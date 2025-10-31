Hà Nội

Sống Khỏe

Ca phẫu thuật đặc biệt cứu sống bệnh nhân ung thư gan giai đoạn muộn

Những người có viêm gan virus (B, C), xơ gan hoặc có yếu tố nguy cơ... cần đi khám gan mật định kỳ 6 tháng/lần, làm siêu âm và xét nghiệm AFP.

Thúy Nga

Ngày 31/10, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, các bác sĩ Trung tâm phẫu thuật Gan mật, Tiêu hóa vừa phẫu thuật thành công một ca ung thư gan giai đoạn muộn, có khối u kích thước rất lớn, xâm lấn tĩnh mạch cửa – biến chứng nguy hiểm đe dọa tính mạng.

Bệnh nhân nam - 36 tuổi được chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan (HCC) với khối u đường kính hơn 14cm ở gan phải, chiếm tới 60–70% thể tích gan và xâm lấn vào tĩnh mạch cửa nhánh phải – yếu tố tiên lượng rất xấu.

ut-gan.jpg
Khối u gan khổng lồ nặng hơn 2,5 kg được cắt bỏ.

Trước đó, bệnh nhân từng đến khám tại cơ sở y tế khác và được kê thuốc điều trị. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày dùng thuốc, anh đau bụng tăng nhiều nên cùng vợ đến khám tại Trung tâm phẫu thuật Gan mật, Tiêu hóa – Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng đau dữ dội vùng hạ sườn phải.

Kết quả chụp cắt lớp, cho thấy khối u gan phải rất lớn, có đặc điểm điển hình của ung thư gan nguyên phát, kèm theo huyết khối trong tĩnh mạch cửa nhánh phải (Vp3). Chức năng gan của bệnh nhân còn tốt, thể trạng gắng gượng. Theo hệ thống phân loại BCLC, đây là giai đoạn C, tức là đã có biến chứng mạch máu lớn nhưng chưa di căn xa.

ut-gan-2.jpg
Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

BS CKII Nguyễn Trường Giang, Phó Giám đốc, Trung tâm phẫu thuật Gan mật, Tiêu hóa cho biết: “Khối u này không chỉ rất to – nặng trên 2 kg, mà còn xâm lấn mạch máu lớn. Nếu không can thiệp kịp thời, nguy cơ vỡ u, tắc tĩnh mạch cửa, gây suy gan, vỡ giãn tĩnh mạch thực quản và tử vong là rất cao”.

Sau hội chẩn chuyên khoa, các bác sĩ quyết định phẫu thuật cắt gan phải nhằm kiểm soát khối u và giảm thiểu biến chứng. Ca mổ kéo dài 4 giờ, khối u nặng khoảng 2,5 kg được lấy ra thành công, huyết khối tĩnh mạch cửa được xử trí triệt để. Lượng máu mất chỉ khoảng 400ml – phần lớn nằm trong khối u.

ut-gan-4.jpg
Ca mổ kéo dài 4 giờ - Ảnh BVCC

Ca phẫu thuật giúp giảm đau, tránh ngăn nguy cơ vỡ u, đồng thời loại bỏ phần lớn tế bào ung thư. Dù vẫn còn nguy cơ di căn vi thể hoặc tái phát trong song việc loại bỏ được khối u chính kéo dài thời gian sống và mở ra cơ hội điều trị bổ trợ sau mổ.

Theo BS Giang, nếu tái phát xảy ra muộn, ở thể nhỏ và phát hiện sớm qua tầm soát, thì vẫn có thể can thiệp thêm bằng nhiều phương án khác như phẫu thuật lại, đốt u, nút mạch...

Đáng chú ý, bệnh nhân này có tiền sử viêm gan B – yếu tố nguy cơ cao dẫn tới ung thư gan, nhưng chỉ phát hiện bệnh cách đây khoảng 1 năm. Việc bỏ qua tầm soát định kỳ khiến ung thư được phát hiện muộn, khi u đã rất lớn và gây biến chứng.

ut-gan-1.jpg
Khối u gan nặng 2,5 kg được lấy ra - Ảnh BVCC


Từ trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo người dân – đặc biệt là những người có viêm gan virus (B, C), xơ gan hoặc có yếu tố nguy cơ – cần đi khám gan mật định kỳ 6 tháng/lần, làm siêu âm và xét nghiệm AFP (chất chỉ điểm ung thư gan) để phát hiện sớm các tổn thương gan bất thường.

Khi ung thư gan được phát hiện ở giai đoạn sớm, khả năng điều trị triệt căn sẽ cao hơn rất nhiều, chi phí thấp hơn và tiên lượng sống tốt hơn.

Hiện bệnh nhân đang hồi phục tốt sau mổ và sẽ được theo dõi sát sau xuất viện để kịp thời xử lý nếu có dấu hiệu tái phát.

Những thói quen ăn uống tưởng chừng vô hại như ăn đồ mốc, chiên rán nhiều dầu mỡ hay uống rượu bia thường xuyên là nguyên nhân âm thầm gây bệnh ung thư gan.

Tỷ lệ mắc ung thư gan tại Việt Nam đang ở mức đáng báo động, thuộc nhóm cao nhất thế giới. Ít ai ngờ rằng, những thói quen ăn uống hàng ngày, từ việc dùng thực phẩm mốc, uống rượu bia đến ăn nhiều đồ chiên rán lại chính là thủ phạm thầm lặng gây nên căn bệnh nguy hiểm này.

Ung thư gan đang trở thành gánh nặng sức khỏe của người Việt. Ngoài yếu tố virus viêm gan B, C, các chuyên gia cảnh báo rằng chế độ ăn uống thiếu khoa học và lạm dụng rượu bia là nguyên nhân khiến số ca bệnh tăng nhanh trong những năm gần đây.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 hỗ trợ Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện ca ghép gan đầu tiên cho người bị ung thư gan từ người hiến sống.

Ngày 03/10, kíp ghép gan của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã trực tiếp hỗ trợ Bệnh viện Đà Nẵng tổ chức ca ghép gan từ người hiến sống, đồng thời thực hiện chuyển giao kỹ thuật ghép gan cho đội ngũ phẫu thuật viên và ê-kíp liên quan của Bệnh viện Đà Nẵng.

Đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định hiệu quả hợp tác giữa hai bệnh viện, đồng thời mở ra cơ hội phát triển kỹ thuật ghép gan tại khu vực miền Trung, giúp người bệnh được tiếp cận phương pháp điều trị tiên tiến ngay tại địa phương.

Nút mạch u gan và đốt sóng cao tần (RFA) trong điều trị ung thư gan đã giúp bệnh nhân ung thư tránh được những ca phẫu thuật mổ mở, rút ngắn thời gian hồi phục.

Dùng 2 kỹ thuật để điều trị u gan đa ổ

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc – Phúc Trường Minh đã áp dụng kết hợp hai kỹ thuật này để điều trị thành công cho bệnh nhân P.N.O (54 tuổi) mắc ung thư biểu mô tế bào gan.

