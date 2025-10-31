Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cận cảnh căn nhà "dát vàng" của Huấn Hoa Hồng

Bất động sản

Cận cảnh căn nhà "dát vàng" của Huấn Hoa Hồng

Bên trong ngôi nhà của Huấn Hoa Hồng, từ tay vịn cầu thang, cột trụ, trần nhà và các vật dụng trang trí đều được mạ vàng 24k, tạo không gian lộng lẫy. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Bên cạnh những phát ngôn gây tranh cãi, Huấn Hoa Hồng còn gây chú ý bởi cuộc sống xa hoa. Trên mạng xã hội, Huấn thường xuyên chia sẻ hình ảnh sinh hoạt và livestream ngay trong căn biệt thự ở Hà Đông, Hà Nội. Ảnh: Dân Việt
Bên cạnh những phát ngôn gây tranh cãi, Huấn Hoa Hồng còn gây chú ý bởi cuộc sống xa hoa. Trên mạng xã hội, Huấn thường xuyên chia sẻ hình ảnh sinh hoạt và livestream ngay trong căn biệt thự ở Hà Đông, Hà Nội. Ảnh: Dân Việt
Ngoài ra, Huấn Hoa Hồng hiện cũng sở hữu căn nhà tại khu Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội). Ảnh: Facebook
Ngoài ra, Huấn Hoa Hồng hiện cũng sở hữu căn nhà tại khu Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội). Ảnh: Facebook
Căn biệt thự này mang phong cách tân cổ điển châu Âu, 5 tầng với diện tích sàn hơn 100 m2. Ảnh chụp màn hình
Căn biệt thự này mang phong cách tân cổ điển châu Âu, 5 tầng với diện tích sàn hơn 100 m2. Ảnh chụp màn hình
Trong nhà có thang máy riêng, sân trước rộng và nội thất “phủ vàng” ở hầu hết các chi tiết. Ảnh chụp màn hình
Trong nhà có thang máy riêng, sân trước rộng và nội thất “phủ vàng” ở hầu hết các chi tiết. Ảnh chụp màn hình
Ngoài cổng nổi bật với con trâu dát vàng khổng lồ mang biểu tượng may mắn. Ảnh chụp màn hình
Ngoài cổng nổi bật với con trâu dát vàng khổng lồ mang biểu tượng may mắn. Ảnh chụp màn hình
Nội thất trong của các thương hiệu lớn. Ảnh chụp màn hình
Nội thất trong của các thương hiệu lớn. Ảnh chụp màn hình
Phòng ngủ thoáng đãng với nhiều cửa kính lớn. Ảnh chụp màn hình
Phòng ngủ thoáng đãng với nhiều cửa kính lớn. Ảnh chụp màn hình
Phòng thờ lớn trên tầng cao nhất được bài trí sang trọng với nhiều đồ gỗ quý, nổi bật là cặp lục bình mạ vàng 24K. Ảnh chụp màn hình
Phòng thờ lớn trên tầng cao nhất được bài trí sang trọng với nhiều đồ gỗ quý, nổi bật là cặp lục bình mạ vàng 24K. Ảnh chụp màn hình
Phòng tắm hiện đại với bồn tắm lớn. Ảnh chụp màn hình
Phòng tắm hiện đại với bồn tắm lớn. Ảnh chụp màn hình
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Ngôi nhà dát vàng lộng lẫy #Phong cách tân cổ điển châu Âu #Cuộc sống xa hoa của Huấn Hoa Hồng #Biệt thự cao cấp Hà Nội #Nội thất mạ vàng và trang trí đắt tiền #Biểu tượng may mắn và phong thủy

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT