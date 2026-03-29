Cậu bé Trung Quốc 14 tuổi khéo léo xoay chảo gây sốt cộng đồng mạng

Cậu bé yêu thích nấu nướng, rèn luyện kỹ năng chuẩn bị thức ăn khi còn nhỏ, thừa nhận học lực ở mức trung bình, nhưng nấu ăn giỏi như "đầu bếp chuyên nghiệp".

Mới đây, một cậu bé 14 tuổi ở miền Đông Trung Quốc đã gây sốt trên mạng xã hội, sau khi giúp đỡ bố mẹ đang làm việc vất vả bằng cách phụ nấu ăn khéo léo tại một quán mì nhỏ của gia đình.

Theo tờ báo Dawan News, Liu Yuze, một học sinh trung học ở huyện Thái Hòa, tỉnh An Huy, Trung Quốc đã giúp đỡ bố mẹ trong quán mì từ nhỏ.

Các video ghi lại cảnh cậu bé nấu ăn như một đầu bếp chuyên nghiệp và thể hiện các kỹ năng như xoay chảo đã thu hút hơn 2,5 triệu lượt thích trên mạng xã hội.

"Nấu ăn là sở thích lớn nhất của cháu. Nếu cháu làm việc nhiều hơn, bố mẹ cháu sẽ không mệt mỏi đến thế", cậu bé trả lời trong một cuộc phỏng vấn.

Theo lời mẹ cậu bé, bà Wang, Liu Yuze đã bắt đầu thích thú với việc bếp núc từ khi còn bé. “Khi Liu Yuze khoảng ba hoặc bốn tuổi, nó đã rất hào hứng xin được chuẩn bị món mì. Khi lên năm tuổi, Liu Yuze thích đứng cạnh bố và quan sát cách nấu ăn”, ông Wang kể thêm.

Trong vài năm trở lại đây, sau khi hoàn thành bài tập về nhà, Liu Yuze dành mỗi cuối tuần và mỗi kỳ nghỉ đông và hè để làm việc tại quán mì Niusan Wide của gia đình. Quán ăn gia đình cậu đã hoạt động hơn ba thập kỷ và rất được người dân địa phương ưa chuộng.

Trong khi bố mẹ bận rộn phục vụ khách hàng, Liu Yuze ban đầu tự mình phụ giúp bằng cách dọn dẹp và sắp xếp bàn ghế, chuẩn bị mì và nấu nướng.

Liu Yuze cho biết, mình không hề ghen tị với các hoạt động giải trí như của những đứa trẻ khác như chơi ngoài trời hay chơi điện thoại di động. “Mặc dù còn nhỏ, cháu vẫn cần giúp đỡ bố mẹ. Cháu không thích chơi điện thoại di động hay xem tivi. Cháu hy vọng, khi lớn lên, cháu có thể trở thành người có thể đóng góp tích cực cho xã hội”, cậu bé nói.

Liu Yuze còn nói rằng, mình không có nhiều sở thích, ngoại trừ nấu ăn, thỉnh thoảng cũng chơi bóng bàn.

Liu Yuze còn sống một cuộc sống giản dị, thường mặc quần áo cũ của bố. Cậu giữ lại tiền tiêu vặt nhưng sẵn sàng chi tiền mua quà cho mẹ và chị gái. Cậu bé cũng rất siêng năng làm việc nhà như quét nhà và giặt giũ.

Cậu bé thừa nhận điểm số học tập của mình chỉ ở mức "trung bình", nhưng tham vọng của cậu ấy là quảng bá cửa hàng mì gia đình mình ra khắp cả nước.

Liu Yuze đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi trên mạng xã hội Trung Quốc đại lục. “Thật là một cậu bé ngoan ngoãn. Cậu ấy sinh ra để đền ơn báo hiếu cha mẹ mình”, một người theo dõi trực tuyến nhận xét.

