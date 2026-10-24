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Số hóa - Xe

Hyundai Tucson 2027 "cháy hàng" với hơn 15.000 đơn ngày đầu mở bán

Hyundai Tucson 2027 ghi nhận 15.045 đơn đặt hàng trong ngày đầu mở bán tại Hàn Quốc, vượt xa thành tích của thế hệ cũ. Đáng chú ý, bản hybrid chiếm tới 55%.

Nguyễn Thảo
Video: Xem Hyundai Tucson 2027 thử nghiệm trên đường đua.

Ngày 22/10, Hyundai chính thức mở nhận đặt hàng Tucson thế hệ mới tại thị trường Hàn Quốc. Chỉ sau ngày đầu tiên, mẫu SUV cỡ C này đã ghi nhận 15.045 đơn đặt hàng, cao hơn khoảng 39% so với mức 10.842 đơn của Tucson thế hệ thứ 4 khi ra mắt vào tháng 9/2020.

Sau sáu năm, Tucson bước sang thế hệ thứ 5 với những thay đổi đáng kể về thiết kế, không gian nội thất, hệ truyền động và công nghệ. Xe sở hữu ngoại hình vuông vức, hiện đại hơn, trong khi khoang cabin được mở rộng và bổ sung nhiều tiện nghi.

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Hyundai Tucson 2027 "cháy hàng" với hơn 15.000 đơn ngày đầu mở bán.

Theo số liệu đặt hàng ngày đầu, phiên bản cao cấp nhất Inspiration chiếm tỷ lệ lớn nhất với 44%, tăng mạnh so với mức 29% của thế hệ trước. Phiên bản này được trang bị tiêu chuẩn màn hình giải trí 17 inch tích hợp nền tảng Pleos Connect, hệ thống hỗ trợ lái trên cao tốc HDA 2 và hai vị trí sạc điện thoại không dây.

Đứng thứ hai là phiên bản tiêu chuẩn H-Pick với 33% đơn đặt hàng, tiếp đến là Exclusive với 22% và phiên bản mang phong cách thể thao XRT chiếm 1%.

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Theo số liệu đặt hàng ngày đầu, phiên bản cao cấp nhất Inspiration chiếm tỷ lệ lớn nhất với 44%, tăng mạnh so với mức 29% của thế hệ trước.

Kết quả trên cho thấy khách hàng có xu hướng tập trung vào hai nhóm phiên bản: bản tiêu chuẩn có giá dễ tiếp cận nhưng vẫn đầy đủ công nghệ thiết yếu và bản cao cấp sở hữu nhiều trang bị tiện nghi.

Đáng chú ý, hệ truyền động hybrid trở thành lựa chọn phổ biến nhất, chiếm 55% tổng số đơn đặt hàng, tăng từ mức 48% của thế hệ trước. Hệ thống hybrid thế hệ mới của Hyundai được cải thiện công suất kết hợp, đồng thời tối ưu khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

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Đáng chú ý, hệ truyền động hybrid trở thành lựa chọn phổ biến nhất, chiếm 55% tổng số đơn đặt hàng, tăng từ mức 48% của thế hệ trước.

Trong khi đó, phiên bản động cơ xăng tăng áp được nâng cấp bộ tăng áp, giúp công suất tăng thêm 13 mã lực và kết hợp hộp số tự động 8 cấp.

Bên cạnh những thay đổi về vận hành, Hyundai Tucson thế hệ mới còn được nâng cấp mạnh về công nghệ. Nền tảng Pleos Connect hỗ trợ cập nhật phần mềm qua mạng (OTA) và kho ứng dụng mở, giúp bổ sung, cải thiện các tính năng trong quá trình sử dụng.

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Bên cạnh những thay đổi về vận hành, Hyundai Tucson thế hệ mới còn được nâng cấp mạnh về công nghệ. Nền tảng Pleos Connect hỗ trợ cập nhật phần mềm qua mạng (OTA).

Các trang bị an toàn đáng chú ý gồm hệ thống cấp nguồn dự phòng cho chức năng mở khóa cửa, hỗ trợ hạn chế tăng tốc ngoài ý muốn do đạp nhầm chân ga, kiểm soát hành trình thông minh dựa trên dữ liệu dẫn đường NSCC 2 và hệ thống 9 túi khí.

Ngoài ra, xe còn có camera 360 độ với chức năng hiển thị mặt đường trong suốt, hỗ trợ tránh va chạm khi đỗ xe phía trước và phía sau, cùng tính năng tự động khóa cửa khi người lái rời khỏi xe.

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Với hơn 15.000 đơn đặt hàng ngay ngày đầu, Hyundai Tucson thế hệ mới có màn ra mắt thuận lợi tại Hàn Quốc

Với hơn 15.000 đơn đặt hàng ngay ngày đầu, Hyundai Tucson thế hệ mới có màn ra mắt thuận lợi tại Hàn Quốc. Tỷ lệ lựa chọn phiên bản cao cấp và hệ truyền động hybrid gia tăng cũng phản ánh xu hướng người mua SUV ngày càng quan tâm đến công nghệ, tiện nghi và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

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