Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Nút mạch cứu sống người bệnh chấn thương gan nặng do tai nạn giao thông

Nút mạch cầm máu chấn thương gan – một kỹ thuật cao, ít xâm lấn, giúp kiểm soát chảy máu hiệu quả, hạn chế tối đa nguy cơ phẫu thuật mở.

ThS. BS Nguyễn Thị Hoa

Một ca chấn thương gan nặng do tai nạn giao thông, nguy cơ tử vong rất cao, đã được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ điều trị hiệu quả, kịp thời bằng kỹ thuật nút mạch, giúp người bệnh vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Người bệnh P.Q.Đ (36 tuổi, trú tại tỉnh Lào Cai) bị tai nạn giao thông, được đưa vào cấp cứu tại một bệnh viện tại địa phương.

gan-nang-4.jpg
Thăm khám cho người bệnh - Ảnh BVCC

Theo lời kể của người nhà, sau tai nạn người bệnh xuất hiện đau bụng dữ dội, mệt nhiều, có biểu hiện choáng, được các bác sĩ tại đây nhận định chấn thương nặng, tiên lượng rất xấu; nếu không được điều trị kịp thời bằng các kỹ thuật cao, chuyên sâu, người bệnh có nguy cơ mất máu cấp, sốc và đe dọa đến tính mạng.

Lo lắng trước tình trạng nguy kịch của người bệnh, gia đình đã quyết định chuyển người bệnh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để điều trị.

gan-nang-2.jpg
Hình ảnh chụp CT 128 dãy ổ bụng người bệnh trước và sau can thiệp nút mạch cầm máu - Ảnh BVCC

Ngay khi tiếp nhận người bệnh tại Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, các bác sĩ đã tiến hành đánh giá toàn trạng, chỉ định thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu và cận lâm sàng cần thiết.

Người bệnh được chẩn đoán: Đa chấn thương do tai nạn giao thông: Vỡ gan độ IV, chấn thương ngực kín, gãy xương đốt bàn ngón V bàn tay phải. Đặc biệt, chụp cắt lớp vi tính đa dãy (CT 128 dãy) cho thấy nhu mô gan phải có vùng đụng giập tụ máu KT ~ 87x108mm, trong có hình ảnh ổ thoát thuốc hoạt động, nhiều dịch máu ổ bụng, nguy cơ diễn tiến nguy kịch nếu không được can thiệp kịp thời.

Sau hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sĩ đã thống nhất chỉ định can thiệp nút mạch cầm máu chấn thương gan – một kỹ thuật cao, ít xâm lấn, giúp kiểm soát chảy máu hiệu quả, hạn chế tối đa nguy cơ phẫu thuật mở. Ca can thiệp diễn ra thuận lợi tại Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp dưới sự hỗ trợ của hệ thống máy chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) hiện đại.

gan-nang-1.jpg
Ê-kíp của Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp thực hiện can thiệp nút mạch - Ảnh BVCC

Các bác sĩ đã xác định chính xác vị trí mạch máu tổn thương và tiến hành nút mạch cầm máu thành công, kiểm soát hoàn toàn tình trạng chảy máu trong gan. Ngay sau can thiệp, người bệnh được chuyển về Khoa Cấp cứu để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Sau 3 ngày điều trị, sức khỏe người bệnh tiến triển tích cực, các chỉ số sinh tồn và huyết động ổn định, không ghi nhận dấu hiệu chảy máu tái phát. Người bệnh tiếp tục được theo dõi sát và chăm sóc toàn diện theo phác đồ.

gan-nang-3.jpg
ThS. BS Hà Thế Linh – Phó Trưởng khoa Cấp cứu đang thăm khám cho người bệnh - Ảnh BVCC

Ca bệnh trên tiếp tục khẳng định năng lực tiếp nhận và điều trị hiệu quả các trường hợp cấp cứu chấn thương nặng, phức tạp của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

ThS. BS Nguyễn Thị Hoa (Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ)

#Chấn thương gan nặng do tai nạn #Kỹ thuật nút mạch trong cấp cứu #Điều trị chấn thương nội tạng #Can thiệp mạch hiện đại #Chẩn đoán hình ảnh đa dãy CT #Chăm sóc bệnh nhân cấp cứu

Bài liên quan

Sống Khỏe

Cứu sống bệnh nhân 14 tuổi bị vỡ gan ở Quảng Trị

Sau nhiều ngày được điều trị tích cực, bệnh nhân Trương Ngọc S. (14 tuổi, tỉnh Quảng Trị) đã tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định, hồi phục tốt.

Ngày 25/12, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Quảng Trị cho biết, các y bác sĩ vừa giành lại sự sống cho bệnh nhân bị vỡ gan do tai nạn giao thông.

Theo thông tin ban đầu, bệnh nhân Trương Ngọc S. (14 tuổi, trú tại xã Lao Bảo), được đưa vào Khoa Hồi sức cấp cứu, BVĐK tỉnh Quảng Trị vào lúc 0h44 ngày 21/12/2025 trong tình trạng nguy kịch, sau tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cứu người tài xế thoát khỏi lưỡi hái tử thần khi xe mất phanh lao xuống vực

Với một bệnh nhân đa chấn thương phức tạp, việc hồi phục được là một kỳ tích y khoa.

Cuộc đua giành lại sự sống từ bàn tay tử thần

Vừa qua, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận một ca bệnh đặc biệt, anh N.V.T (41 tuổi, quê Sơn La) – tài xế xe tải nhiều năm kinh nghiệm, gặp tai nạn thảm khốc khi xe mất phanh lúc đổ đèo, lao thẳng xuống vực cùng toàn bộ 10 tấn gỗ.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cứu thành công bệnh nhân 15 tuổi bị vỡ gan độ IV tại Quảng Ninh

Bệnh viện Quảng Ninh đã thành công xử lý vỡ gan độ IV cho bệnh nhân 15 tuổi bằng kỹ thuật can thiệp mạch, tránh phẫu thuật mở và đảm bảo hồi phục tốt.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cơ sở 2 vừa thông tin, đơn vị đã xử trí cấp cứu thành công ca vỡ tạng đặc kèm đa chấn thương do tai nạn giao thông cho nam bệnh nhân L.D.N 15 tuổi thường trú tại xã Quảng La, tỉnh Quảng La.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau nhiều vùng hạ sườn phải, bụng sưng đau kèm nhiều các vết bầm tím ở vùng bụng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Sản phụ sau sinh ăn gì để lợi sữa?

Sản phụ sau sinh ăn gì để lợi sữa?

Mẹ bầu sau sinh cần một chế độ dinh dưỡng cân đối, khoa học giữa các nhóm chất dinh dưỡng như chất đạm, chất béo, chất bột đường, vi khoáng, chất xơ.