành – sự nghiệp. Vị trí đặt: Gần cửa ra vào hoặc sát tường phòng khách.
Loài cây này giúp gia chủ và con cháu vững bước trên con đường học hành – sự nghiệp. Vị trí đặt: Gần cửa ra vào hoặc sát tường phòng khách.
Cây vạn niên thanh: Lá to xanh, sống bền bỉ, dễ chăm sóc. Tượng trưng cho sự trường tồn và may mắn.
Cây vạn niên thanh: Lá to xanh, sống bền bỉ, dễ chăm sóc. Tượng trưng cho sự trường tồn và may mắn.
Người xưa tin rằng đặt cây này trong phòng khách giúp gia đạo vững chắc, tài khí không ngừng chảy vào nhà. Vị trí đặt: Góc sáng sủa, tránh ánh nắng trực tiếp.
Người xưa tin rằng đặt cây này trong phòng khách giúp gia đạo vững chắc, tài khí không ngừng chảy vào nhà. Vị trí đặt: Góc sáng sủa, tránh ánh nắng trực tiếp.
Cây lan ý: Lá xanh bóng, hoa trắng tinh khôi, sống tốt trong nhà. Biểu tượng của sự thanh khiết, trí tuệ và may mắn.
Cây lan ý: Lá xanh bóng, hoa trắng tinh khôi, sống tốt trong nhà. Biểu tượng của sự thanh khiết, trí tuệ và may mắn.
Với người xưa, hoa trắng gắn với hành Kim – sinh Thủy, giúp tư duy sáng suốt, học hành thông minh, tài khí dồi dào. Vị trí đặt: Bàn học trong phòng khách hoặc cạnh kệ sách.
Với người xưa, hoa trắng gắn với hành Kim – sinh Thủy, giúp tư duy sáng suốt, học hành thông minh, tài khí dồi dào. Vị trí đặt: Bàn học trong phòng khách hoặc cạnh kệ sách.
Theo Như Anh / Phụ Nữ Số
phunuso.baophunuthudo.vn
Link bài gốc Copy link
https://phunuso.baophunuthudo.vn/nguoi-xua-tin-rang-nha-co-cay-nay-trong-phong-khach-thi-con-chau-hoc-hanh-do-dat-tai-khi-day-nha-193250905073502049.htm?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExYU1OVzZZYldybDk1czVibAEecRvMFfCLETW60qaky63WYFiSYwc66XQ2j48OJkN0HlFjlgSJflcm9vxpXY0_aem_LZytTDiygfU7MrbnR7kSoA
#cây phong thủy phòng khách #cây trúc văn #cây đa búp đỏ #cây thiết mộc lan #cây vạn niên thanh #cây lan ý

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT