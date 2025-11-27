Cách đến Đà Lạt du lịch khi sân bay Liên Khương tạm ngừng hoạt động

Sân bay Liên Khương tạm ngừng hoạt đồng từ 4/3/2026, du khách vẫn có nhiều lựa chọn đến Đà Lạt qua đường bộ, tàu hỏa hoặc bay đến sân bay lân cận.

Sân bay Liên Khương đóng cửa từ 4/3/2026. Ảnh kinhteplus

Lựa chọn đường hàng không

Với du khách từ miền Bắc và miền Trung, các sân bay gần Đà Lạt như Cam Ranh (Khánh Hòa) và Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) là giải pháp thay thế.

Sân bay Cam Ranh: cách Đà Lạt khoảng 160 km, có khoảng 15 chuyến bay mỗi ngày từ Hà Nội, do Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways khai thác. Giá vé khứ hồi dao động 3,6 – 6,5 triệu đồng, thời gian bay khoảng 2 giờ. Chọn chuyến bay sáng sẽ giúp du khách kịp đến Đà Lạt trong ngày.

Từ Cam Ranh, du khách có thể đi xe khách tuyến Nha Trang – Đà Lạt, mất 3 – 4 giờ với giá 150.000 – 250.000 đồng/lượt. Xe xuất phát từ bến xe phía Nam Nha Trang hoặc các điểm đón nội thành. Nếu muốn chủ động hơn, xe tự lái theo lộ trình Võ Nguyên Giáp – Cao Bá Quát – tỉnh lộ 652 – đèo Khánh Lê – quốc lộ 27C sẽ đưa bạn qua Khánh Vĩnh và Lạc Dương đến trung tâm thành phố.

Sân bay Buôn Ma Thuột: cách Đà Lạt khoảng 200 km, phù hợp cho du khách từ miền Bắc. Tần suất bay ít hơn Cam Ranh, nhưng sau khi hạ cánh, bạn có thể thuê xe tự lái hoặc xe hợp đồng theo tuyến Nguyễn Lương Bằng – quốc lộ 27 qua Lắk, Đam Rông, Lâm Hà, đèo Phi Nôm đến quốc lộ 20, rồi vào trung tâm Đà Lạt. Xe khách từ Buôn Ma Thuột đi Đà Lạt mất khoảng 3 – 4 giờ, giá vé 120.000 – 200.000 đồng/lượt.

Check in đồi cỏ hồng Đà Lạt. Ảnh Đồng Ngô

Di chuyển đường bộ

Đà Lạt cách TP HCM khoảng 300 km, là tuyến quen thuộc với nhiều du khách phía Nam.

Xe khách: các hãng limousine, giường nằm khai thác tuyến TP HCM – Đà Lạt, giá vé 250.000 – 350.000 đồng/lượt. Thời gian di chuyển 6 – 8 giờ, tùy tình hình giao thông. Du khách nên đặt vé trước qua ứng dụng hoặc website nhà xe để đảm bảo chỗ.

Xe cá nhân hoặc xe hợp đồng: giá từ 1,5 – 3,5 triệu đồng/chuyến, tùy loại. Tuyến đường quốc lộ 20, qua cao tốc Liên Khương – Prenn, vừa đẹp cảnh vừa có đoạn đèo dốc cần cẩn trọng. Ưu điểm là linh hoạt, nhưng đường dài và đèo dốc có thể gây mệt mỏi.

Ảnh Traveloka

Kết hợp tàu hỏa và đường bộ

Với du khách thích du lịch chậm, tuyến tàu hỏa dừng tại ga Nha Trang là lựa chọn thú vị.

Từ Hà Nội hoặc các tỉnh miền Trung, đi tàu đến Nha Trang, vé từ 400.000 – 1,5 triệu đồng, thời gian 4 – 26 giờ tùy xuất phát.

Từ Nha Trang, tiếp tục di chuyển bằng xe khách 3 – 4 giờ hoặc tự lái theo đèo Khánh Lê – quốc lộ 27C đến Đà Lạt.

Phương án này phù hợp với những ai muốn vừa thư giãn, vừa ngắm cảnh dọc đường, nhưng cần chuẩn bị nhiều thời gian hơn.

Lên kế hoạch và đặt vé sớm, đặc biệt với đường hàng không và xe khách, để tránh hết chỗ trong mùa cao điểm.

Đà Lạt đầu đông đẹp nao lòng du khách. Ảnh embetaynguyen

Lời khuyên cho du khách

Nếu tự lái, kiểm tra xe kỹ lưỡng, mang theo bản đồ, ứng dụng dẫn đường và chuẩn bị sức khỏe cho các đoạn đèo dốc.

Chia nhỏ hành trình, nghỉ ngơi hợp lý để tránh mệt mỏi, nhất là với tuyến đường dài từ Hà Nội hoặc TP HCM.

Du khách muốn trải nghiệm đường sắt hãy tận dụng các chuyến tàu đêm để nghỉ ngơi, tiết kiệm thời gian.

Dù sân bay Liên Khương tạm ngừng hoạt động, Đà Lạt vẫn luôn chào đón du khách bằng những cung đường đẹp, khí hậu mát lành và nhiều điểm tham quan hấp dẫn. Lựa chọn linh hoạt và chuẩn bị kỹ càng sẽ giúp hành trình đến thành phố ngàn hoa vẫn trọn vẹn và nhiều trải nghiệm thú vị.