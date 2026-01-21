Cấp cứu thành công cho nam bệnh nhân bị đinh xuyên thủng ruột non

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới đã phẫu thuật cấp cứu thành công một trường hợp là nam thanh niên bị súng bắn đinh bắn xuyên thành bụng, găm thủng ruột non trong lúc lao động.

Vào ngày 19/01/2026, các bác sĩ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam–Cuba Đồng Hới đã phẫu thuật nội soi cấp cứu cho một thanh niên bị thủng ruột non trong lúc lao động do bất cẩn khi sử dụng súng bắn đinh.

Bệnh nhân là N.Đ.T (sinh năm 1993, trú tại xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị) được đưa vào bệnh viện trong tình trạng đau bụng nhiều sau khi bị súng bắn đinh bắn trúng vùng bụng khi đang làm việc.

Vết thủng ở ruột non người bệnh - Ảnh BVCC

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ tiến hành thăm khám lâm sàng và chụp cắt lớp vi tính ổ bụng. Kết quả cho thấy dị vật là một chiếc đinh xuyên qua thành bụng trái và găm trực tiếp vào ruột non, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng ổ bụng và biến chứng nặng nếu không xử trí kịp thời.

Trước tình trạng nguy cấp, các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp đã nhanh chóng chỉ định phẫu thuật nội soi cấp cứu. Ê-kíp phẫu thuật tiến hành lấy dị vật, khâu lỗ thủng ruột non, đồng thời khâu phục hồi thành bụng.

Sau mổ, bệnh nhân tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định và đang được theo dõi hậu phẫu.

Chiếc đinh được các bác sĩ phẫu thuật nội soi lấy ra - Ảnh BVCC

Bác sĩ Phan Lê Khanh, người trực tiếp phẫu thuật, cho biết đây là trường hợp may mắn vì bệnh nhân được đưa đến bệnh viện sớm. Nhờ đó, ổ bụng còn khá sạch, không ghi nhận thức ăn hay dịch tiêu hóa tràn ra ngoài.

Trong quá trình thám sát, ê-kíp không phát hiện tổn thương đại tràng hay các mạch máu lớn, giúp ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi.

Bác sĩ Khanh khuyến cáo, người lao động cần đặc biệt cẩn trọng khi sử dụng các loại dụng cụ, máy móc có nguy cơ gây chấn thương cao như súng bắn đinh. Việc tuân thủ nghiêm ngặt quy trình an toàn lao động và trang bị đầy đủ đồ bảo hộ là yếu tố then chốt để phòng tránh tai nạn đáng tiếc.

Trong trường hợp không may xảy ra chấn thương xuyên thấu vùng bụng, dù vết thương nhỏ hay ít chảy máu, người bị nạn cần được đưa đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt.

Việc nhập viện sớm giúp bác sĩ đánh giá chính xác mức độ tổn thương và can thiệp kịp thời, từ đó giảm nguy cơ biến chứng và tăng khả năng hồi phục cho người bệnh.