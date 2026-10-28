Tập đoàn xe năng lượng mới BYD vừa công bố những hình ảnh đầu tiên của Yangwang Altior, mẫu sedan đầu bảng được định vị cạnh tranh với Rolls-Royce Ghost.

Video: BYD hé lộ siêu sedan điện Yangwang Altior dài 5,5m.

Mẫu sedan mới từng được biết đến với mã nội bộ "HU". Theo Hu Xiaoqing, Tổng giám đốc bộ phận kinh doanh Yangwang, Altior là tên gọi chính thức dành cho thị trường quốc tế. Tên xe bắt nguồn từ tiếng Latin, mang ý nghĩa “cao hơn”, trong khi tên gọi tại Trung Quốc là Dingyao.

BYD hé lộ siêu sedan điện Yangwang Altior dài 5,5m "đấu" Rolls-Royce Ghost.

Yangwang Altior được thừa hưởng ngôn ngữ thiết kế từng xuất hiện trên mẫu SUV U8. Phần đầu xe lấy cảm hứng từ "đỉnh" - một loại cối đồng cổ đại của Trung Quốc. Xe sở hữu phần nắp capo kéo dài, tỷ lệ từ khoảng cách trục trước đến cabin lớn, đi kèm cảm biến LiDAR đặt trên nóc, bộ mâm hợp kim mạ chrome kích thước lớn và cửa sau mở ngược kiểu cửa tự sát (rear-hinged doors).

Yangwang Altior được thừa hưởng ngôn ngữ thiết kế từng xuất hiện trên mẫu SUV U8. Phần đầu xe lấy cảm hứng từ "đỉnh" - một loại cối đồng cổ đại của Trung Quốc.

Về kích thước kỹ thuật, Altior sở hữu chiều dài tổng thể đạt 5.500 mm và chiều dài cơ sở lên tới 3.350 mm. Các thông số này vượt trội hơn khoảng 100 mm so với phiên bản tiêu chuẩn của Rolls-Royce Ghost. Nhiều khả năng mẫu xe flagship này sẽ được trang bị hệ thống truyền động gồm 4 mô-tơ điện độc lập kết hợp cùng hệ thống treo thủy lực hiện đại.

Về kích thước kỹ thuật, Altior sở hữu chiều dài tổng thể đạt 5.500 mm và chiều dài cơ sở lên tới 3.350 mm. Các thông số này vượt trội hơn khoảng 100 mm so với Rolls-Royce Ghost tiêu chuẩn.

Theo kế hoạch, Yangwang Altior sẽ có màn ra mắt chính thức vào khoảng ngày 5/11 tới tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Đây được xem là bước đi chiến lược của BYD nhằm chinh phục thị trường Trung Đông đầy tiềm năng. Mức giá dự kiến của mẫu sedan hạng sang này rơi vào khoảng 2 triệu Nhân dân tệ (7,75 tỷ VNĐ).

Theo kế hoạch, Yangwang Altior sẽ có màn ra mắt chính thức vào khoảng ngày 5/11 tới tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Dữ liệu từ China EV DataTracker ghi nhận trong 9 tháng đầu năm 2026, thương hiệu Yangwang đã bàn giao 3.251 xe đến tay khách hàng, tăng 38,9% so với cùng kỳ năm trước. Trước đó, mẫu xe đắt nhất thuộc dòng sản phẩm Yangwang là siêu xe U9 Xtreme với mức giá lên tới 20 triệu Nhân dân tệ (khoảng 77,51 tỷ đồng) nhưng chỉ sản xuất giới hạn 30 chiếc.