Cái nhìn đầu tiên về UAV Shahed bản cải tiến của Nga bị bắn hạ

Quân sự

Được trang bị động cơ phản lực Telefly JT80 của Trung Quốc, máy bay không người lái Shahed bản cải tiến đạt tốc độ 370 km/h và tầm hoạt động 1.000 km.

Thiên Đăng
Nga đã tấn công Ukraine bằng phiên bản máy bay không người lái Shahed chạy bằng động cơ phản lực kể từ tháng 6/2025. Ảnh: @ Defense News.
Tuy nhiên, máy bay không người lái Shahed bản cải tiến được trang bị động cơ phản lực này bị hệ thống tác chiến điện tử Ukraine chặn lại và bắn hạ gần đây. Ảnh: @UNITED24 Media.
Giờ đây, sau lần đầu tiên thu hồi được một máy bay không người lái còn nguyên vẹn, Cơ quan Tình báo GUR của Ukraine đã công bố đầy đủ thông tin chi tiết. Ảnh: @The Telegraph.
Phát hiện này cũng làm sáng tỏ những nỗ lực đang diễn ra của Nga, nhằm nâng cấp và đa dạng hóa việc sử dụng UAV có nguồn gốc từ Iran. Ảnh: @ODIN - OE Data Integration Network.
Theo hình ảnh mới được tiết lộ, máy bay không người lái này được trang bị động cơ phản lực Telefly JT80 do Trung Quốc sản xuất, có thể đạt tốc độ lên tới 370 km/h. Ảnh: @Cơ quan Tình báo GUR của Ukraine.
Đây là một bước tiến đáng kể so với các phiên bản máy bay không người lái Shahed chạy bằng cánh quạt, vốn chậm hơn và dễ bị theo dõi hơn. Ảnh: @Cơ quan Tình báo GUR của Ukraine.
Máy bay không người lái Shahed bản động cơ phản lực JT80 được cho là có tầm hoạt động lên tới 1.000 km. Ảnh: @Cơ quan Tình báo GUR của Ukraine.
Điều này cho phép thiết bị tấn công các mục tiêu ở rất xa tiền tuyến. Ảnh: @Cơ quan Tình báo GUR của Ukraine.
Tầm hoạt động xa hơn này, kết hợp với tốc độ cao hơn, sẽ làm phức tạp thêm nỗ lực phòng không của Ukraine. Ảnh: @Cơ quan Tình báo GUR của Ukraine.
Thành thật mà nói, dù không có đột phá công nghệ quá lớn nào được thể hiện ở đây, nhưng máy bay không người lái được trang bị động cơ phản lực Telefly JT80 này đánh dấu sự chuyển dịch sang vũ khí nhanh hơn và nguy hiểm hơn. Ảnh: @Cơ quan Tình báo GUR của Ukraine.
Như Tạp chí Defense Express đã đưa tin trước đó, Ukraine đã chính thức xác nhận sở hữu máy bay không người lái đánh chặn có khả năng bắn hạ máy bay không người lái Shahed của Nga được trang bị động cơ phản lực. Tuyên bố này được đưa ra bởi Pavlo Palisa, Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine. Ảnh: @Cơ quan Tình báo GUR của Ukraine.
Thiên Đăng
Defence-Ua
#UAV Shahed #Nga #máy bay không người lái #UAV cảm tử #UAV tấn công Nga #UAV phản lực

