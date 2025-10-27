Cảnh báo nguy hiểm từ truyền trắng tự phát gây sốc phản vệ

Trào lưu truyền trắng nở rộ vì hiệu quả nhanh, nhưng đi kèm nguy cơ sốc phản vệ và nhiều biến chứng đe dọa sức khỏe.

Nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng khiến trào lưu truyền trắng bùng nổ tại nhiều spa, thẩm mỹ viện. Chỉ cần vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, khách hàng được quảng cáo sẽ sở hữu làn da trắng bật tông, mịn màng tức thì. Tuy nhiên, đằng sau hiệu quả thần tốc ấy là mối nguy sức khỏe nghiêm trọng như sốc phản vệ, biến chứng có thể cướp đi tính mạng chỉ trong vài phút.

Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Truyền trắng là gì?

Truyền trắng là phương pháp đưa trực tiếp vào cơ thể các hoạt chất có tác dụng làm sáng da như Glutathione, vitamin C liều cao, collagen hoặc thậm chí là những chất không rõ nguồn gốc, chưa được kiểm định an toàn. Tất cả được truyền qua đường tĩnh mạch, đi thẳng vào máu và lan nhanh khắp cơ thể. Chính vì tác động nhanh, nhiều người kỳ vọng chỉ sau vài buổi truyền sẽ có làn da trắng bật tông rõ rệt, nên dịch vụ này trở nên đặc biệt hấp dẫn với những ai muốn thay đổi ngoại hình trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, việc “đưa thẳng” các chất vào hệ tuần hoàn đồng nghĩa với việc cơ thể không có cơ chế sàng lọc hay đào thải kịp thời như khi sử dụng mỹ phẩm ngoài da. Chỉ cần một thành phần không phù hợp, liều lượng quá cao hoặc quy trình thực hiện sai sót là có thể gây ra những phản ứng nguy hiểm.

Rủi ro vì thế tăng lên gấp nhiều lần, đặc biệt trong bối cảnh nhiều cơ sở thẩm mỹ cung cấp dịch vụ này mà không có bác sĩ chuyên môn giám sát hoặc không đảm bảo tiêu chuẩn vô khuẩn y tế.

Vì sao có thể gây sốc phản vệ?

Sốc phản vệ là một phản ứng dị ứng cấp tính vô cùng nguy hiểm, xảy ra khi cơ thể phản ứng quá mức với một hoặc nhiều thành phần trong dung dịch truyền trắng. Nguy cơ này đặc biệt cao khi thành phần truyền không rõ ràng, có thể chứa tạp chất hoặc kim loại nặng gây hại cho cơ thể.

Nhiều loại dung dịch truyền được quảng cáo tràn lan trên thị trường chưa hề được kiểm định chất lượng, xuất xứ trôi nổi, không đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, việc sử dụng vitamin C hay Glutathione với liều quá cao vượt ngưỡng cho phép có thể khiến hệ miễn dịch phản ứng dữ dội.

Tình trạng mất vệ sinh tại cơ sở làm đẹp, dụng cụ không vô trùng có thể dẫn đến nhiễm khuẩn máu, làm biến chứng càng thêm nguy hiểm. Đặc biệt, nhiều nơi cung cấp dịch vụ truyền trắng không có bác sĩ chuyên môn, nhân viên thiếu kỹ năng xử lý khi xảy ra phản ứng bất thường.

Khi sốc phản vệ khởi phát, người bệnh có thể tụt huyết áp nhanh, khó thở, tím tái và ngừng tim chỉ trong vài phút. Nếu không được cấp cứu kịp thời và đúng phác đồ trong “thời gian vàng”, biến chứng này có thể dẫn đến tử vong.

Những biến chứng khác không thể xem nhẹ

Ngoài sốc phản vệ, truyền trắng còn kéo theo: Tổn thương gan, thận do chuyển hóa chất lạ; Rối loạn đông máu, nhiễm khuẩn huyết; Mẩn ngứa, nổi mề đay, phù toàn thân; Tăng nguy cơ ung thư da nếu lạm dụng và tẩy trắng quá mức… Bác sĩ cảnh báo, hiệu quả làm trắng thường chỉ là tạm thời, nhưng tổn thương sức khỏe có thể kéo dài hoặc không hồi phục.

Làm gì để bảo vệ mình?

Người tiêu dùng cần tỉnh táo trước những lời quảng cáo làm đẹp đầy hấp dẫn để tránh rơi vào nguy hiểm. Điều quan trọng là không nên chạy theo các trào lưu làm trắng cấp tốc mà thiếu hiểu biết về rủi ro sức khỏe. Chỉ nên lựa chọn dịch vụ khi có bác sĩ chuyên khoa trực tiếp thăm khám, đánh giá tình trạng cơ thể và chỉ định phương pháp phù hợp.

Tuyệt đối không thực hiện truyền trắng tại các spa hoặc cơ sở hoạt động chui, không đảm bảo an toàn y tế. Bên cạnh đó, mỗi khách hàng cần tìm hiểu kỹ thành phần của dung dịch truyền, nguồn gốc và chứng nhận kiểm định trước khi sử dụng. Trong quá trình thực hiện, nếu cơ thể xuất hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào như chóng mặt, buồn nôn, khó thở… phải ngừng ngay lập tức và đến cơ sở y tế gần nhất để xử trí kịp thời.