Cách nhận biết video thật hay do AI tạo siêu thực từ Sora

Cách nhận biết video thật hay do AI tạo siêu thực từ Sora

Khi công cụ Sora của OpenAI giúp bất kỳ ai tạo video siêu thực, việc phân biệt đâu là thật, đâu là giả (deepfake) trở thành kỹ năng sống còn trên mạng xã hội.

Sora, ứng dụng video AI của OpenAI đang khiến ranh giới giữa thật và giả trở nên mờ nhạt hơn bao giờ hết.
Ra mắt từ năm 2024 và mới được nâng cấp lên phiên bản Sora 2, công cụ này cho phép tạo video giống hệt đời thực chỉ trong vài phút.
Tính năng “cameo” giúp chèn khuôn mặt người thật vào cảnh quay giả lập, khiến video càng khó phân biệt.
Mỗi video tạo trên Sora iOS đều có watermark di động, logo đám mây màu trắng, giúp người xem nhận biết nội dung do AI tạo ra.
Tuy nhiên, watermark có thể bị xóa hoặc chỉnh sửa, nên đây không phải cách xác minh tuyệt đối. (Nguồn: CNET)
Người dùng có thể kiểm tra siêu dữ liệu (metadata) để biết video có nguồn gốc từ AI hay không. (Nguồn: Canto)
OpenAI là thành viên của liên minh C2PA, nên video Sora luôn kèm thông tin xác thực “do OpenAI phát hành”.
Chỉ cần tải video lên trang verify.contentauthenticity.org, bạn sẽ biết ngay đó là video thật hay sản phẩm của AI.
