Khám phá đồ chơi 2.000 năm tuổi của hoàng tử Trung Quốc

Kho tri thức

Khám phá đồ chơi 2.000 năm tuổi của hoàng tử Trung Quốc

Món đồ chơi 2.000 năm thuộc về hoàng tử được tìm thấy cung cấp hiểu biết quan trọng về một trong những vị hoàng đế có thời gian tại vị ngắn nhất Trung Quốc.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Cách đây 2.000 năm trước, Hoàng đế Lưu Hà chỉ trị vì trong 27 ngày, trở thành một trong những vị hoàng đế có thời gian tại vị ngắn nhất trong lịch sử Trung Quốc. Ảnh: @ Hiệp hội Khoa học Xã hội Trung Quốc.
Trước khi triều đại của ông kết thúc sau gần một tháng, ông đã bị các phe phái hoàng gia phế truất vì bị coi là vô đạo đức và bất tài. Ảnh: @ Hiệp hội Khoa học Xã hội Trung Quốc.
Khi tiến hành khai quật gần Nam Xương, thủ phủ của tỉnh Giang Tây ở miền đông Trung Quốc, các chuyên gia đến từ Hiệp hội Khoa học Xã hội Trung Quốc bất ngờ tìm thấy lăng mộ Hải Hồ, một trong số ít lăng mộ hoàng gia ở miền đông Trung Quốc còn nguyên vẹn. Ảnh: @ Hiệp hội Khoa học Xã hội Trung Quốc.
Trong lăng mộ hoàng gia thuộc triều đại Hoàng đế Lưu Hà này, các chuyên gia tìm thấy các con dấu, đá quý, nút tre, và một chiếc vòng bạc. Ảnh: @ Hiệp hội Khoa học Xã hội Trung Quốc.
Đặc biệt, họ tìm thấy đồ chơi của hoàng tử tên là Lưu Trùng Quốc, con trai của Hoàng đế Lưu Hà, đồ chơi này bao gồm các tượng đất sét hình con báo, con vật và lợn lòi. Ảnh: @ Hiệp hội Khoa học Xã hội Trung Quốc.
Dù các chuyên gia đã tìm thấy khá nhiều hiện vật khảo cổ quý giá như đá, con dấu và các vật dụng hình yên ngựa trong lăng mộ, nhưng vẫn chưa tìm thấy bất kỳ hài cốt xương hay răng nào. Ảnh: @ Hiệp hội Khoa học Xã hội Trung Quốc.
Các chuyên gia tin rằng, lăng mộ Hải Hồ này có thể thuộc về hoàng tử tên là Lưu Trùng Quốc. Ảnh: @ Hiệp hội Khoa học Xã hội Trung Quốc.
Và những báu vật bên trong lăng mộ có thể giúp ghép nối những mảnh ghép của một câu chuyện cổ xưa về sự hình thành và sụp đổ của một trong những vị hoàng đế có thời gian tại vị ngắn nhất trong lịch sử Trung Quốc. Ảnh: @ Hiệp hội Khoa học Xã hội Trung Quốc.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời”. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
