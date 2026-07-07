Lạng Sơn bắt 2 phó chủ tịch xã tham ô tiền công đức

Ngày 7/7, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Lạng Sơn) đã khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can để điều tra tội Tham ô tài sản, xảy ra tại đền Công đồng Bắc Lệ (đền Bắc Lệ), xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các đối tượng.

Theo Công an Lạng Sơn, đền Bắc Lệ là một quần thể di tích, là cơ sở tín ngưỡng nổi tiếng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thuộc quyền quản lý của Ban Quản lý di tích xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn.

Ngày 22/11/2023, UBND xã Tân Thành có quyết định thành lập Ban quản lý Di tích đền Công đồng Bắc Lệ, nhiệm kỳ 2023 - 2026, gồm có 13 thành viên (01 Trưởng ban, 02 Phó Trưởng ban, 01 kế toán, 01 thủ quỹ và 08 thành viên của Ban quản lý). Lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao và hoạt động tín ngưỡng tại đây, các đối tượng đã bàn bạc, thống nhất chiếm đoạt tiền với phương thức thủ đoạn tinh vi, khép kín, gây bức xúc dư luận.

Số tiền bị chiếm đoạt từ năm 2023 đến nay được xác định bước đầu gần 7 tỷ đồng.

Lực lượng Công an kiểm tra, thu giữ nhiều tài liệu, sổ sách và chứng cứ tại đền Công đồng Bắc Lệ phục vụ công tác điều tra.

Xác định vụ việc trên là vấn đề nhạy cảm, ảnh hưởng đến hoạt động tín ngưỡng và công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này. Để kịp thời ổn định dư luận, làm rõ bản chất vụ việc, xử lý nghiêm các hành vi phạm theo quy định của pháp luật, đồng chí Đại tá Vũ Thanh Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Cơ quan An ninh điều tra và các đơn vị chức năng đã xác lập chuyên án và đồng bộ triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, làm rõ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 06/7/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 12 bị can về tội “Tham ô tài sản” theo quy định tại khoản 4 Điều 353 Bộ luật hình sự, gồm:

Phùng Văn Quang (Sinh năm 1979, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành, Trưởng Ban quản lý Đền từ 18/9/2025 đến nay); Trương Xuân Hữu (Sinh năm 1983, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Tân Thành, Nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành, nguyên Trưởng Ban quản lý Đền); Hồ Minh Đức (Sinh năm 1977, Thủ quỹ Ban quản lý Đền từ tháng 7/2024 cho đến nay); Hà Văn Hưng (Sinh năm 1976, Phó Ban quản lý thường trực; Thủ quỹ từ 01/01/2024 đến 01/7/2024); Phương Văn Thơm (Sinh năm 1978, Thành viên Ban quản lý đền); Triệu Văn Định (Sinh năm 1980, Thành viên Ban quản lý đền); Hoàng Thanh Nhàn (Sinh năm 1978, Thành viên Ban quản lý đền); Tăng Thị Thúy (Sinh năm 1980, Thành viên Ban quản lý đền);Hoàng Văn Độ (Sinh năm 1963, thành viên Ban quản lý đền); Hoàng Thị Phúc, (sinh năm 1970, thành viên Ban quản lý đền); Lương Thị Tường (sinh năm 1963, thành viên Ban quản lý đền); Đào Văn Sơn (sinh năm 1967, thành viên Ban quản lý đền).

Các quyết định nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn theo quy định.

Hiện Công an tỉnh Lạng Sơn đang phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và cơ quan liên quan củng cố hồ sơ, tiếp tục đấu tranh mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng và thu hồi triệt để tiền trục lợi theo quy định của pháp luật.

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