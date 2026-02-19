Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Ngôi nhà ngập hoa đào đón Tết của NTK Lý Quí Khánh

Bất động sản

Ngôi nhà ngập hoa đào đón Tết của NTK Lý Quí Khánh

Đón Tết Bính Ngọ 2026, NTK Lý Quí Khánh trang trí ngôi nhà bằng những bình hoa đào phai kép, mang đậm sắc xuân. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Đón đợi một năm mới đầy hứa hẹn, nhà thiết kế thời trang Lý Quí Khánh đã sớm mang không khí xuân vào không gian sống. Ảnh: FB Lý Quí Khánh
Đón đợi một năm mới đầy hứa hẹn, nhà thiết kế thời trang Lý Quí Khánh đã sớm mang không khí xuân vào không gian sống. Ảnh: FB Lý Quí Khánh
Nhà thiết kế ưu ái sự đa dạng trong phong cách: Từ cành đào phai thanh tao, mỏng manh cho đến đào thắm rực rỡ. Ảnh: FB Lý Quí Khánh
Nhà thiết kế ưu ái sự đa dạng trong phong cách: Từ cành đào phai thanh tao, mỏng manh cho đến đào thắm rực rỡ. Ảnh: FB Lý Quí Khánh
Những cành đào được đặt tinh tế trong những chiếc bình mang đậm dấu ấn cá nhân. Ảnh: FB Lý Quí Khánh
Những cành đào được đặt tinh tế trong những chiếc bình mang đậm dấu ấn cá nhân. Ảnh: FB Lý Quí Khánh
Năm nay, hoa đào nở hơi sớm nhưng vẫn đủ khiến căn nhà trở nên ấm áp. Ảnh: FB Lý Quí Khánh
Năm nay, hoa đào nở hơi sớm nhưng vẫn đủ khiến căn nhà trở nên ấm áp. Ảnh: FB Lý Quí Khánh
Phòng khách hiện lên đầy nghệ thuật với sự sắp đặt tài tình. Ảnh: FB Lý Quí Khánh
Phòng khách hiện lên đầy nghệ thuật với sự sắp đặt tài tình. Ảnh: FB Lý Quí Khánh
Dịp Tết Bính Ngọ 2026, Lý Quí Khánh thử nghiệm đào phai kép, mang đến cảm giác mới. Ảnh: FB Lý Quí Khánh
Dịp Tết Bính Ngọ 2026, Lý Quí Khánh thử nghiệm đào phai kép, mang đến cảm giác mới. Ảnh: FB Lý Quí Khánh
Cánh hoa xòe rộng, xù xì như một sự phá cách đầy chủ ý trong cách bài trí không gian Tết của cháu trai gia gia tộc giàu nhất nhì Việt Nam. Ảnh: FB Lý Quí Khánh
Cánh hoa xòe rộng, xù xì như một sự phá cách đầy chủ ý trong cách bài trí không gian Tết của cháu trai gia gia tộc giàu nhất nhì Việt Nam. Ảnh: FB Lý Quí Khánh
Ánh sáng từ cửa sổ lớn phản chiếu qua những cánh hoa mỏng manh, tạo bức tranh xuân ấm áp và đầy cảm hứng. Ảnh: FB Lý Quí Khánh
Ánh sáng từ cửa sổ lớn phản chiếu qua những cánh hoa mỏng manh, tạo bức tranh xuân ấm áp và đầy cảm hứng. Ảnh: FB Lý Quí Khánh
Một góc khác ngập hoa trong ngôi nhà của Lý Quí Khánh. Ảnh: FB Lý Quí Khánh
Một góc khác ngập hoa trong ngôi nhà của Lý Quí Khánh. Ảnh: FB Lý Quí Khánh
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Trang trí nhà đón Tết #Hoa đào phai kép #Không gian xuân #Phong cách nghệ thuật #Sáng tạo trong trang trí #Tết Bính Ngọ 2026

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT