Cần Thơ: LD Năm Bạn - Ngọc Lam trúng thầu dự án Cầu Chữ Y giảm giá hơn 12%

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Trường Long Tây (Thành phố Cần Thơ) đã ký Quyết định số 630/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp thuộc dự án Xây mới Cầu Chữ Y.

Cuộc đua tài chính và kết quả giảm giá hơn 12%

Căn cứ dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Gói thầu thi công thực hiện dự án Xây mới Cầu Chữ Y (Mã TBMT: IB2600368961) do Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Trường Long Tây làm chủ đầu tư kiêm bên mời thầu. Gói thầu sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (Xổ số kiến thiết), áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 120 ngày tại địa bàn Xã Trường Long Tây, Thành phố Cần Thơ.

Tại Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 630/QĐ-TTDVTH ngày 11/08/2026 do Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Trường Long Tây - Huỳnh Trí Tôn ký, nhà thầu trúng thầu là Liên danh Xây mới Cầu Chữ Y. Thành viên đứng đầu liên danh là Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Năm Bạn. Thành viên liên danh là Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế & Đầu tư Xây dựng Ngọc Lam.

Nguồn: MSC

Giá gói thầu được phê duyệt ở mức 3.686.597.000 đồng. Giá trúng thầu của Liên danh Xây mới Cầu Chữ Y là 3.233.146.547 đồng. Mức giảm giá sau đấu thầu đạt 453.450.453 đồng, tương ứng 12,30%.

Biên bản mở thầu lập ngày 29/07/2026 và Báo cáo đánh giá E-HSDT số 6.8/BCĐG.2026 ngày 06/08/2026 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây dựng Ngô Hùng ghi nhận có 03 liên danh tham gia dự thầu. Cả 03 nhà thầu đều vượt qua các bước kiểm tra tính hợp lệ, đánh giá năng lực kinh nghiệm và đề xuất kỹ thuật.

Tại bước so sánh tài chính, Liên danh Xây mới Cầu Chữ Y xếp thứ nhất với giá dự thầu 3.233.146.547 đồng. Hai đối thủ cạnh tranh lần lượt xếp sau gồm: Liên danh Cty NT – Cty HH xếp hạng 2 với giá chào 3.391.669.085 đồng; Liên danh dự án Cầu Chữ Y xếp hạng 3 với giá dự thầu 3.612.140.956 đồng, áp dụng tỷ lệ giảm giá 2% (tương ứng 72.242.819,12 đồng) để xác định giá sau giảm giá là 3.539.898.136 đồng. Kết quả lựa chọn nhà thầu đã được tổ chức thẩm định bởi Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Dịch vụ TPP theo Báo cáo thẩm định số 45/BCTĐ ngày 11/08/2026 trước khi chủ đầu tư ra quyết định phê duyệt.

Chuyển đổi hình thức lựa chọn nhà thầu nhằm mở rộng cạnh tranh

Quá trình đối chiếu hồ sơ dự án Xây mới Cầu Chữ Y cho thấy có sự thay đổi về hình thức lựa chọn nhà thầu giữa kế hoạch ban đầu và thực tế triển khai nhằm mở rộng tối đa tính cạnh tranh.

Cụ thể, tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 615/QĐ-TTDVTH ngày 30/06/2026 của Giám đốc Huỳnh Trí Tôn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu xây lắp số 1 (Gói thầu thi công thực hiện công trình) trị giá 3.686.597.000 đồng ban đầu được phê duyệt hình thức "Chào hàng cạnh tranh qua mạng". Phụ lục này đồng thời phê duyệt 05 gói thầu tư vấn và phụ trợ áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn gồm: Gói thầu lập HSMT và đánh giá HSDT (12.756.000 đồng); Gói thầu kiểm tra công tác nghiệm thu (23.616.000 đồng); Gói thầu giám sát thi công (118.081.000 đồng); Gói thầu kiểm toán độc lập (44.582.000 đồng) và Gói thầu bảo hiểm công trình (9.954.000 đồng).

Tuy nhiên, đến khi phê duyệt E-HSMT tại Quyết định số 627/QĐ-TTDVTH ngày 17/07/2026 và đăng tải Thông báo mời thầu IB2600368961 ngày 20/07/2026, gói thầu xây lắp đã được tổ chức theo hình thức "Đấu thầu rộng rãi qua mạng". Việc chuyển đổi từ chào hàng cạnh tranh sang đấu thầu rộng rãi là giải pháp linh hoạt giúp thu hút thêm nhiều nhà thầu tham gia, thúc đẩy cạnh tranh về giá và gia tăng hiệu quả tiết kiệm ngân sách, phù hợp với định hướng điều hành tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Năng lực nhà thầu

Hồ sơ năng lực ghi nhận Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Năm Bạn (MST: 6300089987; địa chỉ trụ sở tại Số 113, Ấp Hoà Phụng B, Xã Hòa An, Thành phố Cần Thơ; người đại diện theo pháp luật là ông Trương Hoàng Khai, chức vụ Giám đốc). Trong lịch sử đấu thầu tính đến tháng 8/2026 doanh nghiệp đã tham gia khoảng 123 gói thầu, trong đó trúng 54 gói, trượt 68 gói, 1 chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 219.699.683.058 đồng (Trong đó, với vai trò độc lập: 87.039.533.962 đồng, với vai trò liên danh: 132.660.149.096 đồng).

Doanh nghiệp này tham gia dự thầu tại nhiều địa bàn cơ sở thuộc Thành phố Cần Thơ. Chỉ riêng trong tháng 08/2026, Công ty Năm Bạn liên tiếp được công bố trúng nhiều gói thầu xây lắp quy mô lớn như gói Lộ Kênh 10 Thước giá 7.329.400.000 đồng (ngày 12/08/2026); gói Lộ Kênh Xẻo Trầu giá 11.169.757.000 đồng (ngày 12/08/2026); gói Cầu Chữ Y giá 3.233.146.547 đồng (ngày 11/08/2026); gói Lộ Cầu Xáng - Kênh Tám Ngàn Cụt giá 6.544.742.000 đồng (ngày 05/08/2026) và gói Xây lắp tại phường Long Phú 1 giá 2.158.881.000 đồng (ngày 05/08/2026).

Về phía thành viên liên danh, Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế & Đầu tư Xây dựng Ngọc Lam (MST: 6300325144), có địa chỉ trụ sở tại Số 122, Ấp 9B, Xã Vị Thanh 1, Thành phố Cần Thơ, người đại diện theo pháp luật là ông Trần Văn Đang. Trong lịch sử đấu thầu tính đến tháng 8/2026 doanh nghiệp đã tham gia 51 gói thầu, trong đó trúng 24 gói, trượt 25 gói, 2 chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 33.447.960.745 đồng. Trong đó, với vai trò độc lập: 21.860.236.198 đồng, với vai trò liên danh: 11.587.724.547 đồng. Doanh nghiệp này từng tham gia và trúng 4/4 gói thầu tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Trường Long Tây. Trong tháng 07/2026, doanh nghiệp này đã trúng các gói thầu hạ tầng giao thông trên cùng địa bàn như gói Cầu kênh Ranh giá 214.593.000 đồng (ngày 07/07/2026); gói Lộ kênh Bờ Tràm giá 1.945.299.000 đồng (ngày 01/07/2026); gói Lộ kênh Tế giá 1.833.552.000 đồng (ngày 01/07/2026).

Góc nhìn chuyên gia

Đánh giá về kết quả gói thầu, chuyên gia đấu thầu Đào Giang phân tích: "Việc thu hút được 03 liên danh tham gia nộp hồ sơ trực tuyến và đạt tỷ lệ giảm giá 12,30% cho nguồn vốn xổ số kiến thiết thể hiện tính cạnh tranh thực chất và hiệu quả tài chính rõ nét. Kết quả này bám sát tinh thần chỉ đạo về thực hành tiết kiệm, tối ưu hóa chi phí đầu tư công theo hướng dẫn tại Công văn số 5557/BTC-QLĐTV ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính."

"Tuy nhiên, gói thầu có thời gian thực hiện 120 ngày trong bối cảnh nhà thầu đồng thời đảm nhiệm nhiều dự án hạ tầng giao thông khác trên địa bàn Thành phố Cần Thơ. Để công trình về đích đúng tiến độ và bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật, chủ đầu tư cùng đơn vị tư vấn giám sát cần triển khai nghiêm ngặt cơ chế quản lý thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) khẳng định: "Theo quy định tại Điều 78 và Điều 79 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15), người đứng đầu chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác của hồ sơ mời thầu, quy trình xét thầu và công tác giám sát hợp đồng. Quán triệt tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ, việc kiểm tra thực địa, quản lý chặt chẽ chất lượng vật tư đầu vào và quy trình nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành là yêu cầu bắt buộc nhằm bảo đảm hiệu quả cao nhất cho từng đồng vốn đầu tư công."