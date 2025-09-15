Hà Nội

Cận cảnh con trâu khổng lồ 1,5 tấn trị giá gần 100 tỷ

Chú trâu Murra khổng lồ nặng 1,5 tấn, trị giá gần 100 tỷ đồng, sở hữu vóc dáng "khủng" và được chăm sóc chế độ đặc biệt khiến nhiều người kinh ngạc.

Hoàng Minh (theo Kalingatv)
Một con trâu khổng lồ nặng 1,5 tấn đã trở thành tâm điểm chú ý tại Hội nghị Nuôi trồng Thủy sản và Chăn nuôi cấp bang diễn ra hồi tháng 2 tại sân vận động Baramunda, thành phố Bhubaneswar (bang Odisha, Ấn Độ) hồi tháng 2. Ảnh: Kalingatv
Một con trâu khổng lồ nặng 1,5 tấn đã trở thành tâm điểm chú ý tại Hội nghị Nuôi trồng Thủy sản và Chăn nuôi cấp bang diễn ra hồi tháng 2 tại sân vận động Baramunda, thành phố Bhubaneswar (bang Odisha, Ấn Độ) hồi tháng 2. Ảnh: Kalingatv
Chú trâu mang tên Bhim (9 tuổi) được đưa từ Jodhpur (bang Rajasthan) về bang Odisha, trị giá lên tới 30 crore rupee (tương đương gần 100 tỷ đồng). Ảnh: OTV
Chú trâu mang tên Bhim (9 tuổi) được đưa từ Jodhpur (bang Rajasthan) về bang Odisha, trị giá lên tới 30 crore rupee (tương đương gần 100 tỷ đồng). Ảnh: OTV
Thuộc giống trâu Murra, Bhim cao tới 1,8 mét. Ảnh: OTV
Thuộc giống trâu Murra, Bhim cao tới 1,8 mét. Ảnh: OTV
Bên cạnh vóc dáng khổng lồ, Bhim còn nổi tiếng khắp Ấn Độ nhờ sức khỏe dẻo dai và chất lượng tinh dịch vượt trội, được nhiều nhà chăn nuôi săn đón. Ảnh: OTV
Bên cạnh vóc dáng khổng lồ, Bhim còn nổi tiếng khắp Ấn Độ nhờ sức khỏe dẻo dai và chất lượng tinh dịch vượt trội, được nhiều nhà chăn nuôi săn đón. Ảnh: OTV
Bên cạnh vóc dáng khổng lồ, Bhim còn nổi tiếng khắp Ấn Độ nhờ sức khỏe dẻo dai và chất lượng tinh dịch vượt trội, được nhiều nhà chăn nuôi săn đón. Ảnh: OTV
Bên cạnh vóc dáng khổng lồ, Bhim còn nổi tiếng khắp Ấn Độ nhờ sức khỏe dẻo dai và chất lượng tinh dịch vượt trội, được nhiều nhà chăn nuôi săn đón. Ảnh: OTV
Để duy trì vóc dáng ấn tượng, Bhim tập thể dục ngoài trời mỗi ngày và bơi trong hồ bơi hai lần một ngày. Ảnh: Instagram
Để duy trì vóc dáng ấn tượng, Bhim tập thể dục ngoài trời mỗi ngày và bơi trong hồ bơi hai lần một ngày. Ảnh: Instagram
Ngoài ra, Bhim còn được chuẩn bị đầy đủ áo khoác, gối và điều hòa. Ảnh: Instagram
Ngoài ra, Bhim còn được chuẩn bị đầy đủ áo khoác, gối và điều hòa. Ảnh: Instagram
Mục đích duy nhất khi đưa Bhim đến Hội nghị chăn nuôi là để gây ấn tượng và khuyến khích nông dân nuôi trâu Murra. Ảnh: Instagram
Mục đích duy nhất khi đưa Bhim đến Hội nghị chăn nuôi là để gây ấn tượng và khuyến khích nông dân nuôi trâu Murra. Ảnh: Instagram
Mỗi con trâu cái giống Murra có khả năng cho 20-25 lít sữa mỗi ngày, mang về nguồn thu nhập không nhỏ. Ảnh: Sambad English
Mỗi con trâu cái giống Murra có khả năng cho 20-25 lít sữa mỗi ngày, mang về nguồn thu nhập không nhỏ. Ảnh: Sambad English
Mỗi con trâu cái giống Murra có khả năng cho 20-25 lít sữa mỗi ngày, mang về nguồn thu nhập không nhỏ. Ảnh: Sambad English
Mỗi con trâu cái giống Murra có khả năng cho 20-25 lít sữa mỗi ngày, mang về nguồn thu nhập không nhỏ. Ảnh: Sambad English
