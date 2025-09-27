Hà Nội

Kinh doanh

Cá rồng được trả gần 4 tỷ, chủ nhân quyết không bán

Từng được trả giá tới hơn 3,6 tỷ đồng cho con cá rồng có màu vàng cam rực rỡ nhưng chủ nhân vẫn kiên quyết từ chối bán.

Hoàng Minh (theo Sinchew)

Theo tờ Sinchew, thời gian gần đây, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền một đoạn video ghi lại cảnh một con cá rồng màu vàng cam được phẫu thuật cắt bọng mắt tại Thượng Hải.

Con cá này trước đây đã được trao vương miện vô địch chung cuộc tại Giải vô địch Cá Rồng Thế giới 2023 và được cho là trị giá hơn 1 triệu NDT (khoảng 3,6 tỷ đồng).

Sau cuộc thi, có tin đồn lan truyền rằng con cá rồng đã được bán với giá 1,08 triệu nhân dân tệ (3,9 tỷ đồng). Dù vậy, chủ nhân vẫn kiên quyết không bán. Tuy nhiên, chủ sở hữu ngay lập tức phủ nhận những tuyên bố này, nói rằng anh ta không có kế hoạch bán.

ca-rong.jpg
Cá rồng màu vàng cam rực rỡ. Ảnh:

Ông tiết lộ, vài năm trước, có người đã trả giá từ hàng trăm nghìn đến hơn 1 triệu Nhân dân tệ (hơn 3,6 tỷ đồng) cho con cá này, nhưng ông đã từ chối. Ông muốn giữ con cá rồng ở trạng thái tốt nhất để tiếp tục tham gia cuộc thi năm sau, tạo nên những vinh quang lớn hơn.

Theo đoạn video đăng tải trực tuyến bởi ETtoday News Cloud của Đài Loan, một người đàn ông cẩn thận loại bỏ lớp mỡ dưới mắt cá bằng kéo và nhíp, trong khi người khác hỗ trợ chiếu sáng và quay phim. Toàn bộ quy trình chỉ mất chưa đầy 5 phút, sau đó cá được đưa vào bể để hồi phục.

Ca phẫu thuật không ảnh hưởng đến sự sống của con cá rồng vô địch thế giới này. Sau khi phẫu thuật, vị trí mắt sẽ phẳng hơn, đường bên mượt mà hơn, tư thế bơi ổn định. Theo người thực hiện ca phẫu thuật cho con cá rồng, vẻ ngoài của con cá này tương đối hoàn hảo và đạt chuẩn.

Chủ sở hữu của con cá thừa nhận ông đã rất đắn đo trước quyết định phẫu thuật cắt bỏ bọng mắt cho chú cá. Hiện tại, con cá đang hồi phục tốt và sẽ sẵn sàng cho cuộc thi tiếp theo vào năm sau.

Cá rồng châu Á là loài cá cảnh đắt nhất thế giới. Giá trị của loài cá đến từ màu đỏ và vàng nổi bật. Năm 2009, một con cá rồng được cho là đã được bán với giá 300.000 USD (7,9 tỷ đồng).

Ở Trung Quốc, nhiều người mua thuộc tầng lớp trung lưu giữ loài cá rồng như một biểu tượng của địa vị và may mắn.

