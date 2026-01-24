Cận cảnh căn hộ ngập sắc hoa đón Tết Bính Ngọ 2026 của Hoa hậu Đỗ Hà

Hà Nội

Bất động sản

Năm đầu tiên đón Tết bên chồng thiếu gia, Hoa hậu Đỗ Hà làm mới không gian sống bằng những bình hoa xinh xắn, đặt khắp các góc nhà. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Trên trang TikTok cá nhân, Hoa hậu Đỗ Hà chia sẻ cảm xúc về không khí Tết cận kề. Gần một tháng nữa là đến Tết Bính Ngọ 2026, Đỗ Hà bắt đầu trang hoàng nhà cửa để chuẩn bị đón năm mới. Ảnh chụp màn hình
Năm nay, Hoa hậu Đỗ Hà làm mới không gian đón Tết bằng những bình hoa xinh xắn, đặt khắp các góc nhà, từ bàn bếp đến phòng khách. Ảnh chụp màn hình
Hai loại hoa Đỗ Hà ưu ái lựa chọn là tuyết mai rừng và hoa mộc lan. Ảnh chụp màn hình
Đây là những loài hoa vừa sang trọng, vừa mang không khí Tết nhẹ nhàng. Ảnh chụp màn hình
Bình tuyết mai rừng được nàng hậu đặt ở phòng khách. Ảnh chụp màn hình
Tuyết mai rừng được điểm xuyết phụ kiện lồng đèn đỏ rực rỡ sắc màu. Ảnh chụp màn hình
Dịp Tết năm ngoái, Đỗ Hà trang trí không gian sống bằng cành mận. Ảnh chụp màn hình
Cành mận cao khoảng 2m, có tán rộng và nhiều cành nhỏ. Ảnh chụp màn hình
Trên thân và cành cây đã có nụ, đôi chỗ còn điểm xuyết vài bông hoa trắng muốt xinh xắn. Ảnh chụp màn hình
Người đẹp còn trang trí thêm những món phụ kiện xinh xắn như: đèn lồng, câu đối và ruy băng đỏ để tô điểm màu sắc cho cành mận. Ảnh chụp màn hình
#Trang trí Tết bằng hoa #Không gian sống Hoa hậu Đỗ Hà #Chọn hoa đón Tết #Trang trí nhà đón năm mới #Ý nghĩa hoa mộc lan và tuyết mai rừng #Trang trí không khí Tết nhẹ nhàng

