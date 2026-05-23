Giá sầu riêng bật tăng cuối vụ, nhà vườn kỳ vọng xuất khẩu khởi sắc

Sau giai đoạn lao dốc vì khó khăn xuất khẩu, giá sầu riêng tại ĐBSCL đang tăng trở lại nhờ thông quan thuận lợi và nhu cầu thị trường phục hồi.

Thiên Anh

Giá sầu riêng tại nhiều địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long đang ghi nhận xu hướng phục hồi sau thời gian dài giảm sâu khiến người trồng lo lắng. Động lực chính đến từ sự cải thiện của hoạt động xuất khẩu cùng nguồn cung bước vào giai đoạn cuối vụ.

Theo ghi nhận tại các vùng trồng trọng điểm ở TP Cần Thơ, những ngày gần đây thương lái đã tăng cường thu mua trở lại. Giá sầu riêng xô tại vườn hiện dao động khoảng 25.000-35.000 đồng/kg, cao hơn đáng kể so với thời điểm đầu vụ. Trong đó, giống Ri6 tăng thêm khoảng 7.000-10.000 đồng/kg, còn sầu riêng Monthong (sầu riêng Thái) được giao dịch quanh mức 50.000-60.000 đồng/kg.

Các thương lái cho biết sầu riêng loại A hiện chủ yếu phục vụ xuất khẩu, trong khi các loại còn lại được tiêu thụ ở thị trường nội địa. Việc các doanh nghiệp xuất khẩu đẩy mạnh thu mua đã góp phần kéo giá nông sản này đi lên sau nhiều tuần trầm lắng.

Tuy nhiên, đà tăng giá đến vào thời điểm nhiều vườn sầu riêng Ri6 đã bước vào cuối vụ thu hoạch. Tại một số khu vực ở Cần Thơ, khoảng 80% sản lượng đã được thu hoạch và tiêu thụ, khiến không ít nhà vườn chưa thể hưởng trọn lợi ích từ đợt phục hồi giá lần này.

Nguyên nhân khiến giá sầu riêng tăng trở lại xuất phát từ việc hoạt động kiểm nghiệm và thông quan hàng hóa sang thị trường Trung Quốc được cải thiện đáng kể. Nếu trước đây lượng container xuất khẩu bị hạn chế, gây ùn ứ nguồn cung trong nước và kéo giá xuống thấp, thì hiện nay năng lực kiểm nghiệm đã được nâng lên, giúp doanh nghiệp xuất khẩu nhiều lô hàng hơn mỗi ngày.

Bên cạnh yếu tố thị trường, nguồn cung giảm do bước vào cuối vụ thu hoạch tại miền Tây cũng góp phần hỗ trợ giá. Nguồn hàng không còn dồi dào như giai đoạn chính vụ khiến các doanh nghiệp xuất khẩu phải tăng cường thu mua để đáp ứng đơn hàng.

Không chỉ thị trường Trung Quốc, sầu riêng Việt Nam còn ghi nhận tín hiệu tích cực tại nhiều thị trường có yêu cầu cao như Mỹ, Hàn Quốc, Australia và Nhật Bản. Riêng trong quý I/2026, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng đạt khoảng 221,7 triệu USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, xuất khẩu sầu riêng đông lạnh tiếp tục tăng trưởng nhanh, mở thêm dư địa tiêu thụ cho ngành hàng này.

Một tín hiệu đáng chú ý khác là Việt Nam dự kiến sẽ chính thức xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Ấn Độ từ tháng 7/2026 sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết. Đây được kỳ vọng sẽ là thị trường mới giàu tiềm năng, góp phần giảm phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống.

Dù triển vọng tích cực hơn, giới chuyên môn cho rằng ngành sầu riêng cần tập trung nâng cao chất lượng, kiểm soát tồn dư hóa chất, hoàn thiện hệ thống mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc để đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe từ thị trường nhập khẩu. Đây được xem là yếu tố quyết định để duy trì đà tăng trưởng bền vững cho mặt hàng trái cây tỷ USD của Việt Nam trong những năm tới.

#sầu riêng #xuất khẩu #ĐBSCL #giá nông sản #Thái Lan #Việt Nam

Sầu riêng Ri6 miền Tây rớt giá tại vườn, giá bán lẻ vẫn neo cao chót vót

Mức giá sầu riêng Ri6 tại vườn giảm mạnh nhưng giá bán lẻ tại chợ, siêu thị vẫn cao do phí vận chuyển và tỷ lệ hao hụt đẩy nghịch lý nông sản tái diễn.

Thị trường sầu riêng miền Tây đang chứng kiến đợt lao dốc mạnh khi giá thu mua tại vườn giảm sâu so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, sầu riêng Ri6 xô hiện được thương lái thu mua đồng giá cả lô chỉ còn từ 23.000-28.000 đồng/kg.

Dù vậy, mức giá này hoàn toàn trái ngược với thực tế tại các kênh bán lẻ. Khi đến tay người tiêu dùng tại siêu thị hay các cửa hàng trái cây, sầu riêng Ri6 vẫn neo ở mức cao, dao động từ 50.000-100.000 đồng/kg, thậm chí vượt ngưỡng này đối với hàng tuyển chọn.

Thị trường sầu riêng và bài toán cung – cầu phía sau cơn sốt 'vua trái cây'

Thị trường biến động luôn khiến sầu riêng trở thành tâm điểm của tiêu dùng mùa hè. Nhưng phía sau là những dấu hiệu về lệch pha cung – cầu và tính bền vững.

Những ngày đầu hè, tại nhiều chợ dân sinh và cửa hàng trái cây ở Hà Nội, sầu riêng được bày bán ở vị trí nổi bật với mức giá dao động từ 90.000 đến 180.000 đồng/kg, tùy loại. So với cùng kỳ vài năm trước, mức giá này được đánh giá là cao và biến động mạnh theo từng đợt hàng. Không chỉ tại thị trường nội địa, sầu riêng Việt Nam đang chứng kiến sự tăng trưởng đột biến về xuất khẩu, đặc biệt sang thị trường Trung Quốc.

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 2024, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng đạt hơn 2,2 tỷ USD, tăng gấp nhiều lần so với giai đoạn trước năm 2022 – thời điểm mặt hàng này chính thức được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Sầu riêng nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những nông sản có giá trị xuất khẩu cao nhất của Việt Nam, vượt qua nhiều mặt hàng truyền thống.

Thị trường sầu riêng rớt giá mạnh: Nông dân đối mặt với khó khăn

Giá sầu riêng tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm mạnh do xuất khẩu gặp khó khăn và vấn đề kiểm nghiệm chất lượng. Nông dân phải đối mặt với nhiều thách thức.

Thị trường sầu riêng tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận đợt sụt giảm giá kỷ lục. Trái ngược với không khí mọi năm, cao điểm thu hoạch năm nay đang bao trùm bởi nỗi lo về tiêu chuẩn xuất khẩu và áp lực cạnh tranh.

Ghi nhận tại các vùng trồng trọng điểm, giá sầu riêng hôm nay chứng kiến đà lao dốc mạnh. Cụ thể, sầu riêng Ri6 loại A hiện chỉ còn khoảng 40.000 đồng/kg, trong khi dòng sầu riêng Thái VIP loại A cũng giảm xuống mức 85.000 đồng/kg. Tại một số khu vực, giá thu mua xô tại vườn thậm chí chỉ dao động từ 23.000 - 28.000 đồng/kg.

