Căn hộ tối giản 135 m2 ngập sắc Tết của vợ chồng trẻ

Để căn nhà đậm không khí Tết nhưng vẫn đảm bảo phong cách tối giản, gia chủ tạo điểm nhấn bằng ánh sáng và vật dụng truyền thống, tập trung vào màu đỏ. 

Theo Xiaohongshu, một cặp vợ chồng trẻ tại Trung Quốc đã cải tạo căn hộ 135m2 từ 4 phòng ngủ thành 2 phòng ngủ. Ảnh: Xiaohongshu
Khu vực phòng khách, bếp, bàn ăn, lối vào và ban công đều được thiết kế liên thông, tạo mặt bằng mở với hệ cửa kính lớn hướng ra ngoài. Ảnh: Xiaohongshu
Gần Tết, gia chủ tập trung trang trí theo nguyên tắc ít lớp, tập trung vào màu đỏ truyền thống. Ảnh: Xiaohongshu
Nội thất trung tính kết hợp ánh sáng gián tiếp và sắc đỏ tiết chế giúp căn hộ ấm áp, nhẹ nhàng. Ảnh: Xiaohongshu
Đèn lồng giấy được treo thành cụm trước cửa kính lớn. Ảnh: Xiaohongshu
Phòng khách và bếp liên thông tạo cảm giác thoáng đãng. Ảnh: Xiaohongshu
Các chi tiết trang trí có kích thước vừa phải, dễ tháo lắp sau dịp lễ. Ảnh: Xiaohongshu
Chiếc thang màu đỏ như một chi tiết trang trí trong phòng khách. Ảnh: Xiaohongshu
Trên nền tường trắng, sàn gỗ sáng và nội thất tối giản, sắc đỏ tạo điểm nhấn thị giác rõ ràng, giúp không gian có chiều sâu. Ảnh: Xiaohongshu
Phòng tắm sử dụng bảng màu trung tính với tông xám trắng làm chủ đạo. Ảnh: Xiaohongshu
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Thiết kế nội thất tối giản #Trang trí Tết truyền thống #Sử dụng màu đỏ trong trang trí #Không gian mở căn hộ #Trang trí lễ hội trên nền trung tính #Trang trí nhà đón Tết cho gia đình trẻ

