Ca sĩ Đan Trường nói gì về lùm xùm từ thiện?

Việc ca sĩ Đan Trường kêu gọi quyên góp vào một tài khoản cá nhân gây xôn xao. Mới nhất, người trong cuộc đã lên tiếng về ồn ào.

Theo Znews, mới đây, khi Đan Trường kêu gọi từ thiện vào một tài khoản cá nhân trong nhiều đợt quyên góp khác nhau, có một cư dân mạng để lại bình luận khuyên nam ca sĩ nên lập tài khoản mới trong mỗi đợt kêu gọi.

Phía Đan Trường phản hồi: “Nếu em đóng góp cùng anh thì hãy ý kiến. Rất nhiều người đang đóng góp cùng anh. Họ không nói gì hết". Chia sẻ của nam ca sĩ không nhận được sự ủng hộ của nhiều khán giả.

Mới nhất, Đan Trường chính thức lên tiếng về lùm xùm từ thiện. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ cho biết, anh đã làm từ thiện rất nhiều lần, đều công khai minh bạch. “Chỉ sau từ 2 - 10 ngày, Trường đều công khai danh sách đóng góp trên Facebook rất rõ ràng, dù chỉ 10.000 đồng.

Những bạn chung tay với Đan Trường đều là những fans lâu năm, những bạn thường xuyên đi xem hát và gặp mặt ăn uống. Lần này, Đan Trường đang ở Mỹ nên phải nhanh chóng kêu gọi các fan ruột của mình đóng góp nên không có tài khoản từ thiện riêng.

Tiếp thu ý kiến của một số bạn, khi về Việt Nam Đan Trường sẽ mở riêng một tài khoản dành riêng cho từ thiện”, nam ca sĩ phân trần.

Ca sĩ Đan Trường. Ảnh: FB Đan Trường.

Đan Trường tung bản sao kê quyên góp từ ngày 23/11 đến ngày 24/11. Nam ca sĩ ngưng nhận quyên góp kể từ 19h ngày 24/11. Sáng ngày 25/11, Đan Trường khóa tài khoản và chuyển tiền đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa 100 triệu đồng và Ban vận động cứu trợ tỉnh Đắk Lắk hơn 170 triệu đồng.

“Xin chia sẻ với người dân các tỉnh trên và xin cảm ơn tấm lòng của các bạn, các fan thân yêu của Đan Trường đã chung tay với Đan Trường sẻ chia với đồng bào bị bão lũ”, Đan Trường bày tỏ.

Đan Trường sao kê từ thiện. Ảnh: FB Đan Trường.

Đan Trường đã khóa tài khoản và chuyển tiền từ thiện đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, Ban vận động cứu trợ tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: FB Đan Trường.

Phía ông bầu Hoàng Tuấn - quản lý Đan Trường chia sẻ trên Vietnamnet: "Do chúng tôi chưa cập nhật quy định của pháp luật cũng như Đan Trường đang ở Mỹ mà đợt kêu gọi này chưa mở tài khoản riêng.