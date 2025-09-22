Can thiệp dinh dưỡng phục hồi sức khỏe cho người mắc nhiều bệnh phức tạp

Người bệnh nam 67 tuổi nhập viện tại Khoa Ngoại yêu cầu – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ với các biểu hiện sốt cao, đau vùng tầng sinh môn.

Người bệnh được chẩn đoán theo dõi nhiễm khuẩn huyết do viêm tấy lan tỏa vùng tầng sinh môn kèm theo nhiều yếu tố nguy cơ: Đường máu mất kiểm soát, suy dinh dưỡng nặng (albumin, protein giảm sâu), suy giảm khối cơ, sức cơ, thiếu máu, rối loạn mỡ máu, men gan tăng, tăng acid uric máu, tình trạng nhiễm trùng nặng.

Người bệnh phải trải qua phẫu thuật làm hậu môn nhân tạo, trích rạch áp xe tầng sinh môn và xử trí nhiều lần vết mổ nhiễm trùng với các chỉ số bilan viêm tăng cao CRP > 320 mg/L, đường máu cao dao động 14.3 – 21.0 mmol/L, HbA1C 10.35%; Albumin 28.1 g/L, vết mổ hở có dịch chảy mủ nhiều, tiên lượng nặng. Người bệnh được mời hội chẩn dinh dưỡng sau phẫu thuật.

Nhận định chung về tình trạng người bệnh, các bác sĩ Khoa Dinh dưỡng – Tiết chế cho biết: “Người bệnh nhiễm trùng, mắc nhiều bệnh lý nền phức tạp, ăn uống kém, suy dinh dưỡng nặng, vận động khó khăn, do đó can thiệp dinh dưỡng kịp thời và phù hợp đóng vai trò quan trọng trong phục hồi cho người bệnh”.

Hình ảnh người bệnh khi nhập viện - Ảnh BVCC

Sau khi hội chẩn, căn cứ vào tình trạng của người bệnh, Khoa Dinh dưỡng – Tiết chế đã xây dựng phác đồ can thiệp dinh dưỡng với mục tiêu kiểm soát đường huyết chặt chẽ, đảm bảo cung cấp đủ nhu cầu năng lượng, protein, cân đối khẩu phần, kết hợp nuôi dưỡng qua đường tiêu hóa và đường tĩnh mạch khi cần. Đồng thời, bổ sung các dưỡng chất đặc hiệu, tăng cường miễn dịch giúp cải thiện tình trạng dinh dưỡng và thúc đẩy quá trình liền vết thương.

Sau 20 ngày được can thiệp dinh dưỡng tích cực, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt về thể trạng cũng như các chỉ số xét nghiệm sinh hóa, huyết học. Vết thương của người bệnh lên tổ chức hạt tốt, phẫu thuật khâu vết thương thành công, chỉ số viêm CRP từ >320 mg/L trở về mức bình thường, đường máu ổn định, kiểm soát tốt, albumin tăng từ 28.1g/L lên 34.2g/L, người bệnh tăng 1kg. Người bệnh xuất viện với thể trạng ổn định, vết mổ liền tốt, có thể vận động, đi lại nhẹ nhàng, tinh thần phấn chấn.

Hiện tại, sau 1 tháng xuất viện, tình hình sức khỏe người bệnh cải thiện đáng kể, đã có thể quay về cuộc sống sinh hoạt bình thường.

Hình ảnh người bệnh khỏe mạnh sau khi ra viện - Ảnh BVCC

Có thể thấy sự can thiệp dinh dưỡng phù hợp, kịp thời đã góp phần nâng cao hiệu quả phục hồi cho người bệnh sau phẫu thuật, đặc biệt là những trường hợp có nhiều bệnh lý nền phức tạp.

Tuy nhiên, theo các bác sĩ Khoa Dinh dưỡng – Tiết chế, trong quá trình can thiệp dinh dưỡng, chúng tôi gặp không ít khó khăn. Một phần do kiến thức dinh dưỡng của người chăm sóc còn hạn chế, người bệnh nhiều khi chưa tuân thủ đầy đủ y lệnh.

Để đạt được kết quả tối ưu, cần sự giám sát thường xuyên của cán bộ y tế, điều chỉnh phác đồ dinh dưỡng phù hợp theo từng giai đoạn diễn biến bệnh. Bên cạnh đó, sự phối hợp đồng bộ giữa nhiều chuyên khoa: Hồi sức, Ngoại khoa, Nội tiết và Dinh dưỡng là yếu tố quyết định để mang lại sự thành công trong điều trị”.

Thành công trong can thiệp ca lâm sàng này đã một lần nữa khẳng định Dinh dưỡng lâm sàng là một phần không thể thiếu trong điều trị phẫu thuật và hồi sức. Sự phối hợp đa chuyên khoa giúp người bệnh phục hồi nhanh, giảm biến chứng, rút ngắn thời gian nằm viện và có một cuộc sống khỏe mạnh, chất lượng hơn.

TS.BS Nguyễn Thị Lan Hương (Trưởng Khoa Dinh dưỡng – Tiết chế, Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ)