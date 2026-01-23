Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Có gì trong căn hộ 24m2 tiện nghi cho gia đình 3 người?

Bất động sản

Có gì trong căn hộ 24m2 tiện nghi cho gia đình 3 người?

Được thiết kế theo nguyên tắc: không gian nhỏ nhưng không cố định, căn hộ vỏn vẹn 24m2 vẫn đầy đủ tiện nghi cho gia đình 3 người. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Năm 2017, khi con gái đến tuổi đi học, một gia đình ở Trung Quốc quyết định rời ngôi nhà 200m2 ở ngoại ô, mua một căn hộ cũ 24m2 ở khu Xujiahui, thuộc hàng đắt đỏ bậc nhất Thượng Hải. Ảnh: Toutaio
Năm 2017, khi con gái đến tuổi đi học, một gia đình ở Trung Quốc quyết định rời ngôi nhà 200m2 ở ngoại ô, mua một căn hộ cũ 24m2 ở khu Xujiahui, thuộc hàng đắt đỏ bậc nhất Thượng Hải. Ảnh: Toutaio
Thay vì đập đi xây lại, gia chủ chỉ cải tạo vừa đủ để ở với chi phí hơn 100.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 350 triệu đồng). Ảnh: Toutaio
Thay vì đập đi xây lại, gia chủ chỉ cải tạo vừa đủ để ở với chi phí hơn 100.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 350 triệu đồng). Ảnh: Toutaio
Căn hộ thiết kế theo nguyên tắc: không gian nhỏ nhưng không cố định. Phòng khách ban ngày và phòng ngủ ban đêm. Ảnh: Toutaio
Căn hộ thiết kế theo nguyên tắc: không gian nhỏ nhưng không cố định. Phòng khách ban ngày và phòng ngủ ban đêm. Ảnh: Toutaio
Sofa có thể kéo ra thành giường. Ảnh: Toutaio
Sofa có thể kéo ra thành giường. Ảnh: Toutaio
Bàn ăn đồng thời là bàn làm việc. Ảnh: Toutaio
Bàn ăn đồng thời là bàn làm việc. Ảnh: Toutaio
Phòng trẻ em ngăn bằng cửa trượt, khi đóng là riêng tư, mở là không gian chung. Ảnh: Toutaio
Phòng trẻ em ngăn bằng cửa trượt, khi đóng là riêng tư, mở là không gian chung. Ảnh: Toutaio
Trong nhà không có khu vực lưu trữ cố định, không “đóng khung” chức năng. Ảnh: Toutaio
Trong nhà không có khu vực lưu trữ cố định, không “đóng khung” chức năng. Ảnh: Toutaio
Mỗi món đồ đều trả lời được câu hỏi: Dùng để làm gì? Dùng bao lâu? Có thay thế được không? Ảnh: Toutaio
Mỗi món đồ đều trả lời được câu hỏi: Dùng để làm gì? Dùng bao lâu? Có thay thế được không? Ảnh: Toutaio
Phòng tắm nhỏ nhưng tiện nghi. Ảnh: Toutaio
Phòng tắm nhỏ nhưng tiện nghi. Ảnh: Toutaio
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Thiết kế căn hộ nhỏ #Tiện nghi tối ưu trong không gian hạn chế #Cải tạo căn hộ giá rẻ #Sử dụng đa chức năng nội thất #Giải pháp tiết kiệm diện tích #Không gian sống linh hoạt

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT