Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cận cảnh loài mèo hoang, thợ săn ranh mãnh giả giọng khỉ để dụ mồi

Giải mã

Cận cảnh loài mèo hoang, thợ săn ranh mãnh giả giọng khỉ để dụ mồi

Nhỏ bé nhưng linh hoạt đến kinh ngạc, loài mèo đốm Margay (Leopardus wiedii), được mệnh danh là “kẻ leo cây siêu hạng” của rừng mưa Trung và Nam Mỹ.

T.B (tổng hợp)
Kích thước nhỏ bằng mèo nhà. Một cá thể mèo đốm Margay trưởng thành dài khoảng 80cm, nặng dưới 4kg, tương đối nhỏ so với nhiều loài mèo hoang dã khác. Ảnh: Pinterest.
Kích thước nhỏ bằng mèo nhà. Một cá thể mèo đốm Margay trưởng thành dài khoảng 80cm, nặng dưới 4kg, tương đối nhỏ so với nhiều loài mèo hoang dã khác. Ảnh: Pinterest.
Bộ lông của mèo đốm Margay có hoa văn giống báo đốm thu nhỏ. Đốm tròn và sọc dọc tạo thành họa tiết tuyệt đẹp giúp chúng ngụy trang hoàn hảo trong ánh sáng rừng rậm. Ảnh: Pinterest.
Bộ lông của mèo đốm Margay có hoa văn giống báo đốm thu nhỏ. Đốm tròn và sọc dọc tạo thành họa tiết tuyệt đẹp giúp chúng ngụy trang hoàn hảo trong ánh sáng rừng rậm. Ảnh: Pinterest.
Mèo đốm Margay là chuyên gia leo trèo. Chúng có thể xoay cổ chân 180 độ, cho phép leo ngược đầu xuống cây như sóc – điều hiếm thấy ở họ nhà mèo. Ảnh: Pinterest.
Mèo đốm Margay là chuyên gia leo trèo. Chúng có thể xoay cổ chân 180 độ, cho phép leo ngược đầu xuống cây như sóc – điều hiếm thấy ở họ nhà mèo. Ảnh: Pinterest.
Chúng là động vật hoàn toàn sống trên cây. Khác với nhiều loài mèo khác, Margay hiếm khi xuống đất, thậm chí ngủ, săn mồi và sinh con đều trên cây. Ảnh: Pinterest.
Chúng là động vật hoàn toàn sống trên cây. Khác với nhiều loài mèo khác, Margay hiếm khi xuống đất, thậm chí ngủ, săn mồi và sinh con đều trên cây. Ảnh: Pinterest.
Có khả năng nhại tiếng kêu của con mồi. Chúng từng được ghi nhận bắt chước tiếng khỉ con để dụ khỉ trưởng thành đến gần. Ảnh: Pinterest.
Có khả năng nhại tiếng kêu của con mồi. Chúng từng được ghi nhận bắt chước tiếng khỉ con để dụ khỉ trưởng thành đến gần. Ảnh: Pinterest.
Thức ăn chủ yếu là chim, khỉ nhỏ và bò sát. Mèo đốm Margay là thợ săn ban đêm, sử dụng khả năng di chuyển không phát ra tiếng động và độ cao để phục kích con mồi. Ảnh: Pinterest.
Thức ăn chủ yếu là chim, khỉ nhỏ và bò sát. Mèo đốm Margay là thợ săn ban đêm, sử dụng khả năng di chuyển không phát ra tiếng động và độ cao để phục kích con mồi. Ảnh: Pinterest.
Loài mèo hoang dã này đang bị đe dọa. Sự phá rừng và săn bắt trái phép để lấy da khiến số lượng mèo đốm Margay giảm mạnh trong vài thập kỷ qua. Ảnh: Pinterest.
Loài mèo hoang dã này đang bị đe dọa. Sự phá rừng và săn bắt trái phép để lấy da khiến số lượng mèo đốm Margay giảm mạnh trong vài thập kỷ qua. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.
T.B (tổng hợp)
#Mèo đốm Margay #Khả năng leo trèo siêu hạng #Đặc điểm sinh thái rừng mưa #Thói quen sống trên cây #Kỹ năng săn mồi ban đêm #Nguy cơ tuyệt chủng

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT