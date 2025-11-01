Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nàng thơ Calliope xuất hiện trong bức tranh sàn khảm cổ ở thành phố Side

Kho tri thức

Nàng thơ Calliope xuất hiện trong bức tranh sàn khảm cổ ở thành phố Side

Trong quá trình trùng tu đài phun nước ở Thành phố cổ Side, người ta đã tìm thấy sàn khảm có khắc tên và hình ảnh nàng thơ Calliope nổi tiếng.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Thành phố cổ Side ở Thổ Nhĩ Kỳ nổi bật với nhà hát, Đền thờ Athena và Apollo, đài phun nước hoành tráng, phố có cột và khu phức hợp nhà tắm cổ. Ảnh: @Đại học Anadolu.
Thành phố cổ Side ở Thổ Nhĩ Kỳ nổi bật với nhà hát, Đền thờ Athena và Apollo, đài phun nước hoành tráng, phố có cột và khu phức hợp nhà tắm cổ. Ảnh: @Đại học Anadolu.
Đến đây tham quan, nó sẽ đưa du khách vào cuộc hành trình xuyên thời gian với những con phố và công trình kiến ​​trúc mĩ miều, tráng lệ. Ảnh: @Đại học Anadolu.
Đến đây tham quan, nó sẽ đưa du khách vào cuộc hành trình xuyên thời gian với những con phố và công trình kiến ​​trúc mĩ miều, tráng lệ. Ảnh: @Đại học Anadolu.
Trong thành phố cổ này, các chuyên gia cũng đã khai quật được tàn tích cảng agora, cổng hải quan, các khu vực linh thiêng, nhà ở và đường phố. Ảnh: @Đại học Anadolu.
Trong thành phố cổ này, các chuyên gia cũng đã khai quật được tàn tích cảng agora, cổng hải quan, các khu vực linh thiêng, nhà ở và đường phố. Ảnh: @Đại học Anadolu.
Gần đây, khi tiến hành khai quật tại thành phố cổ Side này, các chuyên gia đến từ trường Đại học Anadolu bất ngờ tìm thấy một phát hiện phi thường. Ảnh: @Đại học Anadolu.
Gần đây, khi tiến hành khai quật tại thành phố cổ Side này, các chuyên gia đến từ trường Đại học Anadolu bất ngờ tìm thấy một phát hiện phi thường. Ảnh: @Đại học Anadolu.
Đó là một bức tranh sàn khảm ước tính có niên đại khoảng thế kỷ thứ 2 Trước Công Nguyên. Ảnh: @Đại học Anadolu.
Đó là một bức tranh sàn khảm ước tính có niên đại khoảng thế kỷ thứ 2 Trước Công Nguyên. Ảnh: @Đại học Anadolu.
Kết hợp với quá trình làm sạch, thăm dò cũng như phân tích khảo cổ học chuyên sâu, kết quả cho thấy, bức tranh sàn khảm này khắc họa hình ảnh cũng như tên nhân vật nàng thơ thần thoại Calliope. Ảnh: @Đại học Anadolu.
Kết hợp với quá trình làm sạch, thăm dò cũng như phân tích khảo cổ học chuyên sâu, kết quả cho thấy, bức tranh sàn khảm này khắc họa hình ảnh cũng như tên nhân vật nàng thơ thần thoại Calliope. Ảnh: @Đại học Anadolu.
Theo các thần thoại Thổ Nhĩ Kỳ, Calliope là một nàng thơ của sử thi, người đã truyền cảm hứng cho rất nhiều nhà thơ thời cổ đại. Ảnh: @Đại học Anadolu.
Theo các thần thoại Thổ Nhĩ Kỳ, Calliope là một nàng thơ của sử thi, người đã truyền cảm hứng cho rất nhiều nhà thơ thời cổ đại. Ảnh: @Đại học Anadolu.
Giáo sư Tiến sĩ Feriştah Alanyalı, Trưởng khoa Khai quật tại thành phố cổ Side, cho biết: "Việc phát hiện ra bức tranh sàn khảm khắc họa Nàng thơ Calliope với tay nghề tinh xảo này thật sự rất thú vị. Nó cũng góp phần giúp hiểu rõ thêm về lịch sử định cư của Çeşme và khu vực xung quanh, đồng thời củng cố hy vọng rằng, công tác khảo cổ học trong khu vực sẽ tiết lộ thêm nhiều bí mật khác”. Ảnh: @Đại học Anadolu.
Giáo sư Tiến sĩ Feriştah Alanyalı, Trưởng khoa Khai quật tại thành phố cổ Side, cho biết: "Việc phát hiện ra bức tranh sàn khảm khắc họa Nàng thơ Calliope với tay nghề tinh xảo này thật sự rất thú vị. Nó cũng góp phần giúp hiểu rõ thêm về lịch sử định cư của Çeşme và khu vực xung quanh, đồng thời củng cố hy vọng rằng, công tác khảo cổ học trong khu vực sẽ tiết lộ thêm nhiều bí mật khác”. Ảnh: @Đại học Anadolu.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
#Bức tranh #sàn khảm #Nàng thơ Calliope #nhân vật #thành phố cổ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT