Ca ghép thận thành công từ mẹ hiến cứu con suy thận giai đoạn cuối

Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM lần đầu tiên thực hiện ca ghép thận từ người mẹ hiến thận thành công, mở ra cơ hội cứu trẻ suy thận giai đoạn cuối.

Bệnh nhân là K.T.P. (14 tuổi, học sinh, ngụ Đồng Nai). Người hiến thận là chị N.T.P.V. (39 tuổi), mẹ của bé.

Bác sĩ CKII Nguyễn Đức Quang, Trưởng khoa Thận - Nội tiết, Bệnh viện Nhi đồng 1: Bé P. được chẩn đoán suy thận mạn giai đoạn cuối vào tháng 6/2025, sau khi xuất hiện các triệu chứng phù mặt, bầm da và lượng nước tiểu giảm.

Bệnh nhi được đặt catheter tĩnh mạch cổ trái để chạy thận nhân tạo cấp cứu. Sau đó được phẫu thuật đặt catheter lọc màng bụng vào tháng 10-2025 và tiến hành lọc màng bụng chu kỳ cho đến nay.

Mẹ hiến thận cứu con suy thận - Ảnh BVCC

Trước tình trạng đó, ghép thận là cứu cánh sau cùng cho bệnh nhi. Trước tình huống này, người mẹ là chị P.V. (39 tuổi) đã chủ động đăng ký hiến thận với mong muốn cứu con. Các bác sĩ đã tiến hành đánh giá toàn diện sức khỏe người hiến, ghi nhận chị V. đủ điều kiện cho tạng cho con mình.

Sau khi hoàn tất các thủ tục chuyên môn và pháp lý, ca ghép thận được hội chẩn kỹ lưỡng và lên kế hoạch thực hiện. Suốt thời gian đó, nỗi sợ hãi lớn nhất của mẹ bé “sợ vụt mất đi cơ hội cứu con của mình” và “người làm ba, làm mẹ chỉ ước có thể gánh thay đau đớn bệnh tật của con”.

Ngày 5/3, ê kíp bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 cùng các chuyên gia từ Bệnh viện Chợ Rẫy, đã tiến hành ghép thận. Hơn 10h, quả thận trái của người mẹ được lấy thành công, đảm bảo đầy đủ các yếu tố về mạch máu và chức năng. Ngay sau đó, tạng được ghép cho bệnh nhi. Quá trình phẫu thuật kéo dài 3,5 giờ, bé trai phải truyền 6 đơn vị tiểu cầu đậm đặc. Đến 16h30 cùng ngày, ca mổ hoàn tất.

Ê - kíp thực hiện ca phẫu thuật - Ảnh BVCC

Chỉ sau hai ngày, các chỉ số sức khỏe tiến triển tốt. Đến ngày 16/3, sức khỏe bệnh nhi ổn định và được xuất viện. Hiện chức năng thận của bé đã cải thiện rõ rệt, các chỉ số xét nghiệm gần như trở về bình thường, sức khỏe của người mẹ cũng ổn định.

Nhìn con trai hồi phục khỏe mạnh sau ca ghép, chị cảm thấy vui mừng khôn xiết và luôn gửi lời biết ơn sâu sắc khi nhắc đến đội ngũ ê-kíp Bác sĩ thực hiện ca ghép Thận cho con mình tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Đội ngũ nhân viên tại Bệnh viện cũng rất xúc động về tình mẫu tử thiêng liêng - người mẹ đã hy sinh một phần cơ thể của mình để cứu con.

Ê - kíp thực hiện ca cấy ghép thận hiến cho hai mẹ con - Ảnh BVCC

Theo PGS.TS.BS Thái Minh Sâm, nguyên Trưởng khoa Tiết niệu của Bệnh viện Chợ Rẫy: “Trường hợp vừa qua là một ca rất khó, khi bệnh nhân có cấu trúc các động tĩnh mạch bất thường, trong khi các chỉ số huyết học cũng không tốt. Nhưng chỉ 2 ngày sau ghép, bệnh nhân từ chỗ thiếu máu, suy thận nặng, suy kiệt đã cải thiện sức khỏe ngoạn mục”.

TS.BS Ngô Ngọc Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết: “Từ thành công của ca ghép này, chúng tôi kỳ vọng tiếp tục triển khai thường quy kỹ thuật ghép thận. Thời gian tới, với sự hỗ trợ của các đơn vị như Bệnh viện Chợ Rẫy và các trung tâm ghép tạng lớn trong cả nước, Bệnh viện Nhi đồng 1 phấn đấu trong tương lai gần sẽ trở thành trung tâm ghép tạng của khu vực phía Nam”.

