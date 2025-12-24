Hà Nội

Cây bật gốc, lộ thiên loạt công cụ cổ xưa 12.000 tuổi

Kho tri thức

Cây bật gốc, lộ thiên loạt công cụ cổ xưa 12.000 tuổi

Nhiều công cụ có niên đại 12.000 năm đã được tìm thấy dưới gốc cây bị bật gốc ở miền bắc Thụy Sĩ gây ngạc nhiên các chuyên gia khảo cổ.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Theo đó, một cơn bão dữ dội chưa từng có đã ập vào khu rừng Schaffhausen ở Thụy Sĩ. Sức gió đã quật đổ một cây cổ thụ. Ảnh: @Swissinfo.
Tuy nhiên, cơn bão này cũng đã vô tình dẫn đến một khám phá rất có lợi cho giới khảo cổ học Thụy Sĩ. Ảnh: @Swissinfo.
Bởi vì dưới gốc cây bị bật gốc do bão, nhóm chuyên gia đã khai quật được nhiều vật thể cổ xưa độc lạ. Ảnh: @Swissinfo.
Theo một báo cáo của Swissinfo.ch, một người chạy bộ trong khu vực sau cơn bão đó đã phát hiện ra nhiều di tích tiền sử giữa rễ cây và báo cáo cho Cơ quan Khảo cổ học cấp tỉnh. Ảnh: @Swissinfo.
Các nhà khảo cổ đến hiện trường đã thu thập và kiểm tra các hiện vật. Ảnh: @Swissinfo.
Chúng bao gồm các công cụ bằng đá được chạm khắc và tạo hình để cạo và cắt, cũng như các đầu mũi tên. Ảnh: @Swissinfo.
Cơ quan Khảo cổ học cấp bang cho biết: "Khoảng 12.000 năm trước, dường như đã có những nhóm nhỏ người săn bắn hái lượm sinh sống ở khu vực này, hiện nay là rừng rậm. Những người sống ở đây có lẽ là những người săn bắn hái lượm, săn bắt hươu hoặc các loài thú săn tương tự”. Ảnh: @Swissinfo.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: @THVL 24News.
