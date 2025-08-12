Hà Nội

Cây dại thành đặc sản "quý hơn vàng", 2 triệu đồng/kg khách "tranh nhau mua"

Kinh doanh

Cây dại thành đặc sản "quý hơn vàng", 2 triệu đồng/kg khách "tranh nhau mua"

Nấm ngọc cẩu mọc trong rừng sâu, giá bán đắt đỏ tới 2 triệu đồng/kg bởi chỉ xuất hiện trong vài tháng ngắn ngủi, số lượng có hạn. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Nấm ngọc cẩu (còn gọi nấm tỏa dương) là loại thực vật đặc hữu mọc hoang ở các vùng núi cao phía Bắc như Sa Pa (Lào Cai), Mộc Châu (Sơn La), Tuyên Quang...Ảnh: Facebook
Loại nấm này thường sống ký sinh trên rễ các cây gỗ lớn trong rừng, xuất hiện chủ yếu vào mùa đông – xuân. Ảnh: Facebook
Hình dáng nấm ngọc cẩu khá đặc biệt, giống hình củ gừng lớn, màu đỏ sẫm, bên ngoài phủ một lớp vảy nâu. Ảnh: Facebook
Trước kia, ít người biết đến nấm ngọc cẩu nhưng vài năm gần đây, thứ đặc sản này được nhiều người lùng mua. Ảnh: Facebook
Do chỉ mọc tự nhiên, số lượng hạn chế và việc thu hái khó khăn, nấm ngọc cẩu được xếp vào hàng quý hiếm của núi rừng Việt Nam. Ảnh: Facebook
Trên thị trường, giá nấm ngọc cẩu tươi dao động từ 400.000 – 600.000 đồng/kg, tùy kích cỡ và chất lượng. Ảnh: Báo dân tộc &amp; phát triển
Nấm ngọc cẩu khô giá từ 1 – 1,5 triệu đồng/kg. Đặc biệt, nấm loại đẹp, nguyên bông, bảo quản tốt có thể được bán với mức giá tới 2 triệu đồng/kg. Ảnh: Đặc sản Tây Bắc
Nấm ngọc cẩu giá cao do khó tìm, thời vụ ngắn và nhu cầu sử dụng ngày càng tăng, nhất là giới sành dược liệu và khách hàng mua làm quà biếu. Ảnh: Y Tâm Đường
Theo Đông y, nấm ngọc cẩu vị chát, ngọt, tính ôn, có nhiều tác dụng hỗ trợ điều trị chữa bệnh như táo bón, đau nhức xương khớp, bồi bổ cơ thể. Ảnh: Ẩm thực xanh
Nấm ngọc cẩu thường được dùng để ngâm rượu, sắc nước uống, hoặc kết hợp cùng các vị thuốc khác. Ảnh: Facebook
