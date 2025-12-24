Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tàn tích cung điện khổng lồ hơn 2.000 tuổi của Herod Đại đế

Kho tri thức

Tàn tích cung điện khổng lồ hơn 2.000 tuổi của Herod Đại đế

Herodium là di tích cổ độc đáo gần Bethlehem (Bờ Tây, Palestine), phản ánh quyền lực và tham vọng kiến trúc của Herod Đại đế.

T.B (tổng hợp)
Được xây dựng bởi Herod Đại đế. Herodium do Herod I - vị vua chư hầu được Đế quốc La Mã cắt đặt cai trị tỉnh Judea - cho xây vào cuối thế kỷ I TCN, vừa là cung điện – pháo đài vừa là công trình tưởng niệm bản thân. Ảnh: Pinterest.
Được xây dựng bởi Herod Đại đế. Herodium do Herod I - vị vua chư hầu được Đế quốc La Mã cắt đặt cai trị tỉnh Judea - cho xây vào cuối thế kỷ I TCN, vừa là cung điện – pháo đài vừa là công trình tưởng niệm bản thân. Ảnh: Pinterest.
Nằm trên đỉnh đồi nhân tạo. Herod cho đắp cao ngọn đồi, tạo hình nón cụt nhân tạo, biến Herodium thành công trình nổi bật giữa sa mạc Judea. Ảnh: Pinterest.
Nằm trên đỉnh đồi nhân tạo. Herod cho đắp cao ngọn đồi, tạo hình nón cụt nhân tạo, biến Herodium thành công trình nổi bật giữa sa mạc Judea. Ảnh: Pinterest.
Nằm ở vị trí chiến lược nhìn ra Jerusalem. Từ Herodium có thể quan sát vùng Judea xung quanh và hướng về Jerusalem, trung tâm tôn giáo – chính trị thời cổ. Ảnh: Pinterest.
Nằm ở vị trí chiến lược nhìn ra Jerusalem. Từ Herodium có thể quan sát vùng Judea xung quanh và hướng về Jerusalem, trung tâm tôn giáo – chính trị thời cổ. Ảnh: Pinterest.
Kết hợp cung điện xa hoa và pháo đài phòng thủ. Bên trong Herodium có phòng tắm kiểu La Mã, sân trong, hệ thống cấp thoát nước phức tạp cùng tường thành kiên cố. Ảnh: Pinterest.
Kết hợp cung điện xa hoa và pháo đài phòng thủ. Bên trong Herodium có phòng tắm kiểu La Mã, sân trong, hệ thống cấp thoát nước phức tạp cùng tường thành kiên cố. Ảnh: Pinterest.
Có hệ thống hầm ngầm và đường bí mật. Herodium sở hữu mạng lưới hầm phức tạp, được mở rộng trong các cuộc nổi dậy Do Thái chống La Mã. Ảnh: Pinterest.
Có hệ thống hầm ngầm và đường bí mật. Herodium sở hữu mạng lưới hầm phức tạp, được mở rộng trong các cuộc nổi dậy Do Thái chống La Mã. Ảnh: Pinterest.
Từng là trung tâm hành chính quan trọng. Ngoài vai trò cung điện, Herodium còn là trung tâm quản lý vùng Judea dưới thời Herod. Ảnh: Pinterest.
Từng là trung tâm hành chính quan trọng. Ngoài vai trò cung điện, Herodium còn là trung tâm quản lý vùng Judea dưới thời Herod. Ảnh: Pinterest.
Là nơi an táng của chính vua Herod. Năm 2007, các nhà khảo cổ xác nhận đã tìm thấy lăng mộ của Herod tại Herodium, đúng như mô tả của sử gia cổ Josephus. Ảnh: ytimg.com.
Là nơi an táng của chính vua Herod. Năm 2007, các nhà khảo cổ xác nhận đã tìm thấy lăng mộ của Herod tại Herodium, đúng như mô tả của sử gia cổ Josephus. Ảnh: ytimg.com.
Là minh chứng cho tham vọng cá nhân của Herod Đại đế. Herodium phản ánh mong muốn bất tử hóa tên tuổi của Herod thông qua kiến trúc quy mô lớn. Ảnh: toi-media.com.
Là minh chứng cho tham vọng cá nhân của Herod Đại đế. Herodium phản ánh mong muốn bất tử hóa tên tuổi của Herod thông qua kiến trúc quy mô lớn. Ảnh: toi-media.com.
Mời quý độc giả xem video: Khởi nguồn nền văn minh / VTV2
T.B (tổng hợp)
#Di tích cổ Herodium #Kiến trúc quyền lực của Herod #Cung điện và pháo đài Herodium #Vị trí chiến lược gần Jerusalem #Hệ thống phòng thủ và hầm ngầm #Trung tâm hành chính Judea

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT