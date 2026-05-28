Mùa nắng nóng, chủ quán cà phê "đau đầu" trước cảnh quán đông, doanh thu giảm

Ghi nhận tại nhiều quán cà phê trên địa bàn Hà Nội những ngày nắng nóng, hầu hết các không gian đều rơi vào tình trạng quá tải chỗ ngồi. Khách hàng chủ yếu là sinh viên và người làm việc tự do. Việc nhóm đối tượng này mang theo máy tính, tài liệu và tập trung làm việc trong nhiều giờ liên tục từ sáng sớm để tránh nóng đang đặt ra bài toán hóc búa về chi phí vận hành cho các chủ doanh nghiệp trong mùa cao điểm.

Đặc biệt các tuyến phố tập trung nhiều trường đại học lớn như Xuân Thủy, Chùa Láng, Nguyễn Trãi, Cầu Giấy, Nguyễn Chí Thanh..., hầu hết các quán cà phê đều rơi vào tình trạng quá tải từ sáng sớm đến chiều muộn. Do thời tiết nắng nóng gay gắt, khu vực ngoài trời bị bỏ trống hoàn toàn, buộc các cơ sở phải tận dụng cả hành lang hoặc kê thêm bàn ghế trong nhà để phục vụ lượng khách tăng đột biến.

Tuy nhiên, trái với lầm tưởng "khách đông là hốt bạc", mùa nắng nóng cao điểm lại đang đẩy nhiều chủ quán cà phê vào thế tiến thoái lưỡng nan khi chi phí vận hành tỷ lệ nghịch với doanh thu.

Anh Lê Minh Quân - Chủ cơ sở một quán cà phê tại quận Đống Đa trả lời phỏng vấn VietNamNet cho biết, dù lượng khách tăng đột biến trong khoảng một tuần trở lại đây, đặc biệt vào khung giờ trưa và đầu giờ chiều, nhưng hiệu quả kinh doanh lại sụt giảm nghiêm trọng. Nguyên nhân do phần lớn thực khách đến với mục đích tránh nóng, học tập và làm việc trong nhiều giờ liên tục nhưng mức chi tiêu lại rất thấp. Thực trạng phổ biến là khách hàng chỉ gọi một phần đồ uống có giá khoảng 30.000-40.000 đồng nhưng ngồi làm việc từ sáng đến trưa, khiến tần suất xoay vòng bàn của quán gần như bằng không.

Theo anh Quân, áp lực lớn nhất hiện nay là chi phí năng lượng khi hệ thống điều hòa phải vận hành hết công suất liên tục để duy trì không gian mát mẻ. Trong khi chi phí cố định tăng vọt, chỉ số doanh thu nhiều ngày trong tuần thậm chí còn thấp hơn cả dịp cuối tuần do lượng đồ uống và thức ăn gọi thêm không phát sinh. Để tự cứu mình, cơ sở này đã chủ động triển khai thêm các combo đồ ăn nhẹ nhằm kích cầu, song giải pháp này vẫn chưa mang lại tín hiệu chuyển biến tích cực.

Ở góc nhìn của người tiêu dùng, hầu hết thực khách đều thừa nhận quán cà phê là điểm đến lý tưởng trong những ngày thời tiết chạm ngưỡng 40 độ. Bạn Thái An (Hà Nội) bày tỏ: "Biết là ngồi lâu với một ly nước duy nhất sẽ khiến chủ quán gặp khó khăn trong việc kinh doanh, nhưng giữa thời tiết nắng nóng này, mình và bạn bè thực sự không biết đi đâu ngoài việc tìm đến những không gian có điều hòa công suất lớn như thế này để học tập. Tuy nhiên, nếu ngồi quá lâu mình và các bạn cũng thường chủ động gọi thêm lượt nước thứ hai hoặc một vài món ăn nhẹ".

Nghịch lý chi phí đè nặng là thực tế rõ ràng, song hầu hết các cơ sở kinh doanh đều từ chối phương án "đuổi khách". Các chủ cửa hàng chia sẻ, trong bối cảnh nắng nóng đỉnh điểm, quán cà phê không chỉ là nơi kinh doanh mà còn đóng vai trò như một không gian công cộng giúp mọi người nghỉ ngơi. Việc thấu hiểu áp lực chi tiêu của thực khách ở thời điểm hiện tại chính là chiếc cầu nối để biến họ thành khách hàng trung thành trong tương lai.

Thay vì siết chặt quản lý bằng các quy định cứng nhắc, nhiều quán lựa chọn linh hoạt trong dịch vụ nhằm tối ưu hóa trải nghiệm và giữ chân khách hàng. Quyết định chấp nhận gồng gánh áp lực chi phí vận hành tăng vọt ngắn hạn để đổi lại việc duy trì được uy tín và thiện cảm của quán đối với khách hàng.