Vải thiều Bắc Ninh: Từ trái ngọt quê nhà đến thị trường toàn cầu

Bắc Ninh phát triển đa dạng nông sản, chú trọng chất lượng và thương hiệu, tạo nên bức tranh nông nghiệp phong phú và tự hào.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh khẳng định tình yêu dành cho đã ăn sâu vào đời sống người dân Kinh Bắc từ bao đời nay. Vị ngọt thanh khiết, hương thơm dịu mát của trái vải Bắc Ninh không chỉ được tạo nên từ đất đai màu mỡ hay nắng gió thiên nhiên, mà còn được kết tinh từ mồ hôi, sự nhẫn nại và tình yêu ruộng vườn của người nông dân.

“Từ tình yêu nguyên bản ấy, quả vải Bắc Ninh đã được nâng niu trong những quy trình canh tác khắt khe và khoa học nhất”, ông Thịnh nhấn mạnh.

Hiện toàn tỉnh Bắc Ninh có khoảng 17.500 ha sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP, nhiều vùng mở rộng theo hướng GlobalGAP và nông nghiệp hữu cơ. Đặc biệt, vải thiều Bắc Ninh đã được cấp hơn 240 mã số vùng trồng, đủ điều kiện xuất khẩu vào nhiều thị trường khó tính như Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc, Canada… Đồng thời, sản phẩm cũng được bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại 8 quốc gia.

Giới thiệu sản phẩm vải thiều tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Thắng

Theo lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, đây là minh chứng rõ nét nhất cho chất lượng, uy tín và thương hiệu của nông sản địa phương trên thị trường quốc tế.

Không chỉ có vải thiều, Bắc Ninh còn sở hữu nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng khác như cam, bưởi, ổi, nhãn, táo, quýt… tạo nên bức tranh nông sản phong phú của vùng đất Kinh Bắc. Song song với đó là sự phát triển mạnh mẽ của chương trình OCOP với hơn 700 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên cùng 56 sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng của tỉnh.

“Mỗi sản phẩm OCOP không đơn thuần là hàng hóa thương mại, mà còn là văn hóa, là niềm tự hào mà người Bắc Ninh muốn gửi gắm đến bạn bè khắp nơi”, ông Phạm Văn Thịnh chia sẻ.

Đại diện bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và đại biểu nước ngoài thưởng thức vải thiều tại hội nghị.

Niên vụ vải thiều năm 2026 đã chính thức bước vào giai đoạn thu hoạch. Tại nhiều vùng trồng trọng điểm, không khí vào vụ đang rộn ràng hơn bao giờ hết. Những chuyến xe nối dài chờ đưa trái vải đi tiêu thụ trong nước và xuất khẩu khiến các vùng quê Kinh Bắc như khoác lên mình diện mạo mới.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết địa phương sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân trong việc tối ưu hạ tầng logistics, kho bãi, cải cách thủ tục hành chính.

Đồng thời, tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các cơ quan chức năng và phía Trung Quốc thiết lập “luồng xanh” ưu tiên tại các cửa khẩu trọng điểm như Bằng Tường, Hà Khẩu nhằm rút ngắn thời gian thông quan, bảo đảm độ tươi ngon của nông sản.

Tỉnh Bắc Ninh cũng đề nghị các Bộ, ngành Trung ương tiếp tục hỗ trợ công tác bảo hộ thương hiệu, quản lý mã số vùng trồng, kết nối ngoại giao kinh tế để mở rộng thị trường xuất khẩu cho nông sản địa phương.

Người trồng vải tỉnh Bắc Ninh vui mừng vì năm nay được giá.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đánh giá cao sự chủ động, bài bản của Bắc Ninh trong tổ chức sản xuất, kiểm soát chất lượng và xúc tiến tiêu thụ nông sản ngay từ đầu vụ.

Theo Thứ trưởng, hội nghị không chỉ nhằm xúc tiến cho một mùa vụ mà còn là dịp khẳng định vai trò của nông sản địa phương trong chiến lược phát triển thị trường trong nước, mở rộng xuất khẩu và xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp hiện đại.

Bộ Công Thương đề nghị Bắc Ninh tiếp tục kiên định lấy chất lượng, tiêu chuẩn và truy xuất nguồn gốc làm “giấy thông hành” cho nông sản. Đồng thời, tỉnh Bắc Ninh cần mở rộng sản xuất an toàn, quản lý chặt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, nhật ký canh tác và yêu cầu kiểm dịch của từng thị trường nhập khẩu.

Cùng với đó là việc chuẩn hóa bao bì, nhãn mác, chỉ dẫn địa lý, xây dựng câu chuyện sản phẩm và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ để vải thiều Bắc Ninh được nhận diện như một sản phẩm cao cấp, đáng tin cậy trên thị trường quốc tế.