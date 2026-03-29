Cậu bé Trung Quốc 14 tuổi khéo léo xoay chảo gây sốt cộng đồng mạng

Cậu bé yêu thích nấu nướng, rèn luyện kỹ năng chuẩn bị thức ăn khi còn nhỏ, thừa nhận học lực ở mức trung bình, nhưng nấu ăn giỏi như "đầu bếp chuyên nghiệp".

Thiên Đăng (Theo SCMP)

Mới đây, một cậu bé 14 tuổi ở miền Đông Trung Quốc đã gây sốt trên mạng xã hội, sau khi giúp đỡ bố mẹ đang làm việc vất vả bằng cách phụ nấu ăn khéo léo tại một quán mì nhỏ của gia đình.

Theo tờ báo Dawan News, Liu Yuze, một học sinh trung học ở huyện Thái Hòa, tỉnh An Huy, Trung Quốc đã giúp đỡ bố mẹ trong quán mì từ nhỏ.

Ảnh: Douyin.

Các video ghi lại cảnh cậu bé nấu ăn như một đầu bếp chuyên nghiệp và thể hiện các kỹ năng như xoay chảo đã thu hút hơn 2,5 triệu lượt thích trên mạng xã hội.

"Nấu ăn là sở thích lớn nhất của cháu. Nếu cháu làm việc nhiều hơn, bố mẹ cháu sẽ không mệt mỏi đến thế", cậu bé trả lời trong một cuộc phỏng vấn.

Theo lời mẹ cậu bé, bà Wang, Liu Yuze đã bắt đầu thích thú với việc bếp núc từ khi còn bé. “Khi Liu Yuze khoảng ba hoặc bốn tuổi, nó đã rất hào hứng xin được chuẩn bị món mì. Khi lên năm tuổi, Liu Yuze thích đứng cạnh bố và quan sát cách nấu ăn”, ông Wang kể thêm.

Ảnh: Douyin.

Trong vài năm trở lại đây, sau khi hoàn thành bài tập về nhà, Liu Yuze dành mỗi cuối tuần và mỗi kỳ nghỉ đông và hè để làm việc tại quán mì Niusan Wide của gia đình. Quán ăn gia đình cậu đã hoạt động hơn ba thập kỷ và rất được người dân địa phương ưa chuộng.

Trong khi bố mẹ bận rộn phục vụ khách hàng, Liu Yuze ban đầu tự mình phụ giúp bằng cách dọn dẹp và sắp xếp bàn ghế, chuẩn bị mì và nấu nướng.

Ảnh: Douyin.

Liu Yuze cho biết, mình không hề ghen tị với các hoạt động giải trí như của những đứa trẻ khác như chơi ngoài trời hay chơi điện thoại di động. “Mặc dù còn nhỏ, cháu vẫn cần giúp đỡ bố mẹ. Cháu không thích chơi điện thoại di động hay xem tivi. Cháu hy vọng, khi lớn lên, cháu có thể trở thành người có thể đóng góp tích cực cho xã hội”, cậu bé nói.

Liu Yuze còn nói rằng, mình không có nhiều sở thích, ngoại trừ nấu ăn, thỉnh thoảng cũng chơi bóng bàn.

Liu Yuze còn sống một cuộc sống giản dị, thường mặc quần áo cũ của bố. Cậu giữ lại tiền tiêu vặt nhưng sẵn sàng chi tiền mua quà cho mẹ và chị gái. Cậu bé cũng rất siêng năng làm việc nhà như quét nhà và giặt giũ.

Ảnh: Douyin.

Cậu bé thừa nhận điểm số học tập của mình chỉ ở mức "trung bình", nhưng tham vọng của cậu ấy là quảng bá cửa hàng mì gia đình mình ra khắp cả nước.

Liu Yuze đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi trên mạng xã hội Trung Quốc đại lục. “Thật là một cậu bé ngoan ngoãn. Cậu ấy sinh ra để đền ơn báo hiếu cha mẹ mình”, một người theo dõi trực tuyến nhận xét.

Nhờ cộng đồng mạng sửa ảnh, chàng trai nhận kết quả hài hước bất ngờ

Mới đây, một nam thanh niên đã trở thành 'nạn nhân' của những 'phù thủy ảnh chế' khi đăng tải ảnh nhờ cộng đồng mạng sửa ảnh.

Dẫu biết việc nhờ dân mạng sửa ảnh là một điều gì đó rất mạo hiểm, tuy nhiên nhiều người vẫn không ngần ngại khi đăng tải ảnh để nhờ các "thánh photoshop" giúp đỡ. Một anh chàng này vừa câu được một chú cá mè "khủng". Tuy nhiên, có lẽ vì thích cá trắm trắng hơn, hoặc đơn giản là muốn trêu đùa bạn bè, anh đã đăng tải bức ảnh lên trang cá nhân với lời khẩn cầu thiết tha: "Nhờ cộng đồng mạng chuyển con mè khủng này thành trắm trắng được không?"
Đúng là "cầu được ước thấy", các cao thủ photoshop đã ra tay rất nhiệt tình. Tuy nhiên, thay vì chỉ đổi màu vảy hay chỉnh lại hình dáng con cá cho giống cá trắm, cộng đồng mạng đã đưa anh đi chu du qua đủ mọi cung bậc cảm xúc.
Thông báo cưới vợ, Tiktoker 'chị Phiến' khiến cộng đồng mạng xôn xao

Thông báo sắp lấy vợ với tấm ảnh cưới 'nhá hàng', Tiktoker chị Phiến khiến nhiều người bất ngờ, bởi anh chàng chưa từng công khai tình cảm lên trang cá nhân.

"Chị Phiến" tên thật là Lê Khuyến Dương (sinh năm 1992), là một nhà sáng tạo nội dung có sức ảnh hưởng lớn trên nền tảng TikTok với hàng trăm ngàn lượt theo dõi. Khán giả vốn đã quá quen thuộc với một Khuyến Dương duyên dáng, hay xuất hiện trong các video tiểu phẩm hài hước hoặc các phiên livestream đầy năng lượng.
Chính vì hình tượng "chị Phiến" lém lỉnh đã in sâu vào tâm trí người xem, nên khoảnh khắc anh rũ bỏ vẻ ngoài "vô tri" để khoác lên mình bộ vest chú rể lịch lãm khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.
Cộng đồng mạng soi ra loạt 'hint' hẹn hò của Linh Ka và Dương Domic

Trước khi bị bắt gặp cùng nhau sánh đôi gần đây thì Linh Ka và Dương Domic đã được cư dân mạng soi ra loạt 'hint' hẹn hò.

Mới đây, mạng xã hội được phen rần rần khi một tài khoản đăng tải bức ảnh chụp vội tại Pháp, ghi lại khoảnh khắc cặp đôi được cho là Linh Ka (Chu Diệu Linh, sinh năm 2002) và ca sĩ Dương Domic (Trần Đăng Dương, sinh năm 2000) cùng sải bước trên phố. Dù góc chụp vội và ở khoảng cách không quá gần, thế nhưng chỉ cần lướt qua, netizen lập tức gọi tên hai nhân vật chính.
Điều đáng chú ý là đây không phải lần đầu đôi trẻ bị team qua đường 'soi' ra hint hẹn hò. Tin đồn chuyện tình cảm giữa Dương Domic và Linh Ka khiến netizen liên tục bàn tán từ giữa năm 2024.
