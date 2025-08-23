Cận cảnh robot giao hàng tự động có sức chở 400kg của Viettel

Hà Nội

Số hóa

Những bước tiến mới trong tự động hóa giúp Viettel Post (VTP) tối ưu vận hành, rút ngắn thời gian giao nhận và tăng khả năng đáp ứng nhu cầu logistics đô thị.

Tuệ Minh
Những bước tiến mới trong tự động hóa giúp Viettel Post (VTP) tối ưu vận hành, rút ngắn thời gian giao nhận và tăng khả năng đáp ứng nhu cầu logistics đô thị.
Viettel Post (VTP) đang thử nghiệm robot giao hàng tự hành tại khu đô thị Vinhomes Thăng Long (Hà Nội), vận hành hoàn toàn tự động nhờ ứng dụng công nghệ điều hướng thông minh, trí tuệ nhân tạo và hệ thống cảm biến tiên tiến.
Đây là lần đầu tiên ở Việt Nam, dịch vụ giao hàng không người lái được tích hợp vào hoạt động vận chuyển trong môi trường dân cư thực tế, dưới sự quản lý tập trung của hệ thống điều hành.
Robot được thiết kế chuyên biệt cho phạm vi nội khu, có tải trọng tối đa 400kg, tốc độ 25km/h và trang bị 24 tủ khóa điện tử. Hệ thống cảm biến Lidar 3D, camera, sonar siêu âm cùng thuật toán học sâu giúp thiết bị lập bản đồ, xác định lộ trình, xử lý tình huống và tránh va chạm. Khả năng quay đầu trong bán kính 3m, vượt dốc 20% và di chuyển tới 100km mỗi lần sạc bảo đảm khả năng vận hành linh hoạt trên nhiều địa hình.
Quy trình hoạt động được tự động hóa: Nhân viên đặt hàng hóa vào robot tại trạm, hệ thống gửi thông báo tới khách hàng, thiết bị di chuyển đến địa chỉ nhận và liên hệ khi đến gần. Sau khi hoàn tất, robot quay lại trạm sạc. Toàn bộ hành trình được giám sát thời gian thực và có thể điều khiển từ xa khi cần.
Thiết bị được trang bị năm lớp bảo vệ gồm: Nhận diện vật cản, dừng khẩn cấp, giới hạn tốc độ, cảnh báo bằng ánh sáng và âm thanh, khóa thông minh. Hoạt động hoàn toàn bằng điện, robot đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường khắt khe, phù hợp với các khu đô thị ưu tiên tiêu chuẩn xanh, giảm khí thải và tiếng ồn.
Thời gian thử nghiệm kéo dài hai tháng nhằm đánh giá hiệu quả công nghệ, khả năng tương tác với cư dân và độ ổn định trong điều kiện hạ tầng thực tế. Môi trường vận hành được lựa chọn có an ninh đảm bảo, hạ tầng phù hợp và cư dân cởi mở với công nghệ, giúp kết quả đo lường đạt độ tin cậy cao.
Theo Viettel Post, một robot có thể thay thế công việc của một bưu tá, tiết kiệm khoảng 180 triệu đồng chi phí nhân sự mỗi năm. Trong quá trình thử nghiệm, robot đạt tỷ lệ giao hàng thành công tới 99%. Với hiệu suất này, thiết bị được kỳ vọng trở thành một phần của hạ tầng logistics đô thị hiện đại, đáp ứng yêu cầu về tính ổn định, tiết kiệm và khả năng mở rộng.
Ông Nguyễn Kim Thuần, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Viettel Post, nhận định: “Robot giao hàng tự hành không chỉ giúp nâng cao năng suất và tiết kiệm chi phí, mà còn góp phần tạo ra trải nghiệm mới mẻ cho khách hàng và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành logistics. Nếu thử nghiệm thành công, chúng tôi tin đây sẽ là công nghệ quan trọng của hạ tầng logistics thành phố tương lai”.
Việc thử nghiệm robot giao hàng tự hành cũng nằm trong chiến lược ứng dụng công nghệ hiện đại vào hoạt động logistics của Viettel Post, hướng tới tự động hóa toàn diện nhằm nâng cao năng suất và tối ưu chi phí. Trước đó, doanh nghiệp này đã triển khai nhiều hệ thống công nghệ tiên tiến phục vụ vận hành, góp phần xây dựng nền tảng logistics thông minh và đồng bộ.
Viettel Post đã khai trương Tổ hợp công nghệ chia chọn thông minh. Tổ hợp công nghệ chia chọn thông minh Viettel Post có mức tự động hóa cao nhất Việt Nam, sử dụng robot tự hành chia chọn hàng hoá (robot AGV), hệ thống chia hàng lớn (Wheel Sorter Matrix) và hệ thống chia chọn dạng băng tải (Cross-belt Sorter). Viettel Post là công ty logistics đầu tiên tại Việt Nam triển khai công nghệ robot AGV.
Với hơn 40 cổng xuất/nhập hàng, gần 1.200 cổng chia, tổ hợp có công suất xử lý lên đến 1.400.000 bưu phẩm/ngày, tăng 40% so với trước đây, giúp nâng mức chịu tải toàn hệ thống Viettel Post lên 4.000.000 bưu phẩm/ngày, tương đương đáp ứng 50% dung lượng thương mại điện tử tại Việt Nam. Tỷ lệ sai sót của tổ hợp gần như bằng 0, rút ngắn thời gian chuyển phát toàn trình từ 8-10 giờ, tăng 3,5 lần sản lượng. Nhờ tự động hoá, tổ hợp cũng giúp tối ưu 60% chi phí nhân sự.
Tổ hợp của Viettel Post bao gồm 3 hệ thống: Robot AGV, Wheel Sorter Matrix, Cross-belt Sorter. Trong đó, Robot AGV là robot tự hành chia chọn tự động 100% các loại hàng hóa nhẹ, mỏng, hàng có hình dáng đặc thù, tròn lăn, thích hợp với hàng hóa trên sàn thương mại điện tử. Đây là công nghệ robot hiện đại được nhiều đơn vị logistics lớn trên thế giới sử dụng.
Robot tự động phân loại, chia đơn hàng của Viettel Post.
Tuệ Minh
