Vải thiều Bắc Ninh: Từ trái ngọt quê nhà đến thị trường toàn cầu

Bắc Ninh phát triển đa dạng nông sản, chú trọng chất lượng và thương hiệu, tạo nên bức tranh nông nghiệp phong phú và tự hào.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh khẳng định tình yêu dành cho đã ăn sâu vào đời sống người dân Kinh Bắc từ bao đời nay. Vị ngọt thanh khiết, hương thơm dịu mát của trái vải Bắc Ninh không chỉ được tạo nên từ đất đai màu mỡ hay nắng gió thiên nhiên, mà còn được kết tinh từ mồ hôi, sự nhẫn nại và tình yêu ruộng vườn của người nông dân.

“Từ tình yêu nguyên bản ấy, quả vải Bắc Ninh đã được nâng niu trong những quy trình canh tác khắt khe và khoa học nhất”, ông Thịnh nhấn mạnh.

Hiện toàn tỉnh Bắc Ninh có khoảng 17.500 ha sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP, nhiều vùng mở rộng theo hướng GlobalGAP và nông nghiệp hữu cơ. Đặc biệt, vải thiều Bắc Ninh đã được cấp hơn 240 mã số vùng trồng, đủ điều kiện xuất khẩu vào nhiều thị trường khó tính như Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc, Canada… Đồng thời, sản phẩm cũng được bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại 8 quốc gia.

Giới thiệu sản phẩm vải thiều tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Thắng
Theo lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, đây là minh chứng rõ nét nhất cho chất lượng, uy tín và thương hiệu của nông sản địa phương trên thị trường quốc tế.

Không chỉ có vải thiều, Bắc Ninh còn sở hữu nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng khác như cam, bưởi, ổi, nhãn, táo, quýt… tạo nên bức tranh nông sản phong phú của vùng đất Kinh Bắc. Song song với đó là sự phát triển mạnh mẽ của chương trình OCOP với hơn 700 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên cùng 56 sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng của tỉnh.

“Mỗi sản phẩm OCOP không đơn thuần là hàng hóa thương mại, mà còn là văn hóa, là niềm tự hào mà người Bắc Ninh muốn gửi gắm đến bạn bè khắp nơi”, ông Phạm Văn Thịnh chia sẻ.

Đại diện bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và đại biểu nước ngoài thưởng thức vải thiều tại hội nghị.
Niên vụ vải thiều năm 2026 đã chính thức bước vào giai đoạn thu hoạch. Tại nhiều vùng trồng trọng điểm, không khí vào vụ đang rộn ràng hơn bao giờ hết. Những chuyến xe nối dài chờ đưa trái vải đi tiêu thụ trong nước và xuất khẩu khiến các vùng quê Kinh Bắc như khoác lên mình diện mạo mới.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết địa phương sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân trong việc tối ưu hạ tầng logistics, kho bãi, cải cách thủ tục hành chính.

Đồng thời, tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các cơ quan chức năng và phía Trung Quốc thiết lập “luồng xanh” ưu tiên tại các cửa khẩu trọng điểm như Bằng Tường, Hà Khẩu nhằm rút ngắn thời gian thông quan, bảo đảm độ tươi ngon của nông sản.

Tỉnh Bắc Ninh cũng đề nghị các Bộ, ngành Trung ương tiếp tục hỗ trợ công tác bảo hộ thương hiệu, quản lý mã số vùng trồng, kết nối ngoại giao kinh tế để mở rộng thị trường xuất khẩu cho nông sản địa phương.

Người trồng vải tỉnh Bắc Ninh vui mừng vì năm nay được giá.
Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đánh giá cao sự chủ động, bài bản của Bắc Ninh trong tổ chức sản xuất, kiểm soát chất lượng và xúc tiến tiêu thụ nông sản ngay từ đầu vụ.

Theo Thứ trưởng, hội nghị không chỉ nhằm xúc tiến cho một mùa vụ mà còn là dịp khẳng định vai trò của nông sản địa phương trong chiến lược phát triển thị trường trong nước, mở rộng xuất khẩu và xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp hiện đại.

Bộ Công Thương đề nghị Bắc Ninh tiếp tục kiên định lấy chất lượng, tiêu chuẩn và truy xuất nguồn gốc làm “giấy thông hành” cho nông sản. Đồng thời, tỉnh Bắc Ninh cần mở rộng sản xuất an toàn, quản lý chặt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, nhật ký canh tác và yêu cầu kiểm dịch của từng thị trường nhập khẩu.

Cùng với đó là việc chuẩn hóa bao bì, nhãn mác, chỉ dẫn địa lý, xây dựng câu chuyện sản phẩm và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ để vải thiều Bắc Ninh được nhận diện như một sản phẩm cao cấp, đáng tin cậy trên thị trường quốc tế.

Theo Nguyễn Thắng/ Tiền Phong
Phó Chủ tịch Bắc Ninh cùng cầu thủ Quang Hải livestream bán hơn 30 tấn vải

PCT UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh cùng cầu thủ Nguyễn Quang Hải livestream quảng bá nông sản, thu hút hơn 832.000 lượt xem và chốt hơn 30 tấn vải thiều.

Ngày 20/5, tại xã Nam Dương, chương trình livestream giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ vải thiều sớm Bắc Ninh diễn ra sôi động với sự tham gia trực tiếp của ông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đặc biệt, phiên livestream năm nay là sự xuất hiện của cầu thủ cùng vợ và diễn viên Anh Đào. Ngay khi lên sóng, phiên bán hàng đã thu hút lượng lớn người xem, bình luận và chốt đơn liên tục.

Giá vải thiều 2026 chênh lệch kỷ lục do thời tiết thất thường

Sản lượng vải giảm mạnh, chất lượng quả có sự phân hoá cao, giá chênh lệch kỷ lục khiến nhà vườn và thương lái gặp nhiều khó khăn trong mùa vụ năm nay.

Theo thông tin từ Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), năm 2026, các nhà vườn trồng vải thiều phải đối mặt với tình trạng mất mùa nghiêm trọng khi thời tiết thất thường làm ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình ra hoa và đậu quả, khiến tổng sản lượng sụt giảm mạnh so với mọi năm.

Riêng tại Bắc Ninh, lượng vải chín sớm thu hoạch được giảm hơn một nửa, chưa kể sâu bệnh xuất hiện dày đặc đã khiến chất lượng quả có sự phân hóa rõ rệt. Thực trạng này dẫn đến mức giá chênh lệch kỷ lục ngay từ đầu vụ. Trong khi những lô vải đẹp, đạt chuẩn vẫn được thu mua với giá khoảng 30.000 đồng/kg thì loại quả mẫu mã xấu hoặc bị sâu hỏng chỉ bán được khoảng 10.000 đồng/kg.

Trung Quốc gom 4.000 tấn vải Bắc Giang trong 10 ngày

Chỉ trong 10 ngày gần đây, khoảng 4.000 tấn vải thiều chín sớm của tỉnh Bắc Giang được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Những ngày gần đây, vải thiều không hạt Trung Quốc được rao bán phổ biến trên các chợ mạng tại Việt Nam với giá dao động từ 600.000-700.000 đồng/kg, khá đắt đỏ so với vải thiều đặc sản trong nước.

Trong khi đó, các thương nhân Trung Quốc lại đang đẩy mạnh hoạt động thu mua vải thiều tại Việt Nam để xuất ngược về nước tiêu thụ.

