Cận cảnh gói thầu xe ô tô tại DHD: Cuộc đấu giá của hai "ông lớn" ô tô

Sau khi từng phải hủy thầu, gói thầu mua xe 16 chỗ tại Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã tìm được nhà thầu với mức tiết kiệm ngân sách hơn 41 triệu đồng.

Sau một hành trình dài từ khâu lập kế hoạch, điều chỉnh tiến độ cho đến việc phải hủy thầu để tổ chức lại, Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (DHD) đã chính thức hoàn tất việc lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm xe ô tô 16 chỗ ngồi.

Hành trình gian nan của gói thầu 07MSHH

Gói thầu số 07MSHH-KHCB-2025: “Trang bị xe ô tô 16 chỗ ngồi” thuộc dự toán mua sắm sử dụng vốn khấu hao cơ bản năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi. Với giá gói thầu được phê duyệt là 1.120.270.555 đồng, đây không phải là một gói thầu có giá trị quá lớn nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong việc phục vụ công tác vận hành của đơn vị.

Theo tìm hiểu, lộ trình triển khai gói thầu này không hề "trải hoa hồng". Ngày 12/05/2025, Hội đồng quản trị (HĐQT) DHD đã ban hành Nghị quyết số 75/NQ-HĐQT phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) đợt 2. Đến ngày 03/07/2025, Chủ tịch HĐQT Lê Văn Quang tiếp tục ký Nghị quyết số 123/NQ-HĐQT để điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu sang tháng 7/2025.

Đáng chú ý, gói thầu từng rơi vào trạng thái "đứt gãy" khi Tổng giám đốc DHD ký Quyết định số 494/QĐ-TĐĐHĐ ngày 16/10/2025 cho phép hủy thầu. Phải đến ngày 07/11/2025, thông qua Nghị quyết số 211/NQ-HĐQT, E-Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) mới chính thức được phê duyệt lại để tái khởi động quy trình.

Yêu cầu kỹ thuật: Hyundai Solati D là "thước đo"

Tại Chương V của E-HSMT, chủ đầu tư đã đưa ra các tiêu chuẩn kỹ thuật rất chi tiết. Mẫu xe được đưa ra làm tham chiếu là "Hyundai Solati D 16 chỗ bản đầy đủ hoặc tương đương".

Các thông số cơ bản bao gồm: Động cơ Diesel, dung tích xi lanh đạt 2.497 CC, công suất cực đại đạt 170/3.600 Ps/rpm và mô-men xoắn cực đại 422/1.500-2.500 N.m/rpm. Đặc biệt, xe phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro V, mới 100%, sản xuất năm 2025.

Về trang bị an toàn và tiện nghi, E-HSMT yêu cầu khắt khe với hệ thống phanh ABS bốn bánh, túi khí đôi phía trước, đèn trước dạng Projector kết hợp LED ban ngày, gương chiếu hậu có sấy và bậc lên xuống chỉnh điện.

Phân tích cuộc đấu giá giữa hai nhà thầu

Theo Biên bản mở thầu ngày 25/11/2025, gói thầu IB2500501448 ghi nhận sự tham dự của hai đơn vị:

Công ty TNHH Công nghiệp Ôtô CKC: Giá dự thầu 1.078.820.000 đồng.

Công ty TNHH Ôtô Hyundai Miền Nam: Giá dự thầu 1.115.000.000 đồng.

Tại Báo cáo đánh giá E-HSDT số 2615/KHVT ngày 02/12/2025, Tổ chuyên gia do ông Đỗ Minh Lộc (Phó Tổng giám đốc) làm Tổ trưởng đã đánh giá cả hai nhà thầu đều "Đạt" ở tất cả các nội dung: Tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm và yêu cầu kỹ thuật.

Tuy nhiên, áp dụng phương pháp "Giá thấp nhất", Công ty TNHH Công nghiệp Ôtô CKC đã giành chiến thắng nhờ mức giá chào thấp hơn đối phương 36.180.000 đồng.

Nguồn MSC

Góc nhìn chuyên gia pháp lý và đấu thầu

Nhận định về gói thầu này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Việc chủ đầu tư áp dụng Luật Đấu thầu 22/2023 và các văn bản cập nhật như Luật 90/2025/QH15 (sửa đổi bổ sung) cho thấy sự tuân thủ chặt chẽ về mặt pháp lý. Đặc biệt, quy trình đối chiếu tài liệu sau khi xếp hạng thứ nhất được thực hiện rất bài bản theo đúng quy định tại Điều 18.7 E-CDNT, yêu cầu nhà thầu nộp bản gốc bảo đảm dự thầu và các tài liệu chứng minh năng lực tài chính, nhân sự".

Dưới góc độ chuyên môn, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ phân tích: "Dữ liệu từ Báo cáo thẩm định số 206/ĐP-TĐHSMT và các bước làm rõ cho thấy gói thầu có tính cạnh tranh thực sự. Mặc dù cùng chào một dòng xe tương đương nhưng sự chênh lệch về giá dự thầu đã đem lại hiệu quả kinh tế cho DHD. Việc gói thầu từng phải hủy thầu và tổ chức lại cho thấy chủ đầu tư đã rất thận trọng trong việc rà soát E-HSMT để đảm bảo không có tiêu chí gây hạn chế nhà thầu theo quy định của pháp luật".

Ngày 12/12/2025, Tổng giám đốc Đặng Văn Cường đã ký Quyết định số 622/QĐ-TĐĐHĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Công ty TNHH Công nghiệp Ôtô CKC (MST: 0303062936) chính thức trúng thầu với giá 1.078.820.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT 10%).

Hàng hóa cung cấp là xe Hyundai Solati D-E5, xuất xứ Hàn Quốc lắp ráp tại Việt Nam. Nhà thầu cam kết thời gian thực hiện gói thầu trong 30 ngày và thời gian thực hiện hợp đồng là 58 ngày.

Có thể thấy, với sự giám sát chặt chẽ của Tổ chuyên gia gồm các ông/bà: Phạm Hoàng Hải, Trần Đăng Khôi, Nhâm Thị Huyền Thao, Đoàn Thanh Tạo, gói thầu đã được thực hiện một cách minh bạch, công bằng, mang lại lợi ích cao nhất cho doanh nghiệp và Nhà nước.