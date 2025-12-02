Bức tranh mất tích của Rubens bất ngờ xuất hiện sau hơn 400 năm

Một bức tranh của Rubens, từng biến mất hơn 400 năm, vừa được xác nhận là tác phẩm gốc và bán với giá 2,3 triệu euro tại Pháp.

Tại một phiên đấu giá tổ chức ngày 30/11 ở Versailles (Pháp), một bức tranh của danh họa Baroque Peter Paul Rubens được bán với giá 2,3 triệu euro (khoảng 2,7 triệu USD). Trong hơn 400 năm, bức tranh được cho là đã biến mất.

Bức tranh của danh họa Rubens có tên "Christ on the Cross" (tạm dịch: Chúa Jesus trên thập tự giá" được hoàn thành năm 1613 nhưng nhanh chóng "biến mất". Bức họa mô tả cảnh Chúa Jesus bị đóng đinh trên thập giá.

Trong những thế kỷ tiếp theo, sự tồn tại của bức tranh "Christ on the Cross" chỉ được biết đến thông qua các bản khắc, bản in sao chép của các họa sĩ khác.

Ảnh: Osenat.

Tung tích của bức tranh "Christ on the Cross" vẫn là một bí ẩn lớn cho đến khi nhà đấu giá Osenat phát hiện ra nó vào tháng 9/2024 trong một lần kiểm tra định kỳ một ngôi nhà ở Paris, Pháp mà ông đang chuẩn bị bán.

Sau khi tìm thấy bức tranh, ông Jean-Pierre Osenat, Chủ tịch nhà đấu giá Osenat, linh cảm có điều đặc biệt và đã làm mọi cách để xác thực tác phẩm này. Cuối cùng, nhà đấu giá Osenat đã được Ủy ban Rubenianum ở Antwerp xác nhận đây chính là tác phẩm gốc của họa sĩ Rubens.

Nhà đấu giá Osenat cho biết tính xác thực và nguồn gốc của tác phẩm được chứng minh bằng phân tích khoa học chuyên sâu. Các chuyên gia đã soi dưới kính hiển vi qua đó các lớp màu trên phần da thịt không chỉ hé lộ sắc trắng, đen, đỏ mà còn có xanh lam và xanh lục. Đây là những sắc tố mà họa sĩ Rubens thường dùng để tạo chiều sâu cho tông da người.

Theo hồ sơ lịch sử, bức tranh "Christ on the Cross" từng thuộc sở hữu của họa sỹ cổ điển Pháp William Bouguereau sống vào thế kỷ 19 trước khi tác phẩm nghệ thuật được truyền lại qua nhiều thế hệ trong gia đình.