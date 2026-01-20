Hà Nội

Sống Khỏe

Sự cố máy bắn đinh gây tai nạn lao động nguy hiểm

Khi không may xảy ra tai nạn, tuyệt đối không tự ý xử trí hoặc rút dị vật tại nhà, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu, điều trị kịp thời.

Thúy Nga

Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn đã tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhân nữ 42 tuổi, trú tại xã Thanh Sơn, nhập viện trong tình trạng chấn thương bàn tay do dị vật kim loại đâm xuyên.

Theo lời kể của người bệnh, khoảng 1 giờ trước khi vào viện, trong lúc lao động, người bệnh đang sử dụng máy bắn đinh thì xảy ra sự cố, khiến một chiếc đinh kim loại dài khoảng 5 cm bắn trực tiếp vào tay, gây chấn thương nghiêm trọng.

dinh-xuyen-thau.jpg
Ảnh: BVCC

Khi nhập viện, các bác sĩ ghi nhận ngón II bàn tay trái có vết thương khoảng 0,5 cm, dị vật đinh xuyên thấu ngón tay, kèm theo tình trạng đau dữ dội, hạn chế vận động.

Ngay sau khi tiếp nhận, ê-kíp y tế đã tiến hành xử trí giảm đau, làm sạch vết thương và lấy dị vật một cách an toàn, đồng thời theo dõi sát diễn biến tổn thương để phòng ngừa nhiễm trùng và các biến chứng có thể xảy ra.

Sau 5 ngày điều trị và theo dõi, tình trạng sức khỏe của người bệnh ổn định, vết thương tiến triển tốt, người bệnh đã được xuất viện và tiếp tục theo dõi, chăm sóc tại nhà theo hướng dẫn của bác sĩ.

Qua trường hợp trên, Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn khuyến cáo người dân khi lao động, đặc biệt là trong môi trường có nguy cơ cao như xây dựng, cơ khí, cần tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn lao động, sử dụng đầy đủ trang thiết bị bảo hộ và kiểm tra kỹ dụng cụ trước khi làm việc.

Khi không may xảy ra tai nạn, tuyệt đối không tự ý xử trí hoặc rút dị vật tại nhà, mà cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu và điều trị kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm có thể ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.

