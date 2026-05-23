Giá sầu riêng bật tăng cuối vụ, nhà vườn kỳ vọng xuất khẩu khởi sắc

Sau giai đoạn lao dốc vì khó khăn xuất khẩu, giá sầu riêng tại ĐBSCL đang tăng trở lại nhờ thông quan thuận lợi và nhu cầu thị trường phục hồi.

Giá sầu riêng tại nhiều địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long đang ghi nhận xu hướng phục hồi sau thời gian dài giảm sâu khiến người trồng lo lắng. Động lực chính đến từ sự cải thiện của hoạt động xuất khẩu cùng nguồn cung bước vào giai đoạn cuối vụ.

Theo ghi nhận tại các vùng trồng trọng điểm ở TP Cần Thơ, những ngày gần đây thương lái đã tăng cường thu mua trở lại. Giá sầu riêng xô tại vườn hiện dao động khoảng 25.000-35.000 đồng/kg, cao hơn đáng kể so với thời điểm đầu vụ. Trong đó, giống Ri6 tăng thêm khoảng 7.000-10.000 đồng/kg, còn sầu riêng Monthong (sầu riêng Thái) được giao dịch quanh mức 50.000-60.000 đồng/kg.

Các thương lái cho biết sầu riêng loại A hiện chủ yếu phục vụ xuất khẩu, trong khi các loại còn lại được tiêu thụ ở thị trường nội địa. Việc các doanh nghiệp xuất khẩu đẩy mạnh thu mua đã góp phần kéo giá nông sản này đi lên sau nhiều tuần trầm lắng.

Tuy nhiên, đà tăng giá đến vào thời điểm nhiều vườn sầu riêng Ri6 đã bước vào cuối vụ thu hoạch. Tại một số khu vực ở Cần Thơ, khoảng 80% sản lượng đã được thu hoạch và tiêu thụ, khiến không ít nhà vườn chưa thể hưởng trọn lợi ích từ đợt phục hồi giá lần này.

Nguyên nhân khiến giá sầu riêng tăng trở lại xuất phát từ việc hoạt động kiểm nghiệm và thông quan hàng hóa sang thị trường Trung Quốc được cải thiện đáng kể. Nếu trước đây lượng container xuất khẩu bị hạn chế, gây ùn ứ nguồn cung trong nước và kéo giá xuống thấp, thì hiện nay năng lực kiểm nghiệm đã được nâng lên, giúp doanh nghiệp xuất khẩu nhiều lô hàng hơn mỗi ngày.

Bên cạnh yếu tố thị trường, nguồn cung giảm do bước vào cuối vụ thu hoạch tại miền Tây cũng góp phần hỗ trợ giá. Nguồn hàng không còn dồi dào như giai đoạn chính vụ khiến các doanh nghiệp xuất khẩu phải tăng cường thu mua để đáp ứng đơn hàng.

Không chỉ thị trường Trung Quốc, sầu riêng Việt Nam còn ghi nhận tín hiệu tích cực tại nhiều thị trường có yêu cầu cao như Mỹ, Hàn Quốc, Australia và Nhật Bản. Riêng trong quý I/2026, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng đạt khoảng 221,7 triệu USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, xuất khẩu sầu riêng đông lạnh tiếp tục tăng trưởng nhanh, mở thêm dư địa tiêu thụ cho ngành hàng này.

Một tín hiệu đáng chú ý khác là Việt Nam dự kiến sẽ chính thức xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Ấn Độ từ tháng 7/2026 sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết. Đây được kỳ vọng sẽ là thị trường mới giàu tiềm năng, góp phần giảm phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống.

Dù triển vọng tích cực hơn, giới chuyên môn cho rằng ngành sầu riêng cần tập trung nâng cao chất lượng, kiểm soát tồn dư hóa chất, hoàn thiện hệ thống mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc để đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe từ thị trường nhập khẩu. Đây được xem là yếu tố quyết định để duy trì đà tăng trưởng bền vững cho mặt hàng trái cây tỷ USD của Việt Nam trong những năm tới.