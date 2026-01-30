Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bên trong căn hộ đậm chất vương giả của Phạm Băng Băng

Bất động sản

Bên trong căn hộ đậm chất vương giả của Phạm Băng Băng

Không gian sống của Phạm Băng Băng là bản giao hưởng đầy màu sắc của hoài cổ và quyền lực.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Bỏ qua những ồn ào của hào quang showbiz Hoa ngữ, khi trở về chốn riêng tư, Phạm Băng Băng đắm mình trong không gian sống đậm chất Retro và vương giả. Ảnh: Weibo
Bỏ qua những ồn ào của hào quang showbiz Hoa ngữ, khi trở về chốn riêng tư, Phạm Băng Băng đắm mình trong không gian sống đậm chất Retro và vương giả. Ảnh: Weibo
Nổi bật giữa không gian là bộ sofa màu xanh cổ vịt bằng chất liệu nhung mềm mại. Ảnh: Weibo
Nổi bật giữa không gian là bộ sofa màu xanh cổ vịt bằng chất liệu nhung mềm mại. Ảnh: Weibo
Cầu thang xoắn ốc cũng là điểm nhấn trong căn nhà của Phạm Băng Băng. Ảnh: Weibo
Cầu thang xoắn ốc cũng là điểm nhấn trong căn nhà của Phạm Băng Băng. Ảnh: Weibo
Bộ bàn ăn sang trọng, đậm chất hoàng gia. Ảnh: Weibo
Bộ bàn ăn sang trọng, đậm chất hoàng gia. Ảnh: Weibo
Một góc bàn ăn được decor đẹp mắt. Ảnh: Weibo
Một góc bàn ăn được decor đẹp mắt. Ảnh: Weibo
Những chi tiết kim loại ánh vàng lấp lánh tạo nên một sự tương phản vừa đủ: vừa có nét thâm trầm của phương Đông, vừa có sự sang trọng, đắt giá của phong cách đương đại. Ảnh: Weibo
Những chi tiết kim loại ánh vàng lấp lánh tạo nên một sự tương phản vừa đủ: vừa có nét thâm trầm của phương Đông, vừa có sự sang trọng, đắt giá của phong cách đương đại. Ảnh: Weibo
Phía sau chiếc ghế tựa êm ái là bức tranh phong cảnh và kệ đồ trang trí. Ảnh: Weibo
Phía sau chiếc ghế tựa êm ái là bức tranh phong cảnh và kệ đồ trang trí. Ảnh: Weibo
Góc phòng sang trọng với điểm nhấn là chiếc sofa màu be nhạt đặt cạnh cây thông Noel lớn. Ảnh: Weibo
Góc phòng sang trọng với điểm nhấn là chiếc sofa màu be nhạt đặt cạnh cây thông Noel lớn. Ảnh: Weibo
Các hộp quà Giáng sinh đầy màu sắc được xếp chồng đầy nghệ thuật. Ảnh: Weibo
Các hộp quà Giáng sinh đầy màu sắc được xếp chồng đầy nghệ thuật. Ảnh: Weibo
Sàn đá họa tiết hình học phản chiếu ánh sáng giúp căn phòng trở nên rộng rãi. Ảnh: Weibo
Sàn đá họa tiết hình học phản chiếu ánh sáng giúp căn phòng trở nên rộng rãi. Ảnh: Weibo
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Không gian sống sang trọng của Phạm Băng Băng #Phong cách nội thất Retro và vương giả #Chi tiết trang trí đậm chất hoàng gia #Sử dụng màu sắc và vật liệu cao cấp #Ảnh hưởng của phong cách phương Đông và đương đại #căn hộ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT