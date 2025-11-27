Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Du lịch

Cách đến Đà Lạt du lịch khi sân bay Liên Khương tạm ngừng hoạt động

Sân bay Liên Khương tạm ngừng hoạt đồng từ 4/3/2026, du khách vẫn có nhiều lựa chọn đến Đà Lạt qua đường bộ, tàu hỏa hoặc bay đến sân bay lân cận.

Vân Giang (Tổng hợp)
san-bay-lien-khuong.jpg
Sân bay Liên Khương đóng cửa từ 4/3/2026. Ảnh kinhteplus

Lựa chọn đường hàng không

Với du khách từ miền Bắc và miền Trung, các sân bay gần Đà Lạt như Cam Ranh (Khánh Hòa) và Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) là giải pháp thay thế.

Sân bay Cam Ranh: cách Đà Lạt khoảng 160 km, có khoảng 15 chuyến bay mỗi ngày từ Hà Nội, do Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways khai thác. Giá vé khứ hồi dao động 3,6 – 6,5 triệu đồng, thời gian bay khoảng 2 giờ. Chọn chuyến bay sáng sẽ giúp du khách kịp đến Đà Lạt trong ngày.

Từ Cam Ranh, du khách có thể đi xe khách tuyến Nha Trang – Đà Lạt, mất 3 – 4 giờ với giá 150.000 – 250.000 đồng/lượt. Xe xuất phát từ bến xe phía Nam Nha Trang hoặc các điểm đón nội thành. Nếu muốn chủ động hơn, xe tự lái theo lộ trình Võ Nguyên Giáp – Cao Bá Quát – tỉnh lộ 652 – đèo Khánh Lê – quốc lộ 27C sẽ đưa bạn qua Khánh Vĩnh và Lạc Dương đến trung tâm thành phố.

Sân bay Buôn Ma Thuột: cách Đà Lạt khoảng 200 km, phù hợp cho du khách từ miền Bắc. Tần suất bay ít hơn Cam Ranh, nhưng sau khi hạ cánh, bạn có thể thuê xe tự lái hoặc xe hợp đồng theo tuyến Nguyễn Lương Bằng – quốc lộ 27 qua Lắk, Đam Rông, Lâm Hà, đèo Phi Nôm đến quốc lộ 20, rồi vào trung tâm Đà Lạt. Xe khách từ Buôn Ma Thuột đi Đà Lạt mất khoảng 3 – 4 giờ, giá vé 120.000 – 200.000 đồng/lượt.

du-lich-da-lat.jpg
Check in đồi cỏ hồng Đà Lạt. Ảnh Đồng Ngô

Di chuyển đường bộ

Đà Lạt cách TP HCM khoảng 300 km, là tuyến quen thuộc với nhiều du khách phía Nam.

Xe khách: các hãng limousine, giường nằm khai thác tuyến TP HCM – Đà Lạt, giá vé 250.000 – 350.000 đồng/lượt. Thời gian di chuyển 6 – 8 giờ, tùy tình hình giao thông. Du khách nên đặt vé trước qua ứng dụng hoặc website nhà xe để đảm bảo chỗ.

Xe cá nhân hoặc xe hợp đồng: giá từ 1,5 – 3,5 triệu đồng/chuyến, tùy loại. Tuyến đường quốc lộ 20, qua cao tốc Liên Khương – Prenn, vừa đẹp cảnh vừa có đoạn đèo dốc cần cẩn trọng. Ưu điểm là linh hoạt, nhưng đường dài và đèo dốc có thể gây mệt mỏi.

da97d2d8257ea920f06f.jpg
Ảnh Traveloka

Kết hợp tàu hỏa và đường bộ

Với du khách thích du lịch chậm, tuyến tàu hỏa dừng tại ga Nha Trang là lựa chọn thú vị.

Từ Hà Nội hoặc các tỉnh miền Trung, đi tàu đến Nha Trang, vé từ 400.000 – 1,5 triệu đồng, thời gian 4 – 26 giờ tùy xuất phát.

Từ Nha Trang, tiếp tục di chuyển bằng xe khách 3 – 4 giờ hoặc tự lái theo đèo Khánh Lê – quốc lộ 27C đến Đà Lạt.

Phương án này phù hợp với những ai muốn vừa thư giãn, vừa ngắm cảnh dọc đường, nhưng cần chuẩn bị nhiều thời gian hơn.

Lên kế hoạch và đặt vé sớm, đặc biệt với đường hàng không và xe khách, để tránh hết chỗ trong mùa cao điểm.

du-lich-da-lat1.jpg
Đà Lạt đầu đông đẹp nao lòng du khách. Ảnh embetaynguyen

Lời khuyên cho du khách

Nếu tự lái, kiểm tra xe kỹ lưỡng, mang theo bản đồ, ứng dụng dẫn đường và chuẩn bị sức khỏe cho các đoạn đèo dốc.

Chia nhỏ hành trình, nghỉ ngơi hợp lý để tránh mệt mỏi, nhất là với tuyến đường dài từ Hà Nội hoặc TP HCM.

Du khách muốn trải nghiệm đường sắt hãy tận dụng các chuyến tàu đêm để nghỉ ngơi, tiết kiệm thời gian.

Dù sân bay Liên Khương tạm ngừng hoạt động, Đà Lạt vẫn luôn chào đón du khách bằng những cung đường đẹp, khí hậu mát lành và nhiều điểm tham quan hấp dẫn. Lựa chọn linh hoạt và chuẩn bị kỹ càng sẽ giúp hành trình đến thành phố ngàn hoa vẫn trọn vẹn và nhiều trải nghiệm thú vị.

#Hướng dẫn di chuyển đến Đà Lạt #Lựa chọn phương tiện hàng không thay thế #Du lịch qua đường bộ và tàu hỏa #Thông tin sân bay Cam Ranh và Buôn Ma Thuột #Kỹ năng tự lái và chuẩn bị hành trình #Khám phá điểm đến và điểm tham quan Đà Lạt

Bài liên quan

Du lịch

Check-in Đà Lạt mùa cỏ hồng trải nghiệm du lịch không thể bỏ lỡ cuối năm

Tháng 11, khi dã quỳ vàng rực khắp triền đồi, những đồi cỏ hồng lại nhẹ nhàng phủ sắc mộng mơ lên cao nguyên Đà Lạt, khiến du khách say lòng.

doi-co-hong.jpg
Đến Đà Lạt vào thời điểm cuối năm, du khách dễ dàng bắt gặp hình ảnh những đồi cỏ hồng trải dài như tấm thảm mịn phủ sương sớm. Khi ánh nắng đầu ngày khẽ chiếu xuống, những giọt sương li ti phản chiếu ánh sáng tạo nên hiệu ứng lung linh tựa tuyết phủ, vì vậy người dân địa phương còn gọi đây là “mùa cỏ tuyết”. Ảnh Nguyễn Tien Dat
doi-co-hong1.jpg
Các đồi cỏ hồng thường mọc tự nhiên trên những triền đồi thoai thoải hoặc len giữa rừng thông, tạo nên khung cảnh nên thơ đặc trưng chỉ có ở xứ lạnh Đà Lạt. Mỗi khóm cỏ mọc dày, thấp và lan rộng, khi nở rộ tạo thành thảm hồng nhẹ nhàng, điểm xuyết giữa nền xanh bạt ngàn của rừng thông và hồ nước trong veo. Ảnh Nguyễn Tien Dat
Xem chi tiết

Du lịch

Du lịch Đà Lạt ngày mưa ăn gì, đi đâu để không lo ướt?

Mưa Đà Lạt mang đến một trải nghiệm khác lạ: ngồi quán ấm áp, thưởng thức món ngon nóng hổi và khám phá điểm đến không lo ướt, vẫn chill trọn vẹn chuyến đi.

Mưa ở Đà Lạt không ào ạt như mưa miền xuôi, cũng không lạnh buốt như mưa vùng cao. Đó là những cơn mưa rả rích, dai dẳng, kéo dài từ trưa đến chiều, từ đêm đến sáng. Với nhiều du khách, mưa là một phần không thể thiếu trong trải nghiệm tại thành phố sương mù.

518eef3d21c5959bccd4.jpg
Ảnh Traveloka
Xem chi tiết

Du lịch

Bí quyết du lịch Đà Lạt mùa mưa an toàn và tận hưởng trọn vẹn cảnh đẹp

Khám phá Đà Lạt mùa mưa, du khách vẫn có thể săn mây, thưởng thức cà phê và khám phá thành phố nếu biết cách đi lại, chọn hoạt động an toàn.

Mùa mưa ở Đà Lạt kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10, mang đến những cơn mưa giông bất chợt, không khí se lạnh và cảnh sắc thiên nhiên mờ ảo, lãng mạn. Tuy nhiên, mưa lớn cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro như ngập úng, sạt lở và đường trơn trượt, đặc biệt ở các tuyến đèo và khu vực đồi dốc.

da-lat-mua-mua.jpg
Ảnh Vinwonders
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới