Ca phẫu thuật đặc biệt cứu sống bệnh nhân ung thư gan giai đoạn muộn

Ngày 31/10, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, các bác sĩ Trung tâm phẫu thuật Gan mật, Tiêu hóa vừa phẫu thuật thành công một ca ung thư gan giai đoạn muộn, có khối u kích thước rất lớn, xâm lấn tĩnh mạch cửa – biến chứng nguy hiểm đe dọa tính mạng.

Bệnh nhân nam - 36 tuổi được chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan (HCC) với khối u đường kính hơn 14cm ở gan phải, chiếm tới 60–70% thể tích gan và xâm lấn vào tĩnh mạch cửa nhánh phải – yếu tố tiên lượng rất xấu.

Khối u gan khổng lồ nặng hơn 2,5 kg được cắt bỏ.

Trước đó, bệnh nhân từng đến khám tại cơ sở y tế khác và được kê thuốc điều trị. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày dùng thuốc, anh đau bụng tăng nhiều nên cùng vợ đến khám tại Trung tâm phẫu thuật Gan mật, Tiêu hóa – Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng đau dữ dội vùng hạ sườn phải.

Kết quả chụp cắt lớp, cho thấy khối u gan phải rất lớn, có đặc điểm điển hình của ung thư gan nguyên phát, kèm theo huyết khối trong tĩnh mạch cửa nhánh phải (Vp3). Chức năng gan của bệnh nhân còn tốt, thể trạng gắng gượng. Theo hệ thống phân loại BCLC, đây là giai đoạn C, tức là đã có biến chứng mạch máu lớn nhưng chưa di căn xa.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

BS CKII Nguyễn Trường Giang, Phó Giám đốc, Trung tâm phẫu thuật Gan mật, Tiêu hóa cho biết: “Khối u này không chỉ rất to – nặng trên 2 kg, mà còn xâm lấn mạch máu lớn. Nếu không can thiệp kịp thời, nguy cơ vỡ u, tắc tĩnh mạch cửa, gây suy gan, vỡ giãn tĩnh mạch thực quản và tử vong là rất cao”.

Sau hội chẩn chuyên khoa, các bác sĩ quyết định phẫu thuật cắt gan phải nhằm kiểm soát khối u và giảm thiểu biến chứng. Ca mổ kéo dài 4 giờ, khối u nặng khoảng 2,5 kg được lấy ra thành công, huyết khối tĩnh mạch cửa được xử trí triệt để. Lượng máu mất chỉ khoảng 400ml – phần lớn nằm trong khối u.

Ca mổ kéo dài 4 giờ - Ảnh BVCC

Ca phẫu thuật giúp giảm đau, tránh ngăn nguy cơ vỡ u, đồng thời loại bỏ phần lớn tế bào ung thư. Dù vẫn còn nguy cơ di căn vi thể hoặc tái phát trong song việc loại bỏ được khối u chính kéo dài thời gian sống và mở ra cơ hội điều trị bổ trợ sau mổ.

Theo BS Giang, nếu tái phát xảy ra muộn, ở thể nhỏ và phát hiện sớm qua tầm soát, thì vẫn có thể can thiệp thêm bằng nhiều phương án khác như phẫu thuật lại, đốt u, nút mạch...

Đáng chú ý, bệnh nhân này có tiền sử viêm gan B – yếu tố nguy cơ cao dẫn tới ung thư gan, nhưng chỉ phát hiện bệnh cách đây khoảng 1 năm. Việc bỏ qua tầm soát định kỳ khiến ung thư được phát hiện muộn, khi u đã rất lớn và gây biến chứng.

Khối u gan nặng 2,5 kg được lấy ra - Ảnh BVCC