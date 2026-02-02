Nút mạch cứu sống người bệnh chấn thương gan nặng do tai nạn giao thông

Một ca chấn thương gan nặng do tai nạn giao thông, nguy cơ tử vong rất cao, đã được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ điều trị hiệu quả, kịp thời bằng kỹ thuật nút mạch, giúp người bệnh vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Người bệnh P.Q.Đ (36 tuổi, trú tại tỉnh Lào Cai) bị tai nạn giao thông, được đưa vào cấp cứu tại một bệnh viện tại địa phương.

Thăm khám cho người bệnh - Ảnh BVCC

Theo lời kể của người nhà, sau tai nạn người bệnh xuất hiện đau bụng dữ dội, mệt nhiều, có biểu hiện choáng, được các bác sĩ tại đây nhận định chấn thương nặng, tiên lượng rất xấu; nếu không được điều trị kịp thời bằng các kỹ thuật cao, chuyên sâu, người bệnh có nguy cơ mất máu cấp, sốc và đe dọa đến tính mạng.

Lo lắng trước tình trạng nguy kịch của người bệnh, gia đình đã quyết định chuyển người bệnh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để điều trị.

Hình ảnh chụp CT 128 dãy ổ bụng người bệnh trước và sau can thiệp nút mạch cầm máu - Ảnh BVCC

Ngay khi tiếp nhận người bệnh tại Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, các bác sĩ đã tiến hành đánh giá toàn trạng, chỉ định thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu và cận lâm sàng cần thiết.

Người bệnh được chẩn đoán: Đa chấn thương do tai nạn giao thông: Vỡ gan độ IV, chấn thương ngực kín, gãy xương đốt bàn ngón V bàn tay phải. Đặc biệt, chụp cắt lớp vi tính đa dãy (CT 128 dãy) cho thấy nhu mô gan phải có vùng đụng giập tụ máu KT ~ 87x108mm, trong có hình ảnh ổ thoát thuốc hoạt động, nhiều dịch máu ổ bụng, nguy cơ diễn tiến nguy kịch nếu không được can thiệp kịp thời.

Sau hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sĩ đã thống nhất chỉ định can thiệp nút mạch cầm máu chấn thương gan – một kỹ thuật cao, ít xâm lấn, giúp kiểm soát chảy máu hiệu quả, hạn chế tối đa nguy cơ phẫu thuật mở. Ca can thiệp diễn ra thuận lợi tại Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp dưới sự hỗ trợ của hệ thống máy chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) hiện đại.

Ê-kíp của Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp thực hiện can thiệp nút mạch - Ảnh BVCC

Các bác sĩ đã xác định chính xác vị trí mạch máu tổn thương và tiến hành nút mạch cầm máu thành công, kiểm soát hoàn toàn tình trạng chảy máu trong gan. Ngay sau can thiệp, người bệnh được chuyển về Khoa Cấp cứu để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Sau 3 ngày điều trị, sức khỏe người bệnh tiến triển tích cực, các chỉ số sinh tồn và huyết động ổn định, không ghi nhận dấu hiệu chảy máu tái phát. Người bệnh tiếp tục được theo dõi sát và chăm sóc toàn diện theo phác đồ.

ThS. BS Hà Thế Linh – Phó Trưởng khoa Cấp cứu đang thăm khám cho người bệnh - Ảnh BVCC

Ca bệnh trên tiếp tục khẳng định năng lực tiếp nhận và điều trị hiệu quả các trường hợp cấp cứu chấn thương nặng, phức tạp của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

ThS. BS Nguyễn Thị Hoa (Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ)