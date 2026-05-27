Hầm chui Cổ Linh dần lộ diện giữa cửa ngõ phía Đông Hà Nội

Sau hơn 7 tháng thi công, hầm chui Cổ Linh (gần 750 tỷ đồng) dần hình thành tại nút giao Cổ Linh - Vĩnh Tuy, cửa ngõ phía Đông Hà Nội, nơi giao thông đông đúc.

Công trình được kỳ vọng góp phần giảm ùn tắc, tăng năng lực kết nối giữa trung tâm Thủ đô với các tỉnh phía Đông và Đông Bắc.

Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh, phường Long Biên, được khởi công tháng 10/2025, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư. Công trình có tổng chiều dài khoảng 600m, trong đó đoạn hầm kín dài khoảng 100m; mặt cắt ngang rộng hơn 27m, bố trí 6 làn xe, mỗi chiều 3 làn.

Theo thiết kế, hầm chui được xây dựng theo hướng cầu Vĩnh Tuy đi Quốc lộ 5, tim hầm trùng với tim đường Đàm Quang Trung hiện hữu. Điểm đầu công trình kết nối với dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, cách nút giao với đường Cổ Linh khoảng 400m; điểm cuối nối với đường Đàm Quang Trung hiện hữu, cách vị trí giao cắt khoảng 1.000m.

Việc thi công diễn ra trong điều kiện giao thông phức tạp khi lưu lượng phương tiện qua khu vực luôn ở mức cao, đặc biệt tại các hướng lên xuống cầu Vĩnh Tuy, đường Đàm Quang Trung và tuyến Vành đai 2. Dù vậy, giao thông qua nút giao vẫn được duy trì liên tục, đòi hỏi công tác tổ chức thi công phải bảo đảm đồng thời tiến độ, an toàn lao động và an toàn giao thông.

Hiện đường Vành đai 2 trên cao và cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 đã hoàn thành, khiến lượng phương tiện tập trung về nút giao Cổ Linh ngày càng lớn. Đây cũng là nguyên nhân khiến khu vực này thường xuyên xảy ra ùn ứ vào giờ cao điểm.

Bên cạnh xây dựng hầm chui, Hà Nội sẽ kết hợp xén hè, điều chỉnh dải phân cách, mở rộng làn đường, tổ chức lại giao thông và triển khai các giải pháp chống ngập quanh khu vực. Khi hoàn thành, nút giao Cổ Linh - Vĩnh Tuy sẽ hình thành hệ thống giao thông 3 tầng gồm cầu vượt, đường hiện hữu và hầm chui, góp phần hoàn thiện trục Vành đai 2, giảm áp lực giao thông cho cửa ngõ phía Đông Thủ đô.

Hình ảnh trên công trường hầm chui Cổ Linh:

Công trường hầm chui Cổ Linh nhìn từ trên cao, nằm giữa nút giao Cổ Linh - Vĩnh Tuy, cửa ngõ giao thông quan trọng phía Đông Hà Nội.

Dự án hầm chui Cổ Linh đang bước vào giai đoạn thi công các hạng mục kết cấu chính sau nhiều tháng triển khai.

Khu vực thi công được quây tôn giữa nút giao có mật độ phương tiện lớn, bảo đảm vừa thi công vừa duy trì giao thông.

Nhiều máy móc cơ giới được huy động để đào hầm, xử lý nền móng và thi công hệ thống kỹ thuật ngầm.

Các phương tiện lưu thông dày đặc qua nút giao Cổ Linh - Vĩnh Tuy, nơi dự án hầm chui đang được triển khai.